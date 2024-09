Cuộc sống sau ánh hào quang của diễn viên hài Tấn Beo

Một tài khoản mạng vừa đăng tải clip diễn viên Tấn Beo ăn cơm tại một trung tâm trị liệu phục hồi. Anh trông khá gầy, run rẩy khi xúc cơm ăn. Ảnh: Saostar. Một đồng nghiệp của Tấn Beo chia sẻ trên Znews: "Nghệ sĩ Tấn Beo sức khỏe giảm sút vài năm qua. Theo thông tin tôi nắm được, hiện tại, bệnh tình anh đã cải thiện hơn". Ảnh: Saostar. Từ cuối năm 2023 đến nay, Tấn Beo không cập nhật trang cá nhân. Ảnh: Vietnamnet. Vào tháng 3/2023, Tấn Beo trượt chân ngã cầu thang. Anh rơi tự do hơn 10 bậc thang, bất tỉnh. Ảnh: FB Tấn Beo. Tấn Lộc - con trai Tấn Beo sơ cứu cho bố sau cú ngã. Dù đau nhiều, Tấn Beo không muốn vào bệnh viện. Theo Vietnamnet, Tấn Beo ở nhà nghỉ ngơi, nhờ vợ con mua thuốc giảm đau. Ảnh: FB Tấn Beo. Ngoài Tấn Lợi, Tấn Beo còn có hai người con trai nữa tên Tấn Lộc và Tấn Bình An. Ảnh: FB Tấn Beo. Tấn Beo rất thân thiết với các con. “Những lúc rảnh, cha con ngồi chơi game với nhau. Con chơi game nào, cha chơi game đó. Mình chơi với nó đi, còn hiểu nó nghĩ gì chứ cấm đoán, nó ra ngoài tiệm chơi còn phức tạp nữa”, diễn viên hài cho biết. Ảnh: FB Tấn Beo. Nói về cách dạy con, Tấn Beo chia sẻ, anh rất nghiêm khắc khi các con có gì không đúng. Ảnh: FB Tấn Beo. Tấn Beo từng chia sẻ trên Dân Việt, anh không can thiệp việc chọn nghề nghiệp của con cái. “Tôi bảo chúng cứ chọn đi, ba mẹ sẽ hỗ trợ con đường nó muốn đi. Tôi dứt khoát cản đến hơi thở cuối cùng nếu con đi vào đường bậy, còn những con đường đẹp thì bất cứ giá nào tôi cũng yểm trợ”, anh nói. Ảnh: FB Tấn Beo. Tấn Lợi - con trai của Tấn Beo tham gia tuyến đầu chống COVID-19 năm 2020. Sau đó, Tấn Lợi làm diễn viên, nối nghiệp bố. Ảnh: Vietnamnet. “Tấn Lộc chính thức nối nghiệp tôi đi theo con đường hoạt động nghệ thuật. Như vậy, nhà tôi có ba đời theo nghiệp Tổ. Tôi kỳ vọng con trai sẽ nỗ lực không ngừng để xứng đáng là hậu duệ của gia đình", Tấn Beo chia sẻ trên Người Lao Động. Ảnh: Người Lao Động. Xem video: "Hậu trường Tấn Beo đóng phim". Nguồn FB Tấn Beo

