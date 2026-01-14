Không để lọt người có khuyết điểm vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin về Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19 đến 25/1 tại Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

CÔNG TÁC NHÂN SỰ THẬN TRỌNG, CHẶT CHẼ, THỐNG NHẤT CAO THEO ĐÚNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐẢNG

Tại buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin về nội dung này, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Bộ Chính trị, Tiểu Ban Nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư chỉ đạo bài bản, khách quan, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, thống nhất rất cao theo đúng nguyên tắc của Đảng.

Theo ông Tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó đã chỉ đạo tiến hành quy hoạch cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2030.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành về kế hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031, trên cơ sở đó xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 14/4/2025, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị 45 về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Qua các đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, chỉ định, bầu các bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đảm bảo có chất lượng, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11, 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận và thống nhất ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó đã xác định rõ quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng.

“Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV”, ông Tâm nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết thêm, Bộ Chính trị đã định hướng, giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cả chính thức và dự khuyết, cả tái cử và tham gia lần đầu.

Tiếp đến, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu, cả chính thức và dự khuyết, chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương, để trình Đại hội Đảng lần thứ XIV bầu cử theo quy định.

YÊU CẦU MỚI TRONG LỰA CHỌN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ MỚI

Trả lời về các yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, một là phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết và thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân; xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, trong đó đặc biệt đề cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, sự cống hiến để làm thước đo đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Hai là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những người tiêu biểu về tính tiên phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu và hành động, tính kỷ luật và nhân văn. Đây cũng là đội ngũ cần có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết, gần dân, trọng dân, vì dân; dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng.

Họ cũng là người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp.

Thứ ba, ông Tâm nhấn mạnh kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, theo Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, không được bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín.

Theo ông Tâm, Ủy viên Trung ương khóa mới cũng phải là đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được quan tâm.

“Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV những người có một trong những khuyết điểm như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết; sợ trách nhiệm; không dám làm; không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý hay có biểu hiện tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cực bộ, lợi ích nhóm…”, ông Tâm nhấn mạnh.

Những người vi phạm kỷ luật, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm trách nhiệm nêu gương, để vợ/chồng/con có lối sống không gương mẫu, lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính; hoặc để nội bộ mất đoàn kết, xảy ra tham nhũng, thất thoát nghiêm trọng… cũng sẽ không được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới…