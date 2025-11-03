Giữ ấm đúng cách khi trời lạnh, bảo vệ lá phổi, trái tim

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông bí cảnh báo, trong cái se lạnh của những ngày đầu đông, nhiều người chủ quan rằng một cơn gió lùa hay một lần ra ngoài chưa kịp khoác áo ấm cũng không đáng ngại. Tuy nhiên điều đó cũng có thể khiến cơ thể của chúng ta yếu đi.

Giữ ấm – nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là cách hiệu quả để chúng ta phòng bệnh và bảo vệ lá phổi cũng như trái tim của mình.

Ảnh BVCC

Vì sao việc giữ ấm lại quan trọng

Khi nhiệt độ giảm, mạch máu co lại, cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt. Với người cao tuổi, trẻ nhỏ hay người có bệnh mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tăng huyết áp, suy thận,… sự thay đổi đột ngột thân nhiệt có thể gây ra:

- Gây co thắt đường thở, khởi phát cơn ho, khó thở, viêm phế quản hoặc viêm phổi.

- Làm tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn, ảnh hưởng đến tim và thận.

- Làm suy giảm sức đề kháng, khiến cơ thể dễ nhiễm vi khuẩn, virus đường hô hấp.

Một chiếc khăn quàng, 1 đôi tất ấm giúp cơ thể khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Giữ ấm thế nào cho đúng?

- Giữ ấm vùng cổ, ngực, bàn chân và tai, những vùng dễ mất nhiệt nhất.

- Đeo khẩu trang khi ra ngoài để giữ ấm đường hô hấp và phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

- Chọn quần áo ấm, thoáng, thấm hút mồ hôi, tránh mặc quá nhiều lớp dày gây bí hơi.

- Không thay đổi nhiệt độ 1 cách đột ngột, trước khi ra ngoài từ phòng ấm, hãy mặc thêm áo, quàng khăn.

- Hạn chế tập thể dục ngoài trời sớm khi sương còn dày, gió lạnh.

- Ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin C, uống nước ấm để tăng đề kháng và giữ ấm từ bên trong.