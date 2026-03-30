CEO Microsoft Gaming Phil Spencer nghỉ hưu

Số hóa - Xe

CEO Microsoft Gaming Phil Spencer nghỉ hưu

Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, tuyên bố nghỉ hưu sau 38 năm gắn bó, để lại nhiều dấu ấn cho Xbox và đặt nền móng cho người kế nhiệm.

Thiên Trang (TH)
Việc Phil Spencer bất ngờ nghỉ hưu khiến giới công nghệ và game thủ không khỏi ngạc nhiên.
Việc Phil Spencer bất ngờ nghỉ hưu khiến giới công nghệ và game thủ không khỏi ngạc nhiên.
Ông vừa xuất hiện tại sự kiện Xbox Developer Direct hồi tháng 1, trước đó Microsoft còn phủ nhận tin đồn ông rời vị trí.
Ông vừa xuất hiện tại sự kiện Xbox Developer Direct hồi tháng 1, trước đó Microsoft còn phủ nhận tin đồn ông rời vị trí.
Spencer đã có 38 năm gắn bó với Microsoft, từ dự án Encarta đến lãnh đạo toàn bộ bộ phận Microsoft Gaming.
Spencer đã có 38 năm gắn bó với Microsoft, từ dự án Encarta đến lãnh đạo toàn bộ bộ phận Microsoft Gaming.
Ông từng trực tiếp giám sát dự án Too Human cho Xbox 360, đặt nền móng cho sự phát triển của Xbox.
Ông từng trực tiếp giám sát dự án Too Human cho Xbox 360, đặt nền móng cho sự phát triển của Xbox.
Năm 2022, Spencer nhận giải thưởng D.I.C.E. Lifetime Achievement Award vì những đóng góp lớn cho ngành game.
Năm 2022, Spencer nhận giải thưởng D.I.C.E. Lifetime Achievement Award vì những đóng góp lớn cho ngành game.
Đồng nghiệp đánh giá ông là người đã đưa Xbox từ tên tuổi tầm trung trở thành thế lực toàn cầu.
Đồng nghiệp đánh giá ông là người đã đưa Xbox từ tên tuổi tầm trung trở thành thế lực toàn cầu.
Người kế nhiệm Asha Sharma được cho là đang cân nhắc triển khai gói Game Pass giá rẻ hơn để giữ chân người dùng.
Người kế nhiệm Asha Sharma được cho là đang cân nhắc triển khai gói Game Pass giá rẻ hơn để giữ chân người dùng.
Thị trường game hiện rất khốc liệt, và thách thức dành cho người kế nhiệm là duy trì di sản mà Spencer đã để lại.
Thị trường game hiện rất khốc liệt, và thách thức dành cho người kế nhiệm là duy trì di sản mà Spencer đã để lại.
Thiên Trang (TH)
