Sống Khỏe

Gia Lai tiêu hủy hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, tiêu hủy hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi, trị giá trên 18,3 tỷ đồng.

- Bình Nguyên (Tổng hợp)

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp các đơn vị chức năng tiêu hủy hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc theo quy định.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác định có 1 tụ điểm thu mua, tàng trữ thịt heo không có nguồn gốc hợp pháp có số lượng khủng trên địa bàn xã Hoài Ân nên đã lên kế hoạch bắt quả tang. Chiều 7/8, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hoài Ân, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt heo của ông L.V.H. ( SN 1977, trú xã Hoài Ân) làm chủ cơ sở.

Hơn 100 tấn thịt heo đã được tiêu huỷ/Ảnh tienphong,vn

Qua kiểm tra, phát hiện ông H. có 4 kho đông lạnh chứa số lượng lớn thịt heo không có hóa đơn chứng từ kèm theo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy phép giết mổ động vật.

Tổng số hơn 100.000 kg hàng hóa (hơn 100 tấn) trị giá hơn 18,38 tỷ đồng (tính theo giá niêm yết tại cơ sở), đã được lập biên bản tạm giữ. Hội đồng đánh giá hiện trạng tang vật xác định số sản phẩm này có nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây hại tới vật nuôi và môi trường. Các lực lượng thống nhất tiêu hủy toàn bộ theo Điều 55 Luật An toàn thực phẩm

Được biết, hộ kinh doanh trên đang hoạt động thu mua sản phẩm động vật (heo sữa, heo để quay) từ nhiều nguồn khác nhau về gia công đóng gói vào các bao ni-lông, sau đó đưa vào kho lạnh bảo quản để qua dịch bán dần. Toàn bộ số hàng hóa trên mua vào của hộ kinh doanh là ông H. không được ghi sổ theo dõi, không có chứng từ về nguồn gốc hàng hóa; Trên sản phẩm đóng gói không có có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Hàng nghìn sản phẩm heo đông lạnh vừa được các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai phát hiện và bắt giữ/Ảnh baotintuc.vn
Đáng nói, hàng hóa là sản phẩm động vật (heo sữa, heo để quay) đang được bảo quản để kinh doanh tại hộ kinh doanh này đã xuất hiện có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 8/8, Công an phường Quy Nhơn phối hợp Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Gia Lai kiểm tra xe ô tô BKS 77C-167.64 do T.N.H. (48 tuổi, trú xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở thịt lợn đến Chợ Đầm tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn có mùi hôi thối, trên da nổi xuất huyết, nghi nhiễm bệnh, không có dấu kiểm dịch và không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số thịt trên đã bị thu giữ, lập hồ sơ tiêu hủy và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.

