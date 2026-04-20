Gần 360 kg thuốc nổ cất giấu trong quán hải sản

Sau khi bắt quả tang nam thanh niên chở bao thuốc nổ, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi khám xét phát hiện thêm 12 bao khác (gần 360 kg) trong quán.

Tuệ Minh

Chiều 20/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp điều tra vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ xã Vạn Tường.

Trước đó, lực lượng nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Bình Hải, Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang Phạm Văn Hậu (37 tuổi) chở một bao tải loại dùng đựng thức ăn hỗn hợp cho heo. Bên trong có khoảng 20 kg chất rắn dạng cục, màu xám. Vụ việc xảy ra tại ngã ba đường vào quán ăn Mỹ Giang, ven biển thôn Thanh Thủy.

Cơ quan chức năng khám xét quán ăn bên bờ biển, nơi giấu các bao nghi chất nổ. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi

Làm việc với cơ quan chức năng, Hậu khai đây là thuốc nổ, đang mang đi bán cho người dùng đánh bắt thủy sản. Sau đó, người này giao nộp thêm một bao tải cùng loại, cất phía sau quán Mỹ Giang.

Khám xét khẩn cấp khu vực quán Mỹ Giang do bà N.T.M., 41 tuổi làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 12 bao tải chứa khoảng 337kg chất rắn dạng cục, màu xám, được giấu tại nhiều vị trí xung quanh.

Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong vụ việc lên đến khoảng 377kg thuốc nổ.

Các bao đựng chất rắn được giấu trong quán ăn bên bờ biển. Ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hậu, đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Bộ đội biên phòng, đây là lượng vật liệu nổ lớn, nếu bị đưa vào sử dụng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng, đặc biệt trong hoạt động khai thác thủy sản trái phép, hành vi bị cấm do hủy hoại nguồn lợi và hệ sinh thái biển.

Hàng loạt bao tải đựng vật liệu nghi ngờ là thuốc nổ cất giấu trong quán ăn.

Bài liên quan

Xã hội

Quảng Ngãi đẩy mạnh truyền thông nhận thức về năng lượng nguyên tử

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2035, hơn 80% người dân hiểu đúng về năng lượng nguyên tử, mở đường ứng dụng trong hàng loạt lĩnh vực. 

Ngày 19/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch triển khai đề án "Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035".

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân về vai trò của năng lượng nguyên tử trong đời sống hiện đại.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi khoanh vùng an toàn tắm biển trước mùa du lịch

Trước mùa cao điểm du lịch, nhu cầu tắm biển tăng cao, xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động thả phao, khoanh vùng khu vực tắm an toàn tại bãi biển Mỹ Khê.

1000031703.jpg

Chiều 19/4, UBND xã Tịnh Khê triển khai thả phao, thiết lập ranh giới khu vực tắm biển an toàn – một giải pháp thiết thực trong bối cảnh mùa nắng nóng đang vào cao điểm, lượng người dân và du khách đổ về biển ngày càng đông.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ngãi chỉ định vị trí nhận chìm chất nạo vét trên biển

Tổng khối lượng chất nạo vét cho phép nhận chìm ở 3 khu vực, địa điểm tại vùng biển Quảng Ngãi dự kiến khoảng 9,2 triệu m3.

Sáng 17/4, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã công bố 3 khu vực, địa điểm được cho phép nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Quảng Ngãi.

Cụ thể khu vực 1, nằm ngoài phạm vi vùng biển 6 hải lý (tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra), thuộc vùng biển xã Vạn Tường, có diện tích khoảng 500 ha và độ sâu 62,5 - 64,3m; khối lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 6,5 m3.

Xem chi tiết

