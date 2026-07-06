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[GALLERY] Tank 300 2027 lộ diện, bản Hi4-Z chạy 200km không tốn 1 giọt xăng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tank 300 2027 lộ diện, bản Hi4-Z chạy 200km không tốn 1 giọt xăng

Dù thiết kế tổng thể của mẫu Tank 300 2027 tại Trung Quốc gần như được giữ nguyên, mẫu xe SUV này sở hữu nền tảng khung gầm đã được tinh chỉnh đáng kể.

Nguyễn Anh
Mẫu xe SUV GWM Tank 300 chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp với nhiều thay đổi đáng kể. Những hình ảnh đầu tiên đã được công bố trước thời điểm xe chính thức trình làng vào ngày 6/7/2026 tới đây. Dù thiết kế tổng thể gần như được giữ nguyên, mẫu SUV này sở hữu nền tảng khung gầm đã được tinh chỉnh đáng kể.
Mẫu xe SUV GWM Tank 300 chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp với nhiều thay đổi đáng kể. Những hình ảnh đầu tiên đã được công bố trước thời điểm xe chính thức trình làng vào ngày 6/7/2026 tới đây. Dù thiết kế tổng thể gần như được giữ nguyên, mẫu SUV này sở hữu nền tảng khung gầm đã được tinh chỉnh đáng kể.
Quan sát từ bên sườn, có thể thấy trục trước được đẩy về phía trước nhiều hơn. Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Tank 300 2207 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.886 x 1.984 x 1.927 mm và chiều dài cơ sở 3.010 mm. So với đời cũ, xe dài hơn 126 mm, rộng hơn 54 mm, cao hơn 24 mm và chiều dài cơ sở tăng đến 260 mm.
Quan sát từ bên sườn, có thể thấy trục trước được đẩy về phía trước nhiều hơn. Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Tank 300 2207 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.886 x 1.984 x 1.927 mm và chiều dài cơ sở 3.010 mm. So với đời cũ, xe dài hơn 126 mm, rộng hơn 54 mm, cao hơn 24 mm và chiều dài cơ sở tăng đến 260 mm.
Phiên bản trục cơ sở dài của Tank 300 từng được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025 trên biến thể địa hình Hooke. Tương tự mẫu xe trưng bày khi đó, khoảng cách từ mặt táp-lô đến trục trước được kéo dài nhưng được che khéo léo bằng các khe gió thẳng đứng phía sau chắn bùn trước. Thiết kế này cũng khiến Tank 300 tiệm cận hơn với mẫu xe truyền cảm hứng là Jeep Wrangler.
Phiên bản trục cơ sở dài của Tank 300 từng được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025 trên biến thể địa hình Hooke. Tương tự mẫu xe trưng bày khi đó, khoảng cách từ mặt táp-lô đến trục trước được kéo dài nhưng được che khéo léo bằng các khe gió thẳng đứng phía sau chắn bùn trước. Thiết kế này cũng khiến Tank 300 tiệm cận hơn với mẫu xe truyền cảm hứng là Jeep Wrangler.
Mẫu SUV địa hình Jeep Wrangler vốn được thiết kế để có thể lắp động cơ V8 Hemi. Đáng chú ý, Tank 300 Hooke từng được trưng bày cùng nguyên mẫu động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L sử dụng cấu hình tương tự Mercedes-AMG. Điều này mở ra khả năng GWM sẽ phát triển một phiên bản hiệu suất cao trong tương lai, tương tự Ford Bronco Raptor hoặc Wrangler Rubicon 392.
Mẫu SUV địa hình Jeep Wrangler vốn được thiết kế để có thể lắp động cơ V8 Hemi. Đáng chú ý, Tank 300 Hooke từng được trưng bày cùng nguyên mẫu động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L sử dụng cấu hình tương tự Mercedes-AMG. Điều này mở ra khả năng GWM sẽ phát triển một phiên bản hiệu suất cao trong tương lai, tương tự Ford Bronco Raptor hoặc Wrangler Rubicon 392.
Trước mắt, Tank 300 được cho là vẫn sử dụng các tùy chọn động cơ hiện tại, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L. Thứ hai là động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L. Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Theo truyền thông Trung Quốc, công suất của động cơ 2.0L sẽ tăng công suất tối đa từ 220 mã lực lên 238 mã lực. Trong khi đó, động cơ V6 vẫn giữ nguyên mức 360 mã lực.
Trước mắt, Tank 300 được cho là vẫn sử dụng các tùy chọn động cơ hiện tại, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L. Thứ hai là động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L. Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động 9 cấp. Theo truyền thông Trung Quốc, công suất của động cơ 2.0L sẽ tăng công suất tối đa từ 220 mã lực lên 238 mã lực. Trong khi đó, động cơ V6 vẫn giữ nguyên mức 360 mã lực.
Trong khi các phiên bản máy dầu và hybrid chưa được xác nhận sẽ tiếp tục xuất hiện, biến thể hybrid sạc điện Hi4-T sẽ trở lại với động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 245 mã lực, kết hợp mô-tơ điện mạnh 163 mã lực và 400 Nm. Hệ truyền động này tạo ra tổng công suất 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.
Trong khi các phiên bản máy dầu và hybrid chưa được xác nhận sẽ tiếp tục xuất hiện, biến thể hybrid sạc điện Hi4-T sẽ trở lại với động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 245 mã lực, kết hợp mô-tơ điện mạnh 163 mã lực và 400 Nm. Hệ truyền động này tạo ra tổng công suất 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.
Khác với nhiều mẫu xe PHEV khác của Trung Quốc, Tank 300 Hi4-T vẫn sử dụng hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian. Nhờ đó, xe vẫn duy trì khóa vi sai cầu sau trong khi khóa vi sai cầu trước là trang bị tùy chọn. Bộ pin NMC dung lượng 37,1 kWh cho phép xe di chuyển 115 km chỉ bằng mô-tơ điện theo chu trình NEDC trong khi tổng phạm vi hoạt động đạt 955 km.
Khác với nhiều mẫu xe PHEV khác của Trung Quốc, Tank 300 Hi4-T vẫn sử dụng hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian. Nhờ đó, xe vẫn duy trì khóa vi sai cầu sau trong khi khóa vi sai cầu trước là trang bị tùy chọn. Bộ pin NMC dung lượng 37,1 kWh cho phép xe di chuyển 115 km chỉ bằng mô-tơ điện theo chu trình NEDC trong khi tổng phạm vi hoạt động đạt 955 km.
Bản nâng cấp cũng sẽ đánh dấu lần đầu Tank 300 được trang bị hệ truyền động Hi4-Z thiên về vận hành trên đường nhựa vốn đã xuất hiện trên Tank 400, Tank 500 và Tank 700. Hệ thống này vẫn sử dụng động cơ 2.0L như trên nhưng thay thế hệ dẫn động bốn bánh cơ khí bằng 2 mô-tơ điện, kết hợp với hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) 3 cấp.
Bản nâng cấp cũng sẽ đánh dấu lần đầu Tank 300 được trang bị hệ truyền động Hi4-Z thiên về vận hành trên đường nhựa vốn đã xuất hiện trên Tank 400, Tank 500 và Tank 700. Hệ thống này vẫn sử dụng động cơ 2.0L như trên nhưng thay thế hệ dẫn động bốn bánh cơ khí bằng 2 mô-tơ điện, kết hợp với hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) 3 cấp.
Trên các mẫu xe khác, hệ truyền động này cho công suất lên tới 863 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.135 Nm. Thông số cụ thể dành cho Tank 300 Hi4-Z vẫn chưa được công bố, chỉ biết rằng mẫu xe này sẽ có phạm vi chạy thuần điện 200 km theo tiêu chuẩn CLTC nhờ bộ pin dung lượng 59,6 kWh.
Trên các mẫu xe khác, hệ truyền động này cho công suất lên tới 863 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.135 Nm. Thông số cụ thể dành cho Tank 300 Hi4-Z vẫn chưa được công bố, chỉ biết rằng mẫu xe này sẽ có phạm vi chạy thuần điện 200 km theo tiêu chuẩn CLTC nhờ bộ pin dung lượng 59,6 kWh.
Ngoài những thay đổi về hệ truyền động, Tank 300 còn được trang bị lưới tản nhiệt mới với dòng chữ "Tank" cỡ lớn thay cho logo chữ T hình chữ nhật trước đây. Cản trước cũng được thiết kế hầm hố hơn, lấy từ phiên bản Hooke với đèn phụ đặt hai bên và móc kéo tích hợp.
Ngoài những thay đổi về hệ truyền động, Tank 300 còn được trang bị lưới tản nhiệt mới với dòng chữ "Tank" cỡ lớn thay cho logo chữ T hình chữ nhật trước đây. Cản trước cũng được thiết kế hầm hố hơn, lấy từ phiên bản Hooke với đèn phụ đặt hai bên và móc kéo tích hợp.
Tuy nhiên, có vẻ như chỉ một số phiên bản mới được áp dụng trục cơ sở kéo dài bởi một hình ảnh khác cho thấy Tank 300 vẫn sử dụng thân xe và cản trước của đời cũ. Bên trong khoang lái, Tank 300 giữ lại các nâng cấp đã xuất hiện từ năm ngoái, gồm màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch sử dụng hệ điều hành Coffee OS mới nhất của GWM.
Tuy nhiên, có vẻ như chỉ một số phiên bản mới được áp dụng trục cơ sở kéo dài bởi một hình ảnh khác cho thấy Tank 300 vẫn sử dụng thân xe và cản trước của đời cũ. Bên trong khoang lái, Tank 300 giữ lại các nâng cấp đã xuất hiện từ năm ngoái, gồm màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch sử dụng hệ điều hành Coffee OS mới nhất của GWM.
Xe có cụm điều khiển điều hòa vật lý, cửa gió trung tâm hình chữ nhật, cần số đặt trên cột lái và bệ trung tâm mới với không gian chứa đồ lớn hơn. Tuy nhiên, vô lăng đã từ bỏ thiết kế 2 chấu từng gây nhiều tranh cãi để quay trở lại kiểu 3 chấu truyền thống. Tank 300 từng xuất hiện tại các đại lý ở Việt Nam vào năm 2025, xe có 2 phiên bản là máy xăng và hybrid với giá bán từ 1,469-1,799 tỷ đồng.
Xe có cụm điều khiển điều hòa vật lý, cửa gió trung tâm hình chữ nhật, cần số đặt trên cột lái và bệ trung tâm mới với không gian chứa đồ lớn hơn. Tuy nhiên, vô lăng đã từ bỏ thiết kế 2 chấu từng gây nhiều tranh cãi để quay trở lại kiểu 3 chấu truyền thống. Tank 300 từng xuất hiện tại các đại lý ở Việt Nam vào năm 2025, xe có 2 phiên bản là máy xăng và hybrid với giá bán từ 1,469-1,799 tỷ đồng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Tank 300 2027 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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