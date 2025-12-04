Hà Nội

Giới trẻ Hàn Quốc ngại yêu vì hot girl livestream khoe thân

Số hóa

Giới trẻ Hàn Quốc ngại yêu vì hot girl livestream khoe thân

Văn hóa BJ khoe thân bùng nổ tại Hàn Quốc khiến giới trẻ dè chừng khi hẹn hò và tìm kiếm tình yêu.

Thiên Trang (TH)
Xu hướng ngại yêu, ngại kết hôn đang lan rộng trong giới trẻ Hàn Quốc.
Nguyên nhân lớn đến từ sự bùng nổ của văn hóa BJ livestream khoe thân kiếm tiền.
Các nữ streamer xuất hiện trên AfreecaTV, PandaTV hay Showroom với hình ảnh táo bạo.
Họ dễ dàng kiếm hàng chục đến trăm triệu Won mỗi tháng nhờ donate từ fan.
Nội dung ngày càng vượt ranh giới đạo đức, từ sexy dance đến cởi bỏ trang phục trực tiếp.
Thậm chí có các cuộc thi quy mô lớn, giải thưởng lên tới hàng triệu KRW cho người chiến thắng.
Nam giới lo ngại khó tìm mối quan hệ chân thành, nữ giới chịu áp lực bị so sánh không công bằng.
Hiện tượng này trở thành vấn nạn xã hội, làm méo mó giá trị tình yêu và niềm tin giới trẻ.
Thiên Trang (TH)
