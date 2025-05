Con gái của người mẫu Ngọc Trinh xinh xắn, ở biệt thự 50 tỷ

Người mẫu Ngọc Trinh cho biết, vì thương anh trai gà trống nuôi 5 con nên cô quyết định để bé He về sống cùng. Ngọc Trinh cùng con gái nuôi đang sống trong biệt thự. Chân dài gốc Trà Vinh tự tay chăm sóc bé He dù có người giúp việc. Nữ người mẫu chia sẻ, cô từng hứa với con gái cả hai sẽ thường xuyên đi du lịch. Tuy nhiên, đôi lúc, vì công việc quá bận rộn, Ngọc Trinh phải dời kế hoạch nghỉ dưỡng cùng bé He. Ngọc Trinh cho rằng để con nghe lời và thương mình, cô phải cùng chơi, cùng học với con. Nữ người mẫu tỏ ra luôn kiên nhẫn, dịu dàng với con. Nhờ tự tay chăm sóc bé He, Ngọc Trinh hiểu được sự vất vả của các bà mẹ.Con gái của Ngọc Trinh sở hữu gương mặt xinh xắn, có nhiều biểu cảm đáng yêu. Bé He được Ngọc Trinh "lên đồ", xinh như công chúa. Dù còn nhỏ, bé He đã biết quan tâm người thân. Trong ảnh, cô nhóc mang dép cho Ngọc Trinh khi cô đang cởi giày cao gót. Đối với Ngọc Trinh, những hành động nhỏ này khiến cô "tan chảy". Bé He từng bị nhầm là con ruột của Ngọc Trinh. "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận về nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé. Thậm chí, nhiều người còn nói Trinh bí mật sinh con 2 - 3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống trinh từ đôi môi chúm chím đến gương mặt tròn", Ngọc Trinh cho biết. Sau khi nhận nuôi bé He, Ngọc Trinh càng khao khát có con. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"

