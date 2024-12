Giáng My khoe da trắng kiêu sa, Phạm Quỳnh Anh đẹp gợi cảm

Tin tức sao Việt 8/12: Hoa hậu Giáng My khoe làn da trắng kiêu sa trong thiết kế được làm từ vải voan tạo cảm giác bồng bềnh nữ tính. Ảnh: FB Giang My Nguyen Vóc dáng mẹ 3 con của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Hoa hậu Đỗ Thị Hà check in Đà Lạt. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Hoa hậu Hương Giang khoe lưng trần gợi cảm. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Người mẫu Lan Khuê hóa quý cô cổ điển. Ảnh: FB Tran Ngoc Lan Khue "Còn 54 ngày nữa là đến Tết Ất Tỵ 2025", nghệ sĩ Vân Dung viết. Ảnh: FB Vân Dung Cựu mẫu Bùi Thuý Hạnh đi chơi cùng hai con gái. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Quỳnh Nga nhá hàng trước màn tái xuất tại Bước nhảy hoàn vũ. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Đan Trường được khen "lão hoá ngược" khi ngày càng trẻ trung. Nhiều khán giả không tin anh đã gần 50 tuổi. Ảnh: FB Dan Truong Pham Trung Quân Idol dí dỏm tự nhận rằng anh chụp ảnh ngày càng nam tính. Ảnh: FB Trung QuânXem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Tin tức sao Việt 8/12: Hoa hậu Giáng My khoe làn da trắng kiêu sa trong thiết kế được làm từ vải voan tạo cảm giác bồng bềnh nữ tính. Ảnh: FB Giang My Nguyen Vóc dáng mẹ 3 con của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Hoa hậu Đỗ Thị Hà check in Đà Lạt. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Hoa hậu Hương Giang khoe lưng trần gợi cảm. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Người mẫu Lan Khuê hóa quý cô cổ điển. Ảnh: FB Tran Ngoc Lan Khue "Còn 54 ngày nữa là đến Tết Ất Tỵ 2025", nghệ sĩ Vân Dung viết. Ảnh: FB Vân Dung Cựu mẫu Bùi Thuý Hạnh đi chơi cùng hai con gái. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Quỳnh Nga nhá hàng trước màn tái xuất tại Bước nhảy hoàn vũ. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Đan Trường được khen "lão hoá ngược" khi ngày càng trẻ trung. Nhiều khán giả không tin anh đã gần 50 tuổi. Ảnh: FB Dan Truong Pham Trung Quân Idol dí dỏm tự nhận rằng anh chụp ảnh ngày càng nam tính. Ảnh: FB Trung Quân Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL