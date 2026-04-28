Giải mã khối cầu màu vàng bí ẩn bên dưới đáy biển ngoài khơi Alaska

Các chuyên gia xác định vật thể hình cầu màu vàng được phát hiện dưới đáy biển ngoài khơi Alaska là một phần của con hải quỳ khổng lồ.

Tâm Anh (TH)

Vào năm 2023, các chuyên gia phát hiện vật thể hình cầu màu vàng dưới dáy biển ở vùng biển Alaska trong một chuyến thám hiểm của Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA).

Vật thể kỳ lạ nằm trên một ngọn núi dưới nước cách mặt biển 3.300 km, tại vịnh Alaska. Nó có chiều rộng khoảng 10 cm. Mặc dù được xác định có nguồn gốc sinh học, nhưng nhóm nghiên cứu của NOAA không biết chắc nó là gì. Vì vậy, trong thời gian qua, các chuyên gia nỗ lực làm sáng tỏ bí ẩn về vật thể màu vàng này sau khi đưa nó lên mặt nước để nghiên cứu, kiểm tra.

Trong nghiên cứu mới công bố, các nhà khoa học bác bỏ giả thuyết cho rằng khối cầu màu vàng bí ẩn có thể là vỏ trứng hoặc bọt biển đã chết. Thay vào đó, nó là loài hải quỳ khổng lồ sống ở đáy biển sâu có tên khoa học là Relicanthus daphneae.

Khối cầu vàng bí ẩn được tìm thấy dưới đáy biển sâu ngoài khơi Alaska vào tháng 8/2023. Ảnh: NOAA.

Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu tìm kiếm cấu tạo giải phẫu tổng quát của khối cầu màu vàng bí ẩn rồi đặt nó dưới kính hiển vi. Việc kiểm tra này cho thấy mô chứa các tế bào châm (nematocyst) - loại tế bào chuyên biệt nằm trên xúc tu của các loài động vật ruột khoang, bao gồm hơn 11.000 loài động vật không xương sống dưới nước, bao gồm sứa, thủy tức, hải quỳ...

Những tế bào châm này được gọi là spirocyst - một loại móc dính đặc biệt nằm trong tế bào của các loài như hải quỳ và san hô, giúp các loài động vật này săn mồi. Những tế bào này chỉ tồn tại ở một nhóm động vật không xương sống dưới đại dương, được gọi là ngành Thích ty bào (tên khoa học là Cnidaria).

Nhóm nghiên cứu phát hiện các tế bào này tương tự với tế bào trên một mẫu vật được thu thập từ năm 2021. Vì vậy, họ đã so sánh khối cầu vàng thu thập được vào năm 2023 với mẫu vật cũ và bất ngờ khi nhận thấy chúng có cùng tính chất.

Các nhà khoa học quyết định giải trình tự toàn bộ gene của khối cầu vàng và mẫu vật năm 2021. Kết quả cho thấy cả hai mẫu vật “gần giống hệt nhau về mặt di truyền” và giống với tế bào của loài hải quỳ khổng lồ biển sâu (tên khoa học Relicanthus daphneae), là một trong những loài hải quỳ lớn nhất thế giới, với thân hình trụ có thể đạt đường kính 1m, có những xúc tu dài có thể vươn đến 2m để bắt mồi.

Phân tích sâu hơn quả cầu vàng bí ẩn, các nhà khoa học biết được nó từng là phần đáy của một con hải quỳ khổng lồ biển sâu, nhưng bằng một cách nào đó, vật thể này đã bị bỏ lại.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với phần trên của con hải quỳ. Họ cho rằng con hải quỳ khổng lồ này đã bị chết hoặc di chuyển đến một vị trí mới, để lại phần chân đế bám chặt trên đá dưới đại dương.

Ngắm sinh vật trông như cái quạt khổng lồ rực rỡ dưới đáy biển

Dưới làn nước trong xanh vùng Caribe, có một sinh vật xòe rộng như chiếc quạt khổng lồ, uyển chuyển theo từng dòng hải lưu.

Quạt biển (Gorgonia ventalina) là một loài san hô mềm đặc trưng của vùng Caribbean. Khác với những rạn san hô cứng có cấu trúc khối, loài này phát triển thành những tấm lưới mỏng, rộng như cánh quạt, có thể cao tới hơn một mét. Khi dòng nước chảy qua, toàn bộ “chiếc quạt” rung động nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh thoát vừa sống động, như một sinh vật đang “thở” cùng đại dương.

Xác tàu ngầm chìm năm 1989 rò rỉ vật liệu phóng xạ dưới đáy biển Na Uy

Theo các chuyên gia, xác tàu ngầm K-278 Komsomolets chìm năm 1989 đang rò rỉ vật liệu phóng xạ ở dưới đáy biển sâu của Na Uy.

Nhà sinh thái phóng xạ biển Justin Gwynn tại Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Na Uy dẫn đầu nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát chi tiết về xác tàu ngầm K-278 Komsomolets. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tàu ngầm đang rò rỉ phóng xạ theo từng đợt vào vùng nước sâu và tối tăm dưới đáy Biển Na Uy.

Tháng 4/1989, tàu ngầm K-278 Komsomolets của Liên Xô chìm xuống độ sâu 1.680m sau một vụ hỏa hoạn. Con tàu chìm cùng với một lò phản ứng hạt nhân và hai quả ngư lôi hạt nhân. Hầu hết thủy thủ đoàn thiệt mạng trong thảm kịch tồi tệ này.

Loài cá trông như quan tài dưới đáy biển khiến giới khoa học tò mò

Ẩn mình dưới đáy biển sâu tăm tối, cá quan tài là loài cá kỳ lạ, sở hữu ngoại hình và tập tính khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

“Chiếc quan tài sống” của đại dương sâu thẳm. Chaunax endeavouri thường được gọi là cá quan tài vì thân hình vuông vức, phình to như một chiếc hộp. Hình dáng này giúp chúng trông như một “khối đá sống” giữa đáy biển. Ảnh: Pinterest.
Da sần sùi như bọt biển. Bề mặt cơ thể của loài cá này phủ đầy các nốt sần mềm, tạo cảm giác giống bọt biển hoặc san hô. Đây là lớp ngụy trang hoàn hảo giúp chúng tránh kẻ săn mồi. Ảnh: natgeofe.com.
