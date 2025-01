Top phim đáng mong đợi dịp Tết Nguyên đán 2025

Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành là một trong những phim Tết 2025 gây chú ngay từ khi chưa ra rạp. Phim xoay quanh nhóm bốn người gồm dì Bốn (Lê Giang), cậu Mười Một (Trấn Thành), Jessica (Lê Dương Bảo Lâm) và Kiều (Uyển Ân) làm nhiệm vụ giúp đỡ Quỳnh Vy (Tiểu Vy) khi cô phát hiện chồng Quốc Anh (Quốc Anh) đang qua lại với Karen (Kỳ Duyên). Ảnh: FB Trấn Thành. Trấn Thành chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô về quá trình hình thành ý tưởng phim: “Bộ tứ báo thủ được tôi ấp ủ từ một chuyến đi lưu diễn đầy kỷ niệm vui cùng Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nảy ra ý tưởng thực hiện một bộ phim hài - nơi mà khán giả có thể bỏ qua muộn phiền, cùng chúng tôi thoải mái cười đùa trước mọi tình huống trong cuộc sống”. Ảnh: FB Trấn Thành. Phim Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành được dự đoán sẽ gây sốt giống như các dự án trước đó của nam MC như: Mai, Bố già, Nhà bà Nữ. Ảnh: Tiền Phong. Dịp Tết Nguyên đán 2025, Trấn Thành còn làm nhà sản xuất của phim Yêu nhầm bạn thân do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn. Theo Hà Nội Mới, Trấn Thành quyết định đầu tư làm phim vì yêu thích tác phẩm gốc, cảm thấy đây là một kịch bản hay và không muốn bỏ lỡ. Ảnh: Người Lao Động.Phim Tết Yêu nhầm bạn thân xoay quanh Bình An (Kaity Nguyễn) - cô gái sống hết mình bên người bạn trai tài năng đào hoa Vũ Trần (Thanh Sơn). Bên cạnh Bình An là Bảo Toàn - chàng trai yêu đơn phương cô nhiều năm. Ảnh: VTV. Không chỉ đóng vai chính trong Yêu nhầm bạn thân, Kaity Nguyễn còn làm giám đốc sáng tạo của phim. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam. Phim Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang cũng ra rạp dịp Tết. Phim kể về hai chị em Thúy Kiều - Thúy Vân (Thu Trang - Thiên Ân). Trong trailer, nhân vật của Thu Trang bị bạn trai lừa, phải gánh món nợ lớn đến mức phải bán nhà khiến mối quan hệ với nhân vật của Thiên Ân trở nên căng thẳng. Ảnh: Tiền Phong. Chia sẻ trên Thể Thao Văn Hoá, với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Thu Trang cho biết: “Đây sẽ là phim Việt đầu tiên khai thác câu chuyện về tình cảm chị em ruột độc đáo trên màn ảnh”. Ảnh: Tiền Phong. Paddington: Gấu thủ chu du cũng ra rạp vào Tết Nguyên đán 2025. Nội dung phim kể về chú gấu Paddington. Được gia đình Browns nhận nuôi ở Anh, Paddington trở về Peru khi hay tin bác Lucy - người nuôi dưỡng Paddington đã mất tích. Những cánh rừng rậm bạt ngàn, những khúc sông, ngọn núi hiểm trở và muôn vàn thử thách đang chờ đón Paddington cùng nhà Browns trên hành trình tìm kiếm bác Lucy. Ảnh: Galaxy. Xem trailer phim Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Nguồn FB Trấn Thành

