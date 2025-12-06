Gấu mèo "đại náo" cửa hàng rượu ở Mỹ, say xỉn rồi ngủ trong toilet

Một con gấu mèo đã đột nhập cửa hàng rượu Ashland ABC ở bang Virginia (Mỹ). Về sau, nó được phát hiện bất tỉnh vì say xỉn trong nhà vệ sinh.

Vào rạng sáng ngày 29/11, một con gấu mèo đã "đại náo", gây ra cảnh tượng hỗn loạn tại cửa hàng rượu Ashland ABC ở bang Virginia, Mỹ. Con vật này đã đột nhập vào cửa hàng qua trần nhà, làm hỏng hệ thống an ninh khiến công ty an ninh phải đưa ra cảnh báo mất điện.

Sĩ quan Samantha Martin thuộc Trung tâm Cứu hộ động vật quận Hanover đã nhận được cuộc gọi từ nhân viên cửa hàng rượu Ashland ABC về vụ đột nhập đặc biệt trên. Khi lực lượng chức năng tới cửa hàng, họ phát hiện con gấu mèo bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Theo điều tra, con gấu mèo xông thẳng vào khu vực bày rượu whisky, lục soát, đập nát hàng loạt chai rượu trước khi nằm ngủ trên sàn giữa bồn cầu và thùng rác trong nhà vệ sinh vì quá say.

Nhân viên đến làm việc tại cửa hàng rượu Ashland ABC vào sáng hôm đó phát hiện lối đi ngập trong rượu và mảnh kính vỡ vương vãi và bất ngờ khi phát hiện "thủ phạm".

Gấu mèo "đại náo" cửa hàng rượu, được phát hiện bất tỉnh vì "say khướt" trong nhà vệ sinh. Ảnh: Hanover County Animal Protection and Shelter.

Trung tâm Cứu hộ động vật quận Hanover đã đăng tải hình ảnh "hiện trường vụ án" lên Facebook ngày 3/12 và cho biết "nghi phạm" đã tàn phá nhiều kệ hàng và đang trong tình trạng "say xỉn" khi bị bắt.

Con gấu mèo đã chọn những chai rượu mạnh để uống mà bỏ qua rượu vang, khiến kệ dưới cùng chứa scotch và whisky tan hoang. Camera giám sát của cửa hàng không ghi lại diễn biến vụ đột nhập bởi vì con vật đã làm hỏng chúng khi lao xuyên qua trần.

Con gấu mèo đã được sĩ quan Samantha đưa về Trung tâm Cứu hộ động vật quận Hanover để tỉnh rượu. Sau vài giờ ngủ và không có dấu hiệu bị thương, con gấu mèo trong tình trạng sức khỏe bình thường đã được thả về môi trường hoang dã.

Do bị con gấu mèo đột nhập và phá hoại nên cửa hàng rượu Ashland ABC chịu thiệt hại mà nhân viên mô tả là đáng kể.