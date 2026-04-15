Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Ford Everest bán gần 3.600 xe, áp đảo doanh số SUV cỡ D tại Việt Nam

Doanh số SUV cỡ D trong 3 tháng đầu 2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Ford Everest áp đảo thị phần, Mazda CX-8 tăng nhẹ, còn SantaFe và Fortuner hụt hơi.

Thảo Nguyễn

Kết thúc quý I/2026, phân khúc xe SUV cỡ D tại Việt Nam đạt tổng doanh số 5.892 xe, tăng 34,2% so với mức 4.391 xe của cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng với dòng SUV cỡ lớn vẫn duy trì đà đi lên.

Doanh số phân khúc xe gầm cao cỡ D tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2026.

Diễn biến bán hàng trong 3 tháng đầu năm 2026 có sự biến động rõ rệt theo dạng chữ V. Tháng 1 khởi đầu với 2.557 xe bán ra, sau đó giảm sâu xuống còn 1.170 xe trong tháng 2 - thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bước sang tháng 3, thị trường nhanh chóng phục hồi với 2.165 xe được tiêu thụ.

Nổi bật nhất trong bức tranh chung là Ford Everest - mẫu SUV đến từ Mỹ gần như không có đối thủ xứng tầm trong quý đầu năm. Tổng cộng, Everest đạt doanh số 3.580 xe, bỏ xa phần còn lại.

So với cùng kỳ năm ngoái (2.134 xe), mẫu xe này tăng trưởng tới 67,8%. Đáng chú ý, mức tăng thêm 1.446 xe của Everest gần tương đương với toàn bộ phần tăng trưởng của phân khúc (1.501 xe). Điều này cho thấy Everest chính là động lực chính kéo thị trường đi lên. Với kết quả này, Everest chiếm hơn 60,8% thị phần toàn phân khúc - một con số thể hiện sự áp đảo gần như tuyệt đối.

Bên cạnh Everest, Mazda CX-8 là điểm sáng thứ hai. Trong quý I/2026, mẫu xe này đạt 932 xe bán ra, tăng 46,8% so với con số 635 xe của cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, CX-8 đã vượt qua nhiều đối thủ quen thuộc để vươn lên vị trí thứ hai.

Ở chiều ngược lại, hai mẫu xe từng giữ vai trò chủ lực là Hyundai SantaFe và Toyota Fortuner lại ghi nhận sự sụt giảm. SantaFe đạt 693 xe, thấp hơn mức 789 xe của quý I/2025. Fortuner cũng giảm từ 594 xe xuống còn 434 xe, khiến mẫu xe Toyota rơi xuống vị trí thứ tư.

Ở nhóm cuối bảng, Kia Sorento và Isuzu mu-X chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Sorento tăng nhẹ từ 175 xe lên 194 xe, nhưng mức tăng này chưa đủ để cải thiện vị trí.

Trong khi đó, mu-X tiếp tục đứng cuối bảng với 95 xe bán ra trong quý I/2026, giảm 5 xe so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khoảng cách giữa các mẫu xe trong phân khúc đang ngày càng nới rộng.

Tổng thể, keestb thúc quý I/2026 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh nhưng đồng thời cũng phản ánh rõ nét xu hướng phân hóa, khi thị trường dần tập trung vào một số cái tên dẫn đầu và đặc biệt là các dòng xe gầm cao. Những mẫu xe sedan từ giá rẻ đến trinbg, cao cấp doanh số ngày càng đi xuống và tụt hậu lại phía sau.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Ford Everest là "vua" phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam tháng 10/2025

Trong tháng 10/2025, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu về lượng xe bán ra trong phân khúc. Toyota Fortuner và Isuzu mu-X có sự cải thiện nhưng không đáng kể.

Video: Xem chi tiết Ford Everest 2025 bản đặc biệt tại Việt Nam.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tính tới hết tháng 10/2025, nhóm xe SUV cỡ D bán ra tổng cộng khoảng 2.317 xe, tăng 493 xe (hơn khoảng 43%) so với tháng trước đó. Đáng chú ý, ngoại trừ Mitsubishi Pajero Sport, các mẫu xe còn lại trong phân khúc đều ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng nhẹ.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Top xe SUV cỡ D tháng 6/2025 - Ford Everest bán chạy nhất

Không chỉ dẫn đầu phân khúc với bước tăng trưởng mạnh mẽ, Ford Everest còn quay lại cạnh tranh Top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường tháng 6/2025 tại Việt Nam.

9-2355.jpg
Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, Trong tháng 6/2025 vừa qua khách Việt đã mua 1.903 chiếc SUV cỡ D, tăng mạnh so với doanh số tháng 5 (đạt 1.587 xe). Ford Everest là mẫu xe có đóng góp nhiều nhất.
1-1754.jpg
Nếu so với doanh số tháng 5 (đạt 788 xe) thì Ford Everest đã có bước tăng trưởng vượt bậc trong tháng 6. Với 1.122 xe bán ra, Ford Everest tiếp tục dẫn đầu phân khúc, đồng thời thâu tóm phần lớn thị phần phân khúc.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Tesla đang phát triển SUV điện giá rẻ mới, mở rộng tệp khách hàng

Hãng Tesla được cho là đang phát triển một mẫu SUV điện hoàn toàn mới với chi phí thấp hơn, nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Vidoe: Giới thiệu Tesla Model Y Performance mới.

Tesla đang phát triển một mẫu SUV điện hoàn toàn mới, kích thước nhỏ hơn và giá rẻ hơn đáng kể so với các dòng xe hiện tại, theo các nguồn tin thân cận được Reuters dẫn lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới