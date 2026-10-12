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Số hóa - Xe

Game Việt bất ngờ lọt Top 5 game nhập vai trên App Store

Tiệm Xôi Bà Tám gây chú ý khi lọt Top 5 game nhập vai miễn phí trên App Store, nổi bật với đồ họa pixel và câu chuyện đậm chất đời thường Việt.

Thiên Trang (th) -

Thị trường game mobile Việt Nam vừa ghi nhận một cái tên gây chú ý trên App Store. Tiệm Xôi Bà Tám, sản phẩm game indie thuần Việt, bất ngờ vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng trò chơi miễn phí thể loại Nhập vai. Thành tích này đáng chú ý khi tựa game phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm quốc tế và những thương hiệu đã quen thuộc với người dùng trong nước.

Tiệm Xôi Bà Tám gây chú ý với phong cách Pixel Art và câu chuyện xoay quanh một gánh xôi bình dân.

Điểm tạo khác biệt của trò chơi nằm ngay ở ý tưởng và cách xây dựng câu chuyện. Thay vì đưa người chơi vào những cuộc chiến giả tưởng, thế giới tu tiên hay hành trình giải cứu thế giới, game đặt nhân vật trung tâm vào một gánh xôi bình dân. Với thông điệp “Bán xôi hoặc mất nhà”, người chơi vào vai Bà Tám, vừa xoay xở buôn bán, phục vụ khách hàng, vừa tìm cách duy trì sinh kế và giải quyết những áp lực tài chính. Cách khai thác những vấn đề rất đời thường tạo nên màu sắc hài hước nhưng gần gũi.

Tiệm Xôi Bà Tám cũng lựa chọn phong cách Pixel Art để xây dựng hình ảnh. Những gói xôi, thúng xôi và nhân vật Bà Tám được thể hiện bằng đồ họa điểm ảnh đơn giản, gợi cảm giác hoài niệm. Thay vì phụ thuộc vào hình ảnh 3D cầu kỳ, game tập trung vào thiết kế nhân vật, bối cảnh và các chi tiết gắn với đời sống Việt Nam. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với một dự án game indie có quy mô nhỏ.

Game khai thác những hình ảnh quen thuộc của ẩm thực đường phố Việt Nam để tạo dấu ấn riêng.

Theo chia sẻ của tài khoản nomorewaiting_, tác giả cho biết trò chơi được hoàn thiện trong khoảng hai tháng và không tích hợp quảng cáo, hình thức trả phí hay quyên góp. Sau khi được App Store phê duyệt, game nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng. Chỉ sau 48 giờ, Tiệm Xôi Bà Tám từng đứng thứ 8 ở nhóm game Nhập vai và thứ 46 trên bảng xếp hạng toàn bộ trò chơi, trước khi tiếp tục tăng hạng lên Top 5.

Sức hút của tựa game còn đến từ việc đưa một món ăn quen thuộc vào sản phẩm giải trí số. Xôi gắn với bữa sáng, hàng quán vỉa hè và ký ức tuổi thơ của nhiều người Việt. Việc biến hình ảnh gánh xôi thành bối cảnh cho một trò chơi nhập vai cho thấy chất liệu văn hóa bản địa vẫn có thể trở thành điểm nhấn trong game mobile. Thành tích của Tiệm Xôi Bà Tám vì vậy cũng mang đến tín hiệu đáng chú ý cho cộng đồng phát triển game indie Việt, khi những ý tưởng nhỏ nhưng có bản sắc vẫn có cơ hội tiếp cận đông đảo người chơi.

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#game Việt #Tiệm Xôi Bà Tám #game nhập vai #App Store #indie #pixel art

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