Giải mã hiện tượng kỳ lạ, bí ẩn nhất của vật lý lượng tử

Giải mã

Hiệu ứng đường hầm lượng tử (quantum tunneling) là một trong những hiện tượng kỳ lạ và hấp dẫn nhất của vật lý lượng tử, thách thức trực giác thông thường.

T.B (tổng hợp)
1. Hiện tượng vượt rào cản năng lượng. Trong hiệu ứng đường hầm lượng tử, hạt có thể xuyên qua rào cản năng lượng mà theo vật lý cổ điển, chúng không thể vượt qua. Ảnh: Pinterest.
2. Ứng dụng trong công nghệ bán dẫn. Hiệu ứng này được khai thác trong các linh kiện điện tử như diode đường hầm (diode tunnel) và bóng bán dẫn thế hệ mới. Ảnh: Pinterest.
3. Cơ sở cho kính hiển vi quét chui hầm. Thiết bị này hoạt động nhờ vào khả năng điện tử xuyên qua khoảng cách cực nhỏ giữa đầu dò và bề mặt vật liệu. Ảnh: Pinterest.
4. Đóng vai trò trong phản ứng hạt nhân của Mặt Trời. Trong Mặt Trời, hiệu ứng đường hầm lượng tử cho phép các hạt nhân hydro hợp nhất tạo năng lượng, dù năng lượng nhiệt không đủ vượt rào Coulomb. Ảnh: Pinterest.
5. Liên quan đến hiện tượng phân rã alpha. Các hạt alpha thoát ra khỏi hạt nhân cũng nhờ cơ chế đường hầm lượng tử xuyên qua hàng rào thế năng. Ảnh: Pinterest.
6. Có xác suất, không tuyệt đối. Khả năng xảy ra hiện tượng này được mô tả bằng hàm sóng, chỉ cho kết quả theo xác suất chứ không mang tính chắc chắn. Ảnh: Pinterest.
7. Tạo cảm hứng cho công nghệ tương lai. Các nhà khoa học hy vọng khai thác hiệu ứng đường hầm lượng tử trong máy tính lượng tử và cảm biến siêu nhạy. Ảnh: Pinterest.
8. Thách thức trực giác con người. Hiệu ứng này cho thấy thế giới lượng tử hoàn toàn khác biệt với nhận thức thường ngày, mở ra cách nhìn mới về bản chất thực tại. Ảnh: Pinterest.
