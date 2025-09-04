Giá vàng lập đỉnh, có nên mua lúc này?

Giá vàng trong nước đang ở vùng cao kỷ lục, sát ngưỡng 140 triệu đồng/lượng, vừa là cơ hội tích sản, vừa tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn.

Giá vàng lập đỉnh, người dân xếp hàng mua

Chiều 4/9, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục tăng mạnh và xác lập những cột mốc lịch sử mới. Cụ thể, vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Liên tục đổ xô mọi kỷ lục, giá vàng miếng đang làm chao đảo cả thị trường tài chính khi đà tăng vượt mọi kỳ vọng và dự đoán trước đó.

Vàng SJC tiến sát ngưỡng 140 triệu đồng/lượng. Ảnh: Tiền phong

Dù giá vàng tăng cao kỷ lục, không ít người dân TP HCM và Hà Nội kéo nhau đi mua, thậm chí có người còn huy động cả nhà cùng đi xếp hàng mua vàng.

Để tránh tình trạng lộn xộn xảy ra, nhân viên cửa hàng đã phát phiếu mua vàng cho mỗi khách hàng. Cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng.

Có nên mua vàng lúc này?

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI, - Trọng tài viên VIAC - cho rằng, giá vàng là một biến số, rất khó đoán định. Bên cạnh phụ thuộc vào quyết sách của Nhà nước, giá vàng còn có tính quốc tế hoá cao, chịu ảnh hưởng chính từ giá vàng thế giới liên quan đến các biến động chính trị - kinh tế toàn cầu. Do đó, dù có lực kéo giảm, song mức độ chênh lệch giá vàng với thế giới giảm tới đâu, bao giờ giảm vẫn cần quan sát, chờ đợi thêm.

Theo vị luật sư, trong bối cảnh hiện nay nhà đầu tư vàng nên linh hoạt khi đưa ra quyết định, tùy theo mục tiêu tích sản hay đầu tư sinh lợi của mình, thay vì tiếp tục theo đuổi các quan điểm đã được hình thành trong giai đoạn trước đây.

Nhiều chuyên gia cho rằng, với thực tế tăng phi mã trong 2 năm qua, giá vàng thực sự là kênh đầu tư đáng được khuyến nghị. Tuy nhiên, vàng tăng nóng cũng kéo theo rủi ro. Người mua vào khi giá liên tục lập kỷ lục có thể đối diện nguy cơ "đu đỉnh" nếu thị trường điều chỉnh. Do đó, bài toán lãi lỗ không chỉ phụ thuộc vào xu hướng chung, mà còn nằm ở thời điểm tham gia và chiến lược nắm giữ của từng nhà đầu tư.

Với người đầu tư dài hạn/tích sản, vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế - chính trị kéo dài. Nên canh để mua vào khi giá thấp. Thời điểm tốt nhất để mua vàng là khi giá ở mức thấp và ổn định.

Nhà đầu tư vàng nên linh hoạt khi đưa ra quyết định, tùy theo mục tiêu tích sản hay đầu tư sinh lợi. Ảnh minh họa

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư không chạy theo tâm lý đám đông. Giá lập đỉnh dễ tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ), nhưng đầu tư cần dựa trên kế hoạch tài chính cá nhân thay vì tin tức ngắn hạn. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ nên tập trung vào vàng nhẫn cho chiến lược tích lũy dài hạn. Đây là kênh linh hoạt và gần với giá thế giới.

Các chuyên gia khuyến nghị, không nên mua vàng lúc này nếu có ý định đầu tư ngắn hạn hoặc vay mượn để mua vàng. Bởi, giá vàng hiện đang ở mức cao và có nhiều rủi ro "mua đỉnh".

Tuy nhiên, mua vàng để đầu tư dài hạn hoặc tích trữ có thể cân nhắc, đặc biệt với vàng nhẫn, với chiến lược mua dàn trải từng phần và đa dạng hóa danh mục đầu tư thay vì mua ồ ạt.

Thay vì tất tay ở vùng giá cao, các chuyên gia khuyến nghị vàng chỉ nên chiếm khoảng 20–30% tổng danh mục tài sản. Phần còn lại nên phân bổ vào tiết kiệm, trái phiếu hoặc bất động sản để cân bằng rủi ro.