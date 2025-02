Sắc vóc xinh đẹp của dàn á hậu Việt là MC, BTV nổi tiếng

Cách đây 16 năm, Thụy Vân từng đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và đạt danh hiệu Người đẹp ứng xử hay nhất. Ảnh: Dân Việt Sau khi đăng quang, Á hậu Thuỵ Vân không tham gia showbiz mà lựa chọn trở thành một BTV, MC của Đài truyền hình Việt Nam. Ảnh: Dân Việt Thuỵ Vân được khán giả yêu mến bởi gương mặt khả ái, phong cách thanh lịch và lối dẫn chuyên nghiệp. Ảnh: FB Nguyễn Thuỵ Vân Thuỵ Vân phủ sóng và ghi dấu ấn trên nhiều chương trình như: Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Lựa chọn cuối tuần, Việc tử tế… Ảnh: FB Nguyễn Thuỵ Vân Huyền My cũng là á hậu thành công trong vai trò BTV thể thao. Cô từng nổi danh khi giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và dừng chân trước Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ảnh: Vietnamnet Ở vai trò BTV Thể thao, Á hậu Huyền My ăn diện, trang điểm có phần đơn giản nhưng vẫn toả sáng. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Với kiến thức chuyên sâu về thể thao và khả năng dẫn dắt linh hoạt, Huyền My được đánh giá là một trong những BTV thể thao có sức hút. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Cô nàng cũng sở hữu gu thời trang đa dạng, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Bùi Phương Nga từng là một trong những thí sinh mạnh nhất khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018. Người đẹp dừng chân ở danh hiệu Á hậu 1 trước sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Ảnh: Vietnamnet Bùi Phương Nga là á hậu đa năng khi thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: FB Bùi Phương Nga Năm 2021, người đẹp Hà Tĩnh bén duyên với công việc MC truyền hình khi đảm nhận vị trí dẫn trong chương trình Cafe sáng và Bữa trưa vui vẻ. Ảnh: FB Bùi Phương Nga Mặc dù công việc này chỉ kéo dài hơn 1 năm nhưng Á hậu Phương Nga đã để lại những ấn tượng đẹp với khán giả thông qua lối dẫn duyên dáng, hài hước cùng ngoại hình xinh đẹp, tỏa sáng đầy chuẩn mực. Ảnh: FB Bùi Phương NgaXem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

Cách đây 16 năm, Thụy Vân từng đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và đạt danh hiệu Người đẹp ứng xử hay nhất. Ảnh: Dân Việt Sau khi đăng quang, Á hậu Thuỵ Vân không tham gia showbiz mà lựa chọn trở thành một BTV, MC của Đài truyền hình Việt Nam. Ảnh: Dân Việt Thuỵ Vân được khán giả yêu mến bởi gương mặt khả ái, phong cách thanh lịch và lối dẫn chuyên nghiệp. Ảnh: FB Nguyễn Thuỵ Vân Thuỵ Vân phủ sóng và ghi dấu ấn trên nhiều chương trình như: Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Lựa chọn cuối tuần, Việc tử tế… Ảnh: FB Nguyễn Thuỵ Vân Huyền My cũng là á hậu thành công trong vai trò BTV thể thao. Cô từng nổi danh khi giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và dừng chân trước Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ảnh: Vietnamnet Ở vai trò BTV Thể thao, Á hậu Huyền My ăn diện, trang điểm có phần đơn giản nhưng vẫn toả sáng. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Với kiến thức chuyên sâu về thể thao và khả năng dẫn dắt linh hoạt, Huyền My được đánh giá là một trong những BTV thể thao có sức hút. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Cô nàng cũng sở hữu gu thời trang đa dạng, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Bùi Phương Nga từng là một trong những thí sinh mạnh nhất khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018. Người đẹp dừng chân ở danh hiệu Á hậu 1 trước sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Ảnh: Vietnamnet Bùi Phương Nga là á hậu đa năng khi thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: FB Bùi Phương Nga Năm 2021, người đẹp Hà Tĩnh bén duyên với công việc MC truyền hình khi đảm nhận vị trí dẫn trong chương trình Cafe sáng và Bữa trưa vui vẻ. Ảnh: FB Bùi Phương Nga Mặc dù công việc này chỉ kéo dài hơn 1 năm nhưng Á hậu Phương Nga đã để lại những ấn tượng đẹp với khán giả thông qua lối dẫn duyên dáng, hài hước cùng ngoại hình xinh đẹp, tỏa sáng đầy chuẩn mực. Ảnh: FB Bùi Phương Nga Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam