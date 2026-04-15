Ford Everest bán gần 3.600 xe, áp đảo doanh số SUV cỡ D tại Việt Nam.

Doanh số SUV cỡ D trong 3 tháng đầu 2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Ford Everest áp đảo thị phần, Mazda CX-8 tăng nhẹ, còn SantaFe và Fortuner hụt hơi.

Kết thúc quý I/2026, phân khúc xe SUV cỡ D tại Việt Nam đạt tổng doanh số 5.892 xe, tăng 34,2% so với mức 4.391 xe của cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng với dòng SUV cỡ lớn vẫn duy trì đà đi lên.

Doanh số phân khúc xe gầm cao cỡ D tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2026.

Diễn biến bán hàng trong 3 tháng đầu năm 2026 có sự biến động rõ rệt theo dạng chữ V. Tháng 1 khởi đầu với 2.557 xe bán ra, sau đó giảm sâu xuống còn 1.170 xe trong tháng 2 - thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bước sang tháng 3, thị trường nhanh chóng phục hồi với 2.165 xe được tiêu thụ.

Nổi bật nhất trong bức tranh chung là Ford Everest - mẫu SUV đến từ Mỹ gần như không có đối thủ xứng tầm trong quý đầu năm. Tổng cộng, Everest đạt doanh số 3.580 xe, bỏ xa phần còn lại.

So với cùng kỳ năm ngoái (2.134 xe), mẫu xe này tăng trưởng tới 67,8%. Đáng chú ý, mức tăng thêm 1.446 xe của Everest gần tương đương với toàn bộ phần tăng trưởng của phân khúc (1.501 xe). Điều này cho thấy Everest chính là động lực chính kéo thị trường đi lên. Với kết quả này, Everest chiếm hơn 60,8% thị phần toàn phân khúc - một con số thể hiện sự áp đảo gần như tuyệt đối.

Bên cạnh Everest, Mazda CX-8 là điểm sáng thứ hai. Trong quý I/2026, mẫu xe này đạt 932 xe bán ra, tăng 46,8% so với con số 635 xe của cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, CX-8 đã vượt qua nhiều đối thủ quen thuộc để vươn lên vị trí thứ hai.

Ở chiều ngược lại, hai mẫu xe từng giữ vai trò chủ lực là Hyundai SantaFe và Toyota Fortuner lại ghi nhận sự sụt giảm. SantaFe đạt 693 xe, thấp hơn mức 789 xe của quý I/2025. Fortuner cũng giảm từ 594 xe xuống còn 434 xe, khiến mẫu xe Toyota rơi xuống vị trí thứ tư.

Ở nhóm cuối bảng, Kia Sorento và Isuzu mu-X chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Sorento tăng nhẹ từ 175 xe lên 194 xe, nhưng mức tăng này chưa đủ để cải thiện vị trí.

Trong khi đó, mu-X tiếp tục đứng cuối bảng với 95 xe bán ra trong quý I/2026, giảm 5 xe so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khoảng cách giữa các mẫu xe trong phân khúc đang ngày càng nới rộng.

