Hoa hậu Thu Hoài đóng phim Tết của Trấn Thành gây bất ngờ

Tối 18/1, Hoa hậu Thu Hoài xuất hiện trong sự kiện ra mắt dự án phim điện ảnh “Bộ tứ báo thủ” của nhà sản xuất, đạo diễn Trấn Thành. Trên thảm đỏ, bà mẹ 3 con tự tin khoe vẻ trẻ trung, quyến rũ khi giao lưu, chụp hình kỷ niệm cùng ê-kíp đoàn phim. Đặc biệt, Thu Hoài còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ góp vai trong bộ phim Tết đang được khán giả quan tâm, chờ đợi ra rạp. Thu Hoài chia sẻ, cô sẽ tham gia vai diễn khách mời, xuất hiện trong loạt diễn biến kịch tính của phim và nhân vật có nhiều điểm tương đồng với cô ngoài đời thực. Hoa hậu 7x bật mí thêm, cô đã có 5 ngày đồng hành cùng đoàn phim “Bộ tứ báo thủ” để ghi hình những phân cảnh diễn ra trong phim. Có mối quan hệ thân thiết hơn 15 năm với Trấn Thành, song đây là lần đầu tiên Thu Hoài góp mặt trong dự án điện ảnh của bạn thân. Cô luôn đánh giá cao cách làm việc chuyên nghiệp, công tư phân minh, cách lựa chọn diễn viên cho từng vai diễn và đặc biệt là sự sáng tạo không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ qua mỗi dự án anh thực hiện. Với “Bộ tứ báo thủ”, Thu Hoài còn hội ngộ hai hoa hậu đàn em là Kỳ Duyên, Tiểu Vy cùng nhiều các nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng khác. Cô hy vọng dự án phim sẽ là món ăn tinh thần mang tới nhiều sự bất ngờ, thú vị cho khán giả vào dịp Tết năm nay. Trước khi góp mặt trong dự án phim ảnh chiếu rạp, Thu Hoài có kinh nghiệm tham gia nhiều bộ phim ngắn chiếu mạng. Năm 2020, cô từng giành chiếc cúp chiến thắng với khả năng diễn xuất ứng biến trong chương trình “Ơn giời! Cậu đây rồi” trên VTV3. Vài năm trở lại đây, Thu Hoài luôn cố gắng cân bằng giữa hai lĩnh vực cô đang hoạt động chính là kinh doanh và giải trí. Năm 2024, cô được vinh danh ở hạng mục “Women of Beauty” trong chiến dịch tôn vinh “Women of Our Time 2024 - Những người phụ nữ thời đại” do một ấn bản thời trang cao cấp toàn cầu tổ chức thường niên. Cũng trong năm vừa qua, cô thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo, cố vấn cho các cuộc thi nhan sắc, diễn giả các sự kiện về gia đình – phụ nữ - kinh doanh.Xem video "Hoa hậu Thu Hoài trong chương trình Sau ánh hào quang". Nguồn HTV

