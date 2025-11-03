Hà Nội

Sống Khỏe

Giữ ấm đúng cách khi trời lạnh, bảo vệ lá phổi, trái tim

Giữ ấm là cách hiệu quả để phòng bệnh và bảo vệ lá phổi cũng như trái tim khi thời tiết trở lạnh.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông bí cảnh báo, trong cái se lạnh của những ngày đầu đông, nhiều người chủ quan rằng một cơn gió lùa hay một lần ra ngoài chưa kịp khoác áo ấm cũng không đáng ngại. Tuy nhiên điều đó cũng có thể khiến cơ thể của chúng ta yếu đi.

Giữ ấm – nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là cách hiệu quả để chúng ta phòng bệnh và bảo vệ lá phổi cũng như trái tim của mình.

giu-am.jpg
Ảnh BVCC

Vì sao việc giữ ấm lại quan trọng

Khi nhiệt độ giảm, mạch máu co lại, cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt. Với người cao tuổi, trẻ nhỏ hay người có bệnh mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tăng huyết áp, suy thận,… sự thay đổi đột ngột thân nhiệt có thể gây ra:

- Gây co thắt đường thở, khởi phát cơn ho, khó thở, viêm phế quản hoặc viêm phổi.

- Làm tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn, ảnh hưởng đến tim và thận.

- Làm suy giảm sức đề kháng, khiến cơ thể dễ nhiễm vi khuẩn, virus đường hô hấp.

giu-am1.jpg
Một chiếc khăn quàng, 1 đôi tất ấm giúp cơ thể khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Giữ ấm thế nào cho đúng?

- Giữ ấm vùng cổ, ngực, bàn chân và tai, những vùng dễ mất nhiệt nhất.

- Đeo khẩu trang khi ra ngoài để giữ ấm đường hô hấp và phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

- Chọn quần áo ấm, thoáng, thấm hút mồ hôi, tránh mặc quá nhiều lớp dày gây bí hơi.

- Không thay đổi nhiệt độ 1 cách đột ngột, trước khi ra ngoài từ phòng ấm, hãy mặc thêm áo, quàng khăn.

- Hạn chế tập thể dục ngoài trời sớm khi sương còn dày, gió lạnh.

- Ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin C, uống nước ấm để tăng đề kháng và giữ ấm từ bên trong.

“Giữa những ngày gió lạnh, hãy chú ý chăm sóc cho cơ thể bạn. Một chiếc khăn quàng, một đôi tất ấm, hay chỉ một cốc nước ấm buổi sáng, đôi khi chính là cách giản dị nhất để bảo vệ sức khoẻ cho chính bạn và người thân trong mùa lạnh sắp tới”, các bác sĩ bệnh viện Việt Nam khuyên.

Sống Khỏe

Cách giữ da mềm mại, tránh nứt nẻ trong mùa lạnh

Giữ ấm không khó, giữ da mềm mới khó. Mùa lạnh, chỉ cần vài thay đổi nhỏ trong cách sưởi, ăn uống và dưỡng ẩm, bạn sẽ thấy da vẫn mướt mịn dù gió hanh đến mấy.

Mùa lạnh đến, ai cũng quan tâm đến việc giữ ấm cơ thể, nhưng ít người biết rằng cách sưởi ấm không đúng lại là nguyên nhân khiến làn da trở nên khô ráp, bong tróc và nứt nẻ. Làm thế nào để vừa cảm thấy ấm áp vừa giữ được làn da mềm mượt, khỏe mạnh suốt mùa đông? Hãy cùng nghe những lời khuyên từ chuyên gia da liễu và sức khỏe dưới đây.

z7107262226929-97e43e23b83576d73f0bed00e46ea44a.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Sống Khỏe

Cách phòng tránh bệnh hô hấp mùa đông cho cả gia đình

Chuẩn bị kỹ cho cơ thể bằng cách tăng cường miễn dịch và giữ môi trường sống ấm, sạch, thoáng sẽ giúp bạn đón đông an toàn.

Mùa đông với thời tiết lạnh, hanh khô khiến sức đề kháng giảm, tạo điều kiện cho cảm lạnh, cúm và các bệnh đường hô hấp bùng phát. Chủ động chăm sóc sức khỏe, giữ ấm cơ thể và tăng cường miễn dịch là cách hiệu quả để đón mùa đông an toàn.

Khi gió mùa tràn về, nguy cơ mắc các bệnh như cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi… tăng cao, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ. Chuẩn bị tốt cho cơ thể trước khi thời tiết trở lạnh sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe cả mùa đông.

Sống Khỏe

Làm gì để tăng cường hệ miễn dịch trong mùa đông?

Khi thời tiết trở lạnh, sức đề kháng của cơ thể bị suy giảm đáng kể, do đó cần chế độ dinh dưỡng hợp lý để giữ ấm, tăng cường hệ miễn dịch.

Thói quen ăn uống, lối sống gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ miễn dịch, đặc biệt là vào mùa đông. Vậy nên, cần chú ý thói quen ăn uống, sinh hoạt như:

Bổ sung đủ vitamin và khoáng chất: Tăng cường các thực phẩm giàu vitamin C (cam, chanh, dâu tây, ớt chuông) và vitamin D (cá béo, trứng, sữa bổ sung). Kẽm từ các loại hạt, đậu, thịt nạc cũng rất quan trọng cho hệ miễn dịch.

Bé 4 tuổi co giật, viêm não do cúm A

Bé 4 tuổi co giật, viêm não do cúm A

Trẻ 4 tuổi bị cúm A với biến chứng viêm não, khuyến cáo phụ huynh cần chủ động tiêm phòng cho trẻ, theo dõi sát khi trẻ mắc bệnh để tránh hậu quả nghiêm trọng.

