Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giải mã thế lực siêu nhiên gieo rắc truyền thuyết ma cà rồng

Giải mã

Giải mã thế lực siêu nhiên gieo rắc truyền thuyết ma cà rồng

Trong văn hóa dân gian Rumani, Strigoi là những linh hồn lang thang trở về từ cõi chết, được xem là nguồn gốc cổ xưa của truyền thuyết ma cà rồng châu Âu.

T.B (tổng hợp)
Strigoi xuất phát từ truyền thuyết vùng Transylvania. Đây cũng là quê hương gắn liền với Bá tước Dracula nổi tiếng trong tiểu thuyết của Bram Stoker. Ảnh: Pinterest.
Strigoi xuất phát từ truyền thuyết vùng Transylvania. Đây cũng là quê hương gắn liền với Bá tước Dracula nổi tiếng trong tiểu thuyết của Bram Stoker. Ảnh: Pinterest.
Strigoi được chia làm hai loại. “Strigoi sống” là những người bị nguyền rủa khi còn sống, còn “Strigoi chết” là linh hồn trỗi dậy sau khi chôn cất. Ảnh: Pinterest.
Strigoi được chia làm hai loại. “Strigoi sống” là những người bị nguyền rủa khi còn sống, còn “Strigoi chết” là linh hồn trỗi dậy sau khi chôn cất. Ảnh: Pinterest.
Chúng có thể hút máu và điều khiển linh hồn người khác. Theo dân gian, Strigoi rình rập ban đêm để hút sinh khí và năng lượng sống của con người. Ảnh: Pinterest.
Chúng có thể hút máu và điều khiển linh hồn người khác. Theo dân gian, Strigoi rình rập ban đêm để hút sinh khí và năng lượng sống của con người. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “Strigoi” bắt nguồn từ tiếng Latinh. Từ “strix” trong tiếng Latinh có nghĩa là “chim đêm” hay “linh hồn hút máu”, phản ánh bản chất ma quái của chúng. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “Strigoi” bắt nguồn từ tiếng Latinh. Từ “strix” trong tiếng Latinh có nghĩa là “chim đêm” hay “linh hồn hút máu”, phản ánh bản chất ma quái của chúng. Ảnh: Pinterest.
Người Rumani có nhiều nghi thức loại bỏ Strigoi. Các phương pháp bao gồm đâm cọc vào tim, rắc tỏi, hoặc hỏa thiêu thi thể để ngăn tái sinh. Ảnh: Pinterest.
Người Rumani có nhiều nghi thức loại bỏ Strigoi. Các phương pháp bao gồm đâm cọc vào tim, rắc tỏi, hoặc hỏa thiêu thi thể để ngăn tái sinh. Ảnh: Pinterest.
Strigoi là biểu tượng của nỗi sợ sự sống và cái chết hòa trộn. Hình tượng này thể hiện nỗi ám ảnh về linh hồn không siêu thoát, mãi vướng mắc nơi trần thế. Ảnh: Pinterest.
Strigoi là biểu tượng của nỗi sợ sự sống và cái chết hòa trộn. Hình tượng này thể hiện nỗi ám ảnh về linh hồn không siêu thoát, mãi vướng mắc nơi trần thế. Ảnh: Pinterest.
Truyền thuyết Strigoi ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa phương Tây. Nhiều hình tượng ma cà rồng trong văn học và điện ảnh lấy cảm hứng từ Strigoi. Ảnh: Pinterest.
Truyền thuyết Strigoi ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa phương Tây. Nhiều hình tượng ma cà rồng trong văn học và điện ảnh lấy cảm hứng từ Strigoi. Ảnh: Pinterest.
Người dân Rumani vẫn tin vào Strigoi đến tận thế kỷ 21. Các vụ “đào mộ trừ tà” từng xảy ra tại vùng Oltenia của Rumani vào đầu những năm 2000. Ảnh: Pinterest.
Người dân Rumani vẫn tin vào Strigoi đến tận thế kỷ 21. Các vụ “đào mộ trừ tà” từng xảy ra tại vùng Oltenia của Rumani vào đầu những năm 2000. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#ma cà rồng châu Âu #Strigoi Rumani #truyền thuyết ma quỷ #linh hồn lang thang #bá tước Dracula #Transylvania huyền bí

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT