Thời trang denim, lựa chọn mới cho nàng công sở

Denim không còn là “vùng cấm” nơi công sở. Từ biểu tượng của sự tự do, nay thời trang denim trở thành lựa chọn mới cho phong cách chuyên nghiệp, hiện đại.

Trong một thời gian dài, thời trang công sở gắn liền với những bộ vest chỉn chu, sơ mi trắng tinh tươm và quần âu đứng dáng. Nhưng hiện tại, denim dần được nhiều người ưa chuộng. Từ sàn diễn cao cấp đến văn phòng hiện đại, chất liệu denim phá vỡ mọi khuôn mẫu, trở thành tuyên ngôn cá tính mới trong môi trường công sở.

Từ bụi bặm đến thanh lịch

Denim vốn được biết đến là biểu tượng của sự bụi bặm, phóng khoáng và nổi loạn. Nhưng khi được phối hợp khéo léo có thể mang đến một hình ảnh chuyên nghiệp, thời thượng mà không kém phần cá tính.

Một chiếc blazer denim dáng cứng phối cùng chân váy bút chì, hay quần jean ống suông phối sơ mi lụa – tất cả đều chứng minh rằng denim hoàn toàn có thể phù hợp chốn công sở.

Bên cạnh đó, khi các văn phòng ngày càng đề cao tính sáng tạo và sự thoải mái, thời trang công sở cũng chuyển mình để phù hợp hơn với văn hóa làm việc linh hoạt. Denim không còn bị giới hạn trong các ngày "casual Friday", mà dần trở thành lựa chọn hàng ngày của những người trẻ năng động, yêu thích sự tiện dụng nhưng vẫn muốn thể hiện chất riêng.

Diện denim đến công sở không còn là điều cấm kỵ mà là cách để bạn thể hiện cái tôi thời trang của mình. Một chiếc áo khoác denim oversize tạo điểm nhấn cho set đồ trung tính. Một chiếc quần jeans cạp cao mang đến vẻ chỉn chu, hiện đại khi kết hợp với giày cao gót và phụ kiện tối giản. Với denim, bạn có thể linh hoạt biến hóa từ hình ảnh năng động buổi sáng đến thanh lịch trong những buổi gặp khách hàng.

Cách phối denim chuẩn công sở

Mặc dù denim đang được “bật đèn xanh” trong thời trang công sở, nhưng để không vượt khỏi ranh giới chuyên nghiệp, bạn cần lưu ý cách phối đồ. Dưới đây là một số gợi ý hữu ích:

Chọn chất liệu denim dày vừa phải, ít wash và không rách

Những mẫu jeans rách, mài bạc hay quá ôm sẽ khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp. Hãy ưu tiên denim trơn màu, xanh đậm, đen hoặc trắng – đơn giản nhưng dễ phối.

Kết hợp denim với các item thanh lịch

Áo blazer, sơ mi cổ Đức, áo thun cổ lọ hay giày cao gót là những người bạn tuyệt vời của denim. Chúng giúp cân bằng giữa sự năng động và tính nghiêm túc cần có nơi công sở.

Đầu tư vào form dáng

Dù là quần, váy hay áo denim, hãy chọn form may tinh tế: Ống đứng, ống suông, dáng suông dài hoặc chữ A. Tránh những kiểu quá ngắn hoặc ôm sát gây mất thiện cảm.

Ứng biến linh hoạt

Mỗi môi trường làm việc sẽ có mức độ linh hoạt riêng. Nếu công ty bạn vẫn thiên về phong cách truyền thống, hãy khởi đầu nhẹ nhàng với một chiếc chân váy denim tối màu thay vì quần jeans.