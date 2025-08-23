Giải mã các bệnh lý khi sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Vì vậy, nên đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác, có phương hướng điều trị tích cực, hiệu quả.

Khoảng 20% các trường hợp sốt không rõ nguyên nhân là do ung thư, chủ yếu là ung thư máu, ung thư ống mật, ung thư gan và ung thư thận. 20% các trường hợp sốt không rõ nguyên nhân được xác định là do viêm nội tâm mạc cấp tính, viêm van tim...

Sốt cao dai dẳng, sụt gần 20 kg

Ông T.V.N (54 tuổi, Đà Nẵng) phải sống chung với những cơn sốt cao dai dẳng hơn một năm mà chưa rõ nguyên nhân. Đặc biệt 6 tháng gần đây bệnh nhân sốt cao 39–40°C, uống thuốc hạ sốt không hiệu quả, sụt gần 20 kg. Bệnh nhân chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng không cải thiện, thậm chí, cơ thể gầy yếu, suy kiệt, nhiễm trùng huyết...

Thăm khám cho bệnh nhân sốt cao kéo dài tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh BVCC

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, việc tìm nguyên nhân gây sốt liên tục và kéo dài ở bệnh nhân N. gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các xét nghiệm đã được tiến hành ở nhiều bệnh viện.

Ban đầu, ngoài sốt cao kéo dài, các triệu chứng khác không đặc hiệu; CRP và men gan tăng nhẹ; Rối loạn điện giải; Các xét nghiệm cơ bản như công thức máu của bệnh nhân có giảm hồng cầu và tiểu cầu. Tuy nhiên, sự giảm các chỉ số này không có nhiều ý nghĩa trên bệnh nhân có bệnh lý nền về huyết học.

May mắn xét nghiệm chuyên sâu đã tìm ra cùng lúc ba thủ phạm cực nguy hiểm đang tấn công cơ thể bệnh nhân là: Virus Epstein-Barr, trực khuẩn mủ xanh và nấm Aspergillus.

Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng, khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng, đe dọa tính mạng người bệnh. Như Pseudomonas aeruginosa trực khuẩn mủ xanh có thể tấn công phổi, máu, màng não hay đường tiết niệu. Đặc biệt, vi khuẩn này rất khó tiêu diệt vì kháng lại nhiều loại kháng sinh, dễ gây biến chứng nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Nấm Aspergillus có thể gây viêm phổi hoại tử, làm tắc nghẽn đường thở và lan sang các cơ quan khác. Bệnh tiến triển nhanh, dễ gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Virus Epstein-Barr (EBV) gây sốt kéo dài, sưng hạch và mệt mỏi, đồng thời liên quan đến một số bệnh tự miễn và ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng hay u lympho.

“Trường hợp của ông N. là lời nhắc nhở, đừng bỏ cuộc khi bệnh chưa tìm ra nguyên nhân. Với những cơn sốt kéo dài, tác nhân gây bệnh có thể đến từ nhiều yếu tố như: Virus, vi khuẩn, nấm. Chỉ khi xác định đúng, đủ căn nguyên, việc điều trị mới hiệu quả”, BS Lê Văn Thiệu nhấn mạnh.

Theo TS.BS Hoàng Vũ Hùng, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm, Học viện Quân y 103, một trường hợp sốt kéo dài, được nằm theo dõi, điều trị tại bệnh viện trong thời gian ít nhất 1 tuần, được làm khá đầy đủ các xét nghiệm cần thiết mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân mới được gọi là sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân. Việc chẩn đoán sốt kéo dài nhiều khi rất phức tạp, không phải chỉ trong một vài ngày.

Sốt cao kéo dài nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân luôn trên 38,2°C - Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Biểu hiện của nhiều bệnh lý nguy hiểm

ThS.BS Trần Thị Kim Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Medlatec nhấn mạnh, sốt kéo dài thường sẽ có biểu hiện sốt liên tục, kéo dài trên 7 ngày, thậm chí vài tuần.

Tình trạng này có thể dẫn đến các triệu chứng đi kèm như: Đổ mồ hôi, ớn lạnh; Tụt huyết áp, tim đập nhanh, thở gấp; Đau đầu, cứng cổ, rối loạn chức năng tâm thần; Đau họng, ho; Đau cơ; Xoang tắc nghẽn; Chán ăn, mệt mỏi, da xanh tái.

Đặc biệt sốt kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo người bệnh đang mắc những căn bệnh nguy hiểm gồm:

Nhóm bệnh do nhiễm trùng: Đây được coi là nguyên nhân chủ yếu, phổ biến nhất dẫn đến tình trạng sốt kéo dài ở người lớn. Các bệnh nhiễm trùng được chia ra thành 3 loại, đó là: Bệnh do vi khuẩn (các bệnh thường gặp như thương hàn, lao phổi); Bệnh do ký sinh trùng (các bệnh thường gặp như sốt rét, ấu trùng di chuyển); Bệnh do xoắn khuẩn (giang mai, ấu trùng di chuyển nội tạng như toxocara).

Nhóm bệnh tự miễn: Các bệnh mà hệ miễn dịch thay vì bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, lại tấn công nhầm vào các tế bào khỏe mạnh của chính cơ thể đó. Điều này dẫn đến các phản ứng viêm, tổn thương các cơ quan và mô, gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, có thể bao gồm sốt kéo dài. Các bệnh có thể kể đến như: Lupus ban đỏ, viêm khớp dạng thấp...

Nhóm các bệnh lý ác tính nguy hiểm như: Ung thư máu, ung thư gan, ung thư phổi,... Những căn bệnh nghiêm trọng này là tác nhân khiến suy giảm chức năng, kéo theo tình trạng người bệnh sốt kéo dài.