[GALLERY] Đừng vứt pin điều khiển TV theo cách này kẻo gây cháy nổ

Thay pin điều khiển TV tưởng đơn giản nhưng một sai lầm phổ biến có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn nếu người dùng xử lý pin cũ không đúng cách.
Lỗi từ mạch điện đã khiến đèn pha trên các mẫu Liberty 50 và 150 tại Bắc Mỹ không sáng, làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.
Dù thiết kế tổng thể của mẫu Tank 300 2027 tại Trung Quốc gần như được giữ nguyên, mẫu xe SUV này sở hữu nền tảng khung gầm đã được tinh chỉnh đáng kể.
Samsung được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch ra mắt điện thoại màn hình cuộn đầu tiên vào năm 2028, mở ra cuộc đua mới sau kỷ nguyên smartphone gập.
Sạc điện thoại qua đêm không còn gây hại như nhiều người nghĩ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm giảm tuổi thọ pin và tăng rủi ro mất an toàn nếu sử dụng sai cách.
Thay vì liên tục triển khai các chương trình ưu đãi ngắn hạn theo từng tháng, nhiều hãng ôtô tại Việt Nam đã chuyển sang điều chỉnh trực tiếp giá niêm yết mới.
AI đang thay đổi cách con người học tập và làm việc, nhưng phía sau là cuộc đua tiêu tốn điện năng, gia tăng khoảng cách số và nhiều hệ lụy lâu dài.
Từng được người dân ví như "con ngõ đau khổ" của Hà Nội, ngõ 381 Nguyễn Khang đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo, mở rộng.
Mẫu xe máy côn tay cỡ nhỏ Honda Monkey FTR phiên bản đặc biệt vừa được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với giá bán tới hơn 100 triệu đồng, do độ hiếm của xe.
Apple nâng cấp mạnh hệ sinh thái sáng tạo với AI, Final Cut Pro và Pixelmator Pro, mở ra lựa chọn mới cho creator giữa làn sóng siết bản quyền Adobe.
Siêu xe điện Spéirling PURE của hãng McMurtry, Anh đã đi vào sản xuất với công suất 1.000 mã lực, xe có giá bán 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).
AI và thuật toán mạng xã hội đang định hình cách con người chọn điểm đến, quán ăn và lịch trình du lịch.
Ferrari 12Cilindri Manuale mới ra mắt kết hợp khối động cơ V12 hút khí tự nhiên đầy phấn khích của Maranello với cảm giác lái chân thực từ hộp số sàn 6 cấp.
Bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp gas đều có ưu, nhược điểm riêng về tốc độ nấu, độ an toàn và chi phí sử dụng mà người dùng cần cân nhắc trước khi chọn mua.
Không phải AI càng thông minh càng hiệu quả. Chiến lược "trí thông minh đủ dùng" đang giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và khai thác AI Agent bền vững.
VinFast VF2 vừa ra mắt Việt Nam, đây là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân được tinh chỉnh, tối ưu từ ôtô điện chạy dịch vụ Minio Green.
Robot hình người U1 của UBTech Robotics với tạo hình như siêu mẫu có khuôn mặt và lớp da silicon mềm mại mô phỏng người thật kèm mô hình AI cảm xúc.
Suzuki Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu hyper underbone Suzuki Satria F150 phiên bản 2026 tại thị trường Việt Nam, xe có hai phiên bản Satria và Satria Pro.
Mẫu coupe thể thao phát triển cùng BMW là Toyota GR Supra đã ngừng sản xuất, nhưng vẫn hút khách hàng. Trong khi người anh em GR86 giá rẻ hơn lại gặp khó khăn.
Hãng xe sang Bentley mới đây đã tiết lộ ba chủ đề phối màu chuyển sắc độc quyền cho dòng Continental GT Supersports hàng đầu của mình đến từ bộ phận Mulliner.
Một mẫu SUV mới của BYD vừa xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, theo quan sát có thể thấy đây là mẫu BYD Sealion 05 tại Trung Quốc.
Mẫu SUV hạng sang lâu năm Land Rover Discovery nay chỉ còn sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực.