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[GALLERY] CEO Oura lên tiếng vụ bán dữ liệu cho chính phủ Mỹ

Số hóa - Xe

[GALLERY] CEO Oura lên tiếng vụ bán dữ liệu cho chính phủ Mỹ

Bị cáo buộc chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dùng cho chính phủ Mỹ và Palantir, CEO Oura khẳng định mọi thông tin lan truyền đều bị thổi phồng.

Thiên Trang (TH)
Giữa làn sóng tranh cãi dữ dội về quyền riêng tư dữ liệu trong ngành công nghệ sức khỏe, CEO Tom Hale của Oura lần đầu tiên công khai lên tiếng nhằm bác bỏ các cáo buộc cho rằng công ty đứng sau dòng nhẫn thông minh nổi tiếng này đã chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dùng cho chính phủ Mỹ hoặc các tổ chức liên quan đến quốc phòng và tình báo. (Ảnh: Brohaus)
Giữa làn sóng tranh cãi dữ dội về quyền riêng tư dữ liệu trong ngành công nghệ sức khỏe, CEO Tom Hale của Oura lần đầu tiên công khai lên tiếng nhằm bác bỏ các cáo buộc cho rằng công ty đứng sau dòng nhẫn thông minh nổi tiếng này đã chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dùng cho chính phủ Mỹ hoặc các tổ chức liên quan đến quốc phòng và tình báo. (Ảnh: Brohaus)
﻿ Phát biểu tại hội nghị công nghệ Fortune Brainstorm Tech, ông Hale khẳng định phần lớn những thông tin lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua là không chính xác, đồng thời cho rằng các nội dung này đã bị khuếch đại bởi những người có sức ảnh hưởng, khiến nhiều người hiểu sai về cách Oura quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
﻿ Phát biểu tại hội nghị công nghệ Fortune Brainstorm Tech, ông Hale khẳng định phần lớn những thông tin lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua là không chính xác, đồng thời cho rằng các nội dung này đã bị khuếch đại bởi những người có sức ảnh hưởng, khiến nhiều người hiểu sai về cách Oura quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
Những lo ngại trở nên đặc biệt nhạy cảm bởi nhẫn thông minh Oura có khả năng thu thập lượng lớn dữ liệu sinh học như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể, mức độ vận động, chu kỳ kinh nguyệt và nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng khác, khiến bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Những lo ngại trở nên đặc biệt nhạy cảm bởi nhẫn thông minh Oura có khả năng thu thập lượng lớn dữ liệu sinh học như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể, mức độ vận động, chu kỳ kinh nguyệt và nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng khác, khiến bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Theo CEO Oura, công ty không bán dữ liệu người dùng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép rõ ràng từ chính chủ sở hữu dữ liệu, đồng thời nhấn mạnh rằng không có cơ quan chính phủ nào được phép truy cập dữ liệu sức khỏe của khách hàng thông qua các chương trình hợp tác mà Oura đang tham gia.
Theo CEO Oura, công ty không bán dữ liệu người dùng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép rõ ràng từ chính chủ sở hữu dữ liệu, đồng thời nhấn mạnh rằng không có cơ quan chính phủ nào được phép truy cập dữ liệu sức khỏe của khách hàng thông qua các chương trình hợp tác mà Oura đang tham gia.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm là việc Oura triển khai giải pháp doanh nghiệp trong một chương trình liên quan đến Bộ Quốc phòng Mỹ, tuy nhiên Hale cho biết đây là môi trường hoạt động riêng biệt với hệ thống bảo mật độc lập và hoàn toàn tách rời dữ liệu của người dùng phổ thông trên toàn cầu.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm là việc Oura triển khai giải pháp doanh nghiệp trong một chương trình liên quan đến Bộ Quốc phòng Mỹ, tuy nhiên Hale cho biết đây là môi trường hoạt động riêng biệt với hệ thống bảo mật độc lập và hoàn toàn tách rời dữ liệu của người dùng phổ thông trên toàn cầu.
Bên cạnh đó, công ty Palantir, đơn vị nổi tiếng với các hợp đồng phục vụ quốc phòng và tình báo, cũng bị kéo vào cuộc tranh cãi sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp, nhưng Hale khẳng định đây chỉ là một hợp đồng dịch vụ phần mềm quy mô nhỏ phát sinh từ thương vụ mua lại một công ty khác và không liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu người dùng.
Bên cạnh đó, công ty Palantir, đơn vị nổi tiếng với các hợp đồng phục vụ quốc phòng và tình báo, cũng bị kéo vào cuộc tranh cãi sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp, nhưng Hale khẳng định đây chỉ là một hợp đồng dịch vụ phần mềm quy mô nhỏ phát sinh từ thương vụ mua lại một công ty khác và không liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu người dùng.
Dù phủ nhận toàn bộ các cáo buộc, CEO Oura cũng thừa nhận rằng về mặt kỹ thuật dữ liệu hiện chưa được mã hóa đầu cuối hoàn toàn, thay vào đó được mã hóa trong quá trình truyền tải giữa ứng dụng và nền tảng đám mây của công ty, đồng thời nhấn mạnh các quyền truy cập nội bộ đều bị giới hạn nghiêm ngặt và chịu sự kiểm soát chặt chẽ.
Dù phủ nhận toàn bộ các cáo buộc, CEO Oura cũng thừa nhận rằng về mặt kỹ thuật dữ liệu hiện chưa được mã hóa đầu cuối hoàn toàn, thay vào đó được mã hóa trong quá trình truyền tải giữa ứng dụng và nền tảng đám mây của công ty, đồng thời nhấn mạnh các quyền truy cập nội bộ đều bị giới hạn nghiêm ngặt và chịu sự kiểm soát chặt chẽ.
Trong bối cảnh thị trường thiết bị đeo thông minh đang tăng trưởng mạnh, Hale cho biết Oura hiện ghi nhận tốc độ tăng trưởng hơn 100%, đồng thời đặt mục tiêu phát triển nhẫn thông minh thành công cụ chăm sóc sức khỏe mang tính phòng ngừa, giúp phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý và trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái thiết bị y tế cá nhân của tương lai.
Trong bối cảnh thị trường thiết bị đeo thông minh đang tăng trưởng mạnh, Hale cho biết Oura hiện ghi nhận tốc độ tăng trưởng hơn 100%, đồng thời đặt mục tiêu phát triển nhẫn thông minh thành công cụ chăm sóc sức khỏe mang tính phòng ngừa, giúp phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý và trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái thiết bị y tế cá nhân của tương lai.
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Thiên Trang (TH)
#Oura #dữ liệu #bảo mật #CEO #sức khỏe #công nghệ

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