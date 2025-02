Dàn diễn viên nhí “tài không đợi tuổi” của showbiz Việt

Phụng Nghi hiện là một trong những diễn viên nhí được yêu thích nhất nhì trên màn ảnh Việt. Ảnh: FB Bông Phụng Nghi Khán giả biết đến bé Phụng Nghi qua nhiều vai diễn như: Bé Mun trong "Hoa hồng trên ngực trái", vai Diệp lúc bé trong "Hương vị tình thân",... Ảnh: FB Bông Phụng Nghi Được biết, bé Phụng Nghi sinh năm 2013, đang sống ở Hà Nội. Diễn viên nhí Việt này bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi mới 4 tuổi. Ảnh: FB Bông Phụng Nghi Trong dàn diễn viên nhí Việt còn có Hồng Nhung. Cô nhóc cùng Phụng Nghi từng rất được khán giả yêu quý khi đảm nhận vai con gái của Khuê (diễn viên Hồng Diễm) trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: VTV Hồng Nhung sinh năm 2009. Cô bé sớm tham gia phim truyền hình từ khi còn nhỏ với những vai diễn như: Nguyên An lúc nhỏ trong "Cả một đời ân oán", vai bé Bống - con gái Cúc trong phim "Những cô gái trong thành phố", vai Huệ lúc nhỏ trong "Về nhà đi con", vai Vân Khánh hồi nhỏ phim "Thương ngày nắng về"... Ảnh: FB Hồng Nhung Hồng Nhung có thành tích học tập tốt dù thường xuyên tham gia đóng phim. Ảnh: FB Hồng Nhung Diễn viên nhí Tuấn Phong từng tạo nên cơn sốt khi đảm nhiệm vai bé So trong "Thương ngày nắng về". Diễn xuất ăn ý và tính cách hài hước, biểu cảm đáng yêu của Tuấn Phong làm người xem bật cười thích thú. Ảnh chụp màn hình Tuấn Phong năm nay 8 tuổi. "Thương ngày nắng về" là lần đầu cậu bé tham gia một dự án phim truyền hình lớn. Trước đó cậu bé đóng một số phim ngắn, quay quảng cáo... Ảnh: FB Phạm Tuấn Phong Với ngoại hình mũm mĩm, đôi mắt một mí, nhiều khán giả nhận xét Tuấn Phong có nét giống người Hàn Quốc. Ảnh: FB Phạm Tuấn Phong Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng lối diễn xuất tự nhiên, bé An Nhiên - đóng vai con gái Quỳnh Kool trong phim "Đừng làm mẹ cáu" gây chú ý. Ảnh chụp màn hình Sau khi bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" công chiếu, người hâm mộ quen miệng gọi An Nhiên là Happy, theo tên nhân vật trong phim. Ảnh: FB Nguyễn Ly Ly Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã được mẹ cho làm quen với nghệ thuật, thử sức với vai trò người mẫu nhí từ sớm, từng góp mặt trong rất nhiều show diễn thời trang lớn nhỏ. Ảnh: FB Nguyễn Ly LyXem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

Phụng Nghi hiện là một trong những diễn viên nhí được yêu thích nhất nhì trên màn ảnh Việt. Ảnh: FB Bông Phụng Nghi Khán giả biết đến bé Phụng Nghi qua nhiều vai diễn như: Bé Mun trong "Hoa hồng trên ngực trái", vai Diệp lúc bé trong "Hương vị tình thân",... Ảnh: FB Bông Phụng Nghi Được biết, bé Phụng Nghi sinh năm 2013, đang sống ở Hà Nội. Diễn viên nhí Việt này bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi mới 4 tuổi. Ảnh: FB Bông Phụng Nghi Trong dàn diễn viên nhí Việt còn có Hồng Nhung. Cô nhóc cùng Phụng Nghi từng rất được khán giả yêu quý khi đảm nhận vai con gái của Khuê (diễn viên Hồng Diễm) trong phim "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: VTV Hồng Nhung sinh năm 2009. Cô bé sớm tham gia phim truyền hình từ khi còn nhỏ với những vai diễn như: Nguyên An lúc nhỏ trong "Cả một đời ân oán", vai bé Bống - con gái Cúc trong phim "Những cô gái trong thành phố", vai Huệ lúc nhỏ trong "Về nhà đi con", vai Vân Khánh hồi nhỏ phim "Thương ngày nắng về"... Ảnh: FB Hồng Nhung Hồng Nhung có thành tích học tập tốt dù thường xuyên tham gia đóng phim. Ảnh: FB Hồng Nhung Diễn viên nhí Tuấn Phong từng tạo nên cơn sốt khi đảm nhiệm vai bé So trong "Thương ngày nắng về". Diễn xuất ăn ý và tính cách hài hước, biểu cảm đáng yêu của Tuấn Phong làm người xem bật cười thích thú. Ảnh chụp màn hình Tuấn Phong năm nay 8 tuổi. "Thương ngày nắng về" là lần đầu cậu bé tham gia một dự án phim truyền hình lớn. Trước đó cậu bé đóng một số phim ngắn, quay quảng cáo... Ảnh: FB Phạm Tuấn Phong Với ngoại hình mũm mĩm, đôi mắt một mí, nhiều khán giả nhận xét Tuấn Phong có nét giống người Hàn Quốc. Ảnh: FB Phạm Tuấn Phong Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng lối diễn xuất tự nhiên, bé An Nhiên - đóng vai con gái Quỳnh Kool trong phim "Đừng làm mẹ cáu" gây chú ý. Ảnh chụp màn hình Sau khi bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" công chiếu, người hâm mộ quen miệng gọi An Nhiên là Happy, theo tên nhân vật trong phim. Ảnh: FB Nguyễn Ly Ly Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã được mẹ cho làm quen với nghệ thuật, thử sức với vai trò người mẫu nhí từ sớm, từng góp mặt trong rất nhiều show diễn thời trang lớn nhỏ. Ảnh: FB Nguyễn Ly Ly Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC