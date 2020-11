Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe dáng ngọc ở Vũng Tàu

Sau khi đổ bộ thành phố Vũng Tàu, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đã trải nghiệm, tham gia nhiều hoạt động tại đây. Trong loạt ảnh mới nhất, các thí sinh khoe nhan sắc rạng rỡ trên du thuyền. Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 phô diễn vóc dáng ngọc ngà. Thí sinh Hà My nổi bật khi diện váy đỏ. Hoàng Tú Quỳnh gợi cảm khi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo. Hải My lại ghi điểm với chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tinh khôi. Hồng Đào khoe nét dịu dàng, gợi cảm trước biển. Thí sinh Kim Trà My xinh đẹp tạo dáng trên du thuyền. Phương Thảo không kém phần sexy, cuốn hút. Trước đó, các thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 còn ghi điểm với bộ ảnh áo dài. Diện trang phục truyền thống, Minh Anh đẹp nền nã, ngọt ngào. Trong chặng đua nước rút, các thí sinh đều cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Hiện tại, các thí sinh không ngừng tập luyện chuẩn bị cho các phần thi phụ. Đêm thi Người đẹp biển – Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra ngày 12/11. Đặc biệt đêm thi có sự góp mặt của dàn sao khủng: Thu Phương, Chi Pu, MTV, Isaac, Quang Lê, Nguyễn Hồng Nhung. Minh Hằng sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình cùng MC Vĩnh Phú.Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Sen Vàng

Sau khi đổ bộ thành phố Vũng Tàu, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đã trải nghiệm, tham gia nhiều hoạt động tại đây. Trong loạt ảnh mới nhất, các thí sinh khoe nhan sắc rạng rỡ trên du thuyền. Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 phô diễn vóc dáng ngọc ngà. Thí sinh Hà My nổi bật khi diện váy đỏ. Hoàng Tú Quỳnh gợi cảm khi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo. Hải My lại ghi điểm với chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tinh khôi. Hồng Đào khoe nét dịu dàng, gợi cảm trước biển. Thí sinh Kim Trà My xinh đẹp tạo dáng trên du thuyền. Phương Thảo không kém phần sexy, cuốn hút. Trước đó, các thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 còn ghi điểm với bộ ảnh áo dài. Diện trang phục truyền thống, Minh Anh đẹp nền nã, ngọt ngào. Trong chặng đua nước rút, các thí sinh đều cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Hiện tại, các thí sinh không ngừng tập luyện chuẩn bị cho các phần thi phụ. Đêm thi Người đẹp biển – Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra ngày 12/11. Đặc biệt đêm thi có sự góp mặt của dàn sao khủng: Thu Phương, Chi Pu, MTV, Isaac, Quang Lê, Nguyễn Hồng Nhung. Minh Hằng sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình cùng MC Vĩnh Phú. Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Sen Vàng