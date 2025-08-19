Hà Nội

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 19/8: Giảm sâu?

Giá xăng 19/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Hạo Nhiên

Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 14/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng/lít, không quá 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 190 đồng/lít, tối đa 19.884 đồng/lít.

Tương tự, giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

gia-xang-7.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 61,91 USD/thùng, giảm 0,08 USD/thùng, tương ứng giảm 0,13%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 61,98 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 61,77 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 65,74 USD/thùng, giảm 0,11 USD/thùng, tương ứng giảm 0,17%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 65,85 USD/thùng và mở cửa phiên cuối tuần với giá 65,56 USD/thùng.

Như vậy, giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm sâu.Theo các nhà phân tích, giá dầu tiếp tục chịu áp lực giảm hết tuần này.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Xăng dầu #giá cả #thị trường #trong nước #thế giới #giảm sâu

Giá xăng 19/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

