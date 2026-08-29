Giám đốc Sở KH&CN Ninh Bình: Thời điểm thuận lợi để trí thức 'vào cuộc'

Chủ tịch LHH Ninh Bình, TS Vũ Trọng Quế cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để trí thức tham gia sâu vào hoạch định chính sách, nghiên cứu ứng dụng.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên lề Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi để trí thức tham gia sâu hơn vào hoạch định chính sách, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào thực tiễn phát triển địa phương.

TS Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình chia sẻ với PV bên lề Đại hội IX VUSTA. Ảnh: Mai Loan.

Trí thức tham gia sâu vào hoạch định chính sách địa phương

- Từ thực tiễn hoạt động của địa phương, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình trong việc tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức, đóng góp vào hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội?

Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình trong những năm qua đã tích cực tham gia, đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách của địa phương.

Trong đầu năm 2026, chúng tôi đã tham gia xây dựng, phản biện Đề án Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Bình và Đề án Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tỉnh Ninh Bình.

Hàng năm, chúng tôi cũng đăng ký với tỉnh tham gia phản biện nhiều chương trình, dự án, kế hoạch, qua đó đóng góp những ý tưởng, cách tiếp cận mới. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm tuyển chọn, xây dựng đội ngũ Tổng công trình sư, Kiến trúc sư cho tỉnh Ninh Bình, phục vụ việc xây dựng những đề án lớn của tỉnh.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức cũng tham gia nhiều nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học. Chúng tôi đề nghị các nhà khoa học, trí thức tập trung đóng góp cho các chương trình, dự án có tính thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

Chúng tôi cho rằng, những nhiệm vụ mang tính nghiên cứu cơ bản phần nhiều nên dành cho Trung ương. Đối với địa phương, cần tập trung vào các đề tài nghiên cứu ứng dụng, có khả năng triển khai và tạo hiệu quả thực tiễn tại địa phương. Đây là hướng đi đem lại hiệu quả cao cho địa phương.

Cơ hội để trí thức tham gia hoạch định chính sách

- Trong giai đoạn tới, ông có những trăn trở hay mong muốn gì để tiếng nói của trí thức được phát huy nhiều hơn trong hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội?

Hiện tại và trong thời gian tới, điều kiện để đội ngũ trí thức tham gia là rất thuận lợi. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024. Ngày 28/7/2026 vừa qua, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Theo quan điểm chỉ đạo của Trung ương, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là động lực chính cho đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Qua đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức.

Đây là điều kiện rất thuận lợi để đưa những định hướng đó vào thực tiễn trong thời gian tới. Với vai trò vừa là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, vừa là Chủ tịch Liên hiệp Hội, chúng tôi xác định sẽ tham mưu cho tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ trí thức thường xuyên gắn bó với quá trình hoạch định chính sách, tham gia tư vấn, phản biện và triển khai một số nhiệm vụ, đề tài liên quan.

- Sau Đại hội IX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông kỳ vọng như thế nào về việc Liên hiệp Hội địa phương sẽ đóng góp nhiều hơn vào mái nhà chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam?

Tôi cho rằng Liên hiệp Hội các tỉnh, cũng như hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sau Đại hội IX, sẽ thực hiện đúng quan điểm, chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương trong Nghị quyết số 19 ban hành ngày 28/7/2026.

Đó là: “Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là động lực chính cho mô hình phát triển mới của Việt Nam”.

- Trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ!