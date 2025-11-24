Hà Nội

Tộc người leo núi phi thường, lên đỉnh Everest như đi chợ

Kho tri thức

Tộc người leo núi phi thường, lên đỉnh Everest như đi chợ

Sống trên vùng núi cao Himalaya, tộc người Sherpa nổi tiếng toàn thế giới nhờ khả năng leo núi phi thường cùng nền văn hóa đặc sắc.

T.B (tổng hợp)
Khả năng thích nghi độ cao vượt trội. Người Sherpa sở hữu biến thể gene giúp hấp thụ oxy hiệu quả ở độ cao lớn, điều khiến họ trở thành những vận động viên leo núi bẩm sinh. Ảnh: Pinterest.
Là những người dẫn đường Himalaya giỏi nhất. Người Sherpa đóng vai trò thiết yếu trong các đoàn chinh phục Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ thuộc nhóm Tây Tạng. Người Sherpa nói tiếng Sherpa - ngôn ngữ có mối liên hệ chặt chẽ với tiếng Tây Tạng cổ. Ảnh: Pinterest.
Truyền thống Phật giáo mạnh mẽ. Hầu hết cộng đồng Sherpa theo dòng Phật giáo Kim Cang thừa. Ảnh: Pinterest.
Ẩm thực nhiều năng lượng. Các món như tsampa, bánh bao momo hỗ trợ tốt cho môi trường lạnh giá. Ảnh: Pinterest.
Sống trong các cộng đồng nhỏ. Nhiều làng chỉ gồm vài chục gia đình có quan hệ chặt chẽ. Ảnh: Pinterest.
Trang phục len đặc trưng. Họ sử dụng len từ bò yak để làm áo khoác và đồ giữ ấm. Ảnh: Pinterest.
Danh xưng “Sherpa” bị dùng sai. Nhiều người dùng từ “sherpa” để chỉ mọi người khuân vác leo núi, trong khi thực chất đó là tên một tộc người riêng biệt. Ảnh: Pinterest.
