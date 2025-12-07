Gam màu ấm lên ngôi trong thời trang mùa đông 2025

Mùa đông 2025 mang đến các xu hướng như màu sắc trung tính, chất liệu tự nhiên, phong cách tối giản, thể hiện cá tính riêng.

Bước vào mùa đông 2025, làng thời trang thế giới chứng kiến sự hòa quyện tinh tế giữa tính ứng dụng và cá tính sáng tạo. Từ sàn diễn Paris đến đường phố Seoul, những xu hướng nổi bật đang định hình phong cách của mùa lạnh năm nay đều mang hơi thở hiện đại, bền vững và đậm dấu ấn cá nhân.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Màu sắc trung tính lên ngôi

Mùa lạnh năm nay không chỉ xoay quanh gam trầm quen thuộc như nâu, xám hay đen mà còn mở rộng sang các tông trung tính thanh lịch: kem, beige, caramel, olive nhạt và xám tro. Những gam màu này không chỉ dễ phối mà còn tạo cảm giác ấm áp, sang trọng và phù hợp với mọi độ tuổi.

Chất liệu tự nhiên và thân thiện môi trường

Sau giai đoạn bùng nổ của thời trang nhanh, năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ rệt sang các chất liệu bền vững. Len organic, cotton tái chế, lụa nhân tạo, da thực vật hay vải dệt từ sợi tre trở thành lựa chọn được các nhà mốt lớn như Stella McCartney, Chloé hay Loewe ưu ái. Vừa giữ ấm, vừa giảm tác động môi trường – đó chính là tuyên ngôn mới của thời trang hiện đại.

Phong cách “Quiet Luxury” tiếp tục thống trị

Sự tối giản vẫn là biểu tượng của đẳng cấp. “Quiet Luxury”, xu hướng đề cao chất lượng, đường cắt tinh tế và phong thái tự tin, tiếp tục là lựa chọn hàng đầu. Những chiếc áo khoác dáng dài, blazer cổ điển hay quần ống suông chất liệu wool cao cấp thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế mà không cần phô trương.

Sự trở lại của thời trang hoài niệm

Cảm hứng retro từ thập niên 70 và 90 quay trở lại mạnh mẽ. Áo khoác da biker, váy maxi dài, boots cao cổ và túi dạng hộp cứng trở thành điểm nhấn cho những tín đồ yêu phong cách vintage. Đi kèm là phụ kiện kim loại bản to và kính râm khung dày mang hơi hướng cổ điển.

Layer, nghệ thuật phối nhiều lớp

Layering không chỉ để giữ ấm mà còn là “cuộc chơi” của phong cách. Áo sơ mi phối cùng áo len cổ tròn, khoác ngoài trench coat hoặc blazer oversize giúp tạo chiều sâu cho trang phục. Cách kết hợp nhiều lớp vải với tông màu tương phản nhẹ đang được giới trẻ ưa chuộng.

Giày và phụ kiện: Sự lên ngôi của tính tiện dụng

Các thiết kế giày bốt đế bằng, giày da lộn và sneaker trung tính vẫn chiếm ưu thế. Phụ kiện nổi bật gồm khăn choàng bản lớn, găng tay da, mũ beret và túi xách mini hình học. Những chi tiết này giúp tổng thể vừa hiện đại vừa tinh tế.

Thời trang phi giới tính tiếp tục lan tỏa

Ranh giới giữa nam và nữ trong thời trang ngày càng mờ nhạt. Các bộ sưu tập unisex với phom dáng rộng, áo khoác bomber, quần tây suông hay áo len cổ lọ trung tính được nhiều thương hiệu và tín đồ lựa chọn, phản ánh xu hướng tôn vinh sự tự do biểu đạt bản thân.

Họa tiết tự nhiên và nghệ thuật

Mùa Thu – Đông 2025 đánh dấu sự trở lại của các họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên: lá rụng, hoa khô, đường nét trừu tượng hoặc họa tiết vẽ tay trên vải. Chúng không chỉ tạo điểm nhấn mà còn mang lại cảm giác gần gũi, mềm mại, giúp trang phục mùa lạnh bớt đơn điệu.

Phom dáng oversized và thoải mái

Những thiết kế áo khoác, blazer, áo len hay quần ống rộng oversized tiếp tục được ưa chuộng. Vừa giữ ấm, vừa dễ layer, phong cách rộng rãi mang lại sự thoải mái tối đa mà vẫn thời thượng, phản ánh xu hướng thời trang ứng dụng thực tế.

Điểm nhấn metallic và ánh kim nhẹ

Những chi tiết ánh kim, từ cúc áo, dây kéo đến phụ kiện nhỏ như túi xách hay boots, giúp tổng thể trang phục mùa lạnh thêm nổi bật mà không cần quá cầu kỳ. Đây là cách các nhà mốt tạo sự tinh tế, sang trọng cho trang phục mùa Thu – Đông 2025, đặc biệt trong các bộ sưu tập dạ tiệc hoặc street style nổi bật.

Mùa đông 2025 là mùa của sự cân bằng, giữa cổ điển và hiện đại, giữa ấm áp và phong cách, giữa cá tính và bền vững. Dù theo đuổi phong cách nào – tối giản, hoài cổ hay cá tính mạnh, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn trang phục phản ánh đúng con người bạn, giúp bạn tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc của mùa lạnh.