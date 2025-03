Tài tử Won Bin được đồn trả nợ thay cho Kim Sae Ron

Mới đây, kênh YouTube có tên Viện Garosero tố Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên mới 15 tuổi. Theo kênh YouTube này, Kim Soo Hyun cho Kim Sae Ron vay 700 triệu won để cô khắc phục hậu quả do lùm xùm lái xe gây tai nạn. Tuy nhiên, sau đó, Kim Soo Hyun đòi Kim Sae Ron trả nợ vào thời điểm cô thất nghiệp. Ảnh: Vietnamnet. Theo Viện Garosero, Kim Sae Ron nhắn tin cầu cứu Kim Soo Hyun. Tuy nhiên, nam diễn viên không phản hồi. Sau đó, Kim Sae Ron qua đời vào ngày 16/2. Khi tang lễ Kim Sae Ron diễn ra, Kim Soo Hyun cũng không đến viếng. Phía Kim Soo Hyun phủ nhận mọi lời tố của Viện Garosero. Ảnh: Vietnamnet. Ở một diễn biến khác, có tin đồn Won Bin trả nợ cho Kim Sae Ron sau khi nữ diễn viên qua đời. “Tôi nghe nói Won Bin đã cố gắng trả nợ cho Kim Sae Ron sau khi biết nữ diễn viên phải chịu đau khổ vì món nợ 700 triệu won”, một cư dân mạng cho biết. Hiện tại, chưa rõ thực hư tin đồn này. Ảnh: Tiền Phong. Năm 10 tuổi, Kim Sae Ron đóng phim cùng Won Bin trong bộ phim The man from nowhere (2010). Ảnh: Tiền Phong.Kim Sae Ron và Won Bin trong một buổi họp báo giới thiệu phim The man from nowhere. Ảnh: Kinocine. Khi Kim Sae Ron qua đời, Won Bin đã viếng bạn diễn một thời. Ảnh: Tiền Phong. Thông qua công ty quản lý, vợ chồng Won Bin gửi vòng hoa cùng lời chia buồn: "Thành kính phân ưu cùng gia đình". Ảnh: Giao Thông. Sinh thời, Kim Sae Ron được xem là “thiên tài diễn xuất”. Sự nghiệp của Kim Sae Ron lao đao khi cô say xỉn, lái xe đâm vào trạm biến áp rồi bỏ chạy vào tháng 5/2022. Trong phiên tòa vào tháng 5/2023, nữ diễn viên bị tuyên phạt 20 triệu won. Sau lùm xùm, để mưu sinh, Kim Sae Ron làm các công việc bán thời gian. Ảnh: Instagram Kim Sae Ron. Xem video: "Kim Soo Hyun trong Nữ hoàng nước mắt". Nguồn Vietnamnet

