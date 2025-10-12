Giành lại sự sống cho bệnh nhân chỉ còn một quả thận

Một ca bệnh hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cứu sống ngoạn mục.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa cứu sống nam bệnh nhân suy thận cấp nặng, chỉ còn một quả thận hoạt động, nhập viện trong tình trạng vô niệu nguy kịch.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, Bệnh nhân nam, 44 tuổi (ở xã Biển Động, Bắc Ninh) vốn được phát hiện bất sản thận phải bẩm sinh, song chủ quan không điều trị sỏi thận trái. Ngày 5/10/2025, anh nhập viện với tình trạng đau thắt lưng dữ dội, nôn nhiều, không đi tiểu, các xét nghiệm cho thấy creatinin máu tăng cao, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Kết quả chụp CT cho thấy hẹp niệu quản trái 1/3 trên, sỏi thận và sỏi niệu quản trái – nguyên nhân gây tắc nghẽn hoàn toàn dòng nước tiểu. Bằng kinh nghiệm và kỹ thuật nội soi tiết niệu hiện đại, kíp phẫu thuật đã nong niệu quản, đặt sonde JJ tái thông dòng chảy nước tiểu. Ngay sau mổ, bệnh nhân đi được hơn 2 lít nước tiểu, các chỉ số thận cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân phục hồi tốt, vừa được bác sĩ cho xuất viện.

Các bác sĩ kịp thời cứu sống nam bệnh nhân bị chức năng thận suy giảm nghiêm trọng - Ảnh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1

Theo BSCKII Đoàn Tiến Dương, Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu – Nam học, đây là tình huống nguy hiểm vì chỉ cần chậm trễ vài giờ, bệnh nhân có thể mất hoàn toàn chức năng thận còn lại. Ca bệnh là minh chứng cho hiệu quả phối hợp chuyên môn giữa bác sĩ tiết niệu, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện – giúp bảo tồn tính mạng và chức năng thận của người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người chỉ có một quả thận (do bẩm sinh, phẫu thuật cắt thận hoặc hiến thận) cần đặc biệt chú ý bảo vệ chức năng thận còn lại: Uống đủ nước hằng ngày (trung bình 1,5–2 lít, tùy thể trạng và chỉ dẫn của bác sĩ); Hạn chế sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, thuốc có nguy cơ gây độc cho thận khi không có chỉ định của bác sĩ; Duy trì huyết áp, đường huyết ổn định; kiểm tra chức năng thận định kỳ 6 tháng/lần; Ăn uống lành mạnh, giảm muối, hạn chế đạm động vật và thực phẩm chế biến sẵn; Khi có dấu hiệu bất thường như tiểu ít, phù, mệt mỏi, đau vùng thắt lưng, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, tránh nguy cơ suy thận không hồi phục.