Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Cử tri Bộ Nội vụ nhất trí giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Thiên Tuấn

Ngày 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

anh-chup-man-hinh-2026-01-15-luc-174204.png

Các đại biểu tại hội nghị cùng nghe phổ biến quy định liên quan đến tiêu chuẩn tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất dự kiến giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Qua kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu đồng ý giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967. Quê quán tại xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Ngày 25/10/2025, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Thanh Bình.

#Đỗ Thanh Bình #ứng cử #đại biểu quốc hội #bộ nội vụ #chân dung #bầu cử

Bài liên quan

Chính trị

Giới thiệu ông Lê Minh Trí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử tri Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 14/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

anh-chup-man-hinh-2026-01-14-luc-222753.png
Xem chi tiết

Chính trị

Không để lọt người có khuyết điểm vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được chỉ đạo bài bản, khách quan, đảm bảo dân chủ, thận trọng...theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin về Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19 đến 25/1 tại Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Xem chi tiết

Chính trị

Quảng Ninh giới thiệu ông Quản Minh Cường ứng cử ĐBQH khoá XVI

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV Quản Minh Cường được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI và HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

anh-chup-man-hinh-2026-01-14-luc-083620.png
Ông Quản Minh Cường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN, mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN, mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng.

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tiến hành tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Chủ trì buổi tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bước thực hiện công việc, trong đó công tác an ninh an toàn được đảm bảo rất tốt.