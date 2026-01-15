Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ngày 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tại hội nghị cùng nghe phổ biến quy định liên quan đến tiêu chuẩn tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất dự kiến giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Qua kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu đồng ý giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967. Quê quán tại xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Ngày 25/10/2025, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Thanh Bình.