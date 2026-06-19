[GALLERY] CEO Oura lên tiếng vụ bán dữ liệu cho chính phủ Mỹ

Chery Stockman 2027 mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 với tư cách mẫu xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel đầu tiên tại thị trường Úc.
Chery Stockman 2027 mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 với tư cách mẫu xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel đầu tiên tại thị trường Úc.
Audi vừa ra mắt bộ đôi SUV chiến lược toàn cầu Audi Q3 và Audi Q5 2026 mới tại Việt Nam. Mỗi dòng xe đều có hai biến thể gồm SUV tiêu chuẩn và Sportback.
Cử tri lo ngại về nguy cơ mất an toàn PCCC, tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại chợ Nhà Xanh (phường Cầu Giấy, Hà Nội).
Ngày càng nhiều người trẻ quay lưng với ứng dụng hẹn hò khi cảm thấy kiệt sức, cô đơn và mất niềm tin vào tình yêu do thuật toán chi phối.
Hệ thống sạc siêu nhanh của BYD Datang đã nâng dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong 9 phút trong điều kiện nhiệt độ tối ưu.
Phiên bản nâng cấp của Mitsubishi eK Cross EV 2027 được bổ sung ổ cắm điện công suất 1.500 W, biến mẫu xe kei car cỡ nhỏ này thành một cục sạc dự phòng di động.
Honda tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của dòng Prelude bằng việc ra mắt Prelude Limited Edition. Xe có giá 6.306.300 yên (tương đương hơn 1 tỷ đồng).
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu hãy làm việc quan trọng trước tiên và có cuộc sống đầy đủ vật chất.
Robot đồng hành cảm xúc đang tạo cơn sốt tại Trung Quốc khi thu hút 3.800 đơn đặt cọc chỉ sau 10 ngày, mở ra cuộc tranh luận về tương lai tình yêu và công nghệ.
Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.
Maruti Suzuki mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe WagonR Bioflex 2026 giá rẻ. Xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt, thích ứng với xăng sinh học từ E20 đến E100.
Phim ngắn AI bùng nổ tại Trung Quốc với tốc độ chưa từng có, cứ 90 giây lại xuất hiện một tác phẩm mới, làm thay đổi toàn ngành giải trí.
Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.
Một container có thể chứa 18 quả đạn tuần kích FV-014, được thiết kế để phóng ra khỏi container nhờ cơ chế hỗ trợ bằng tên lửa.
Snap ra mắt kính thực tế tăng cường (AR) đầu tiên hướng tới công chúng rộng rãi với kỳ vọng nó sẽ là thiết bị sẵng sáng cho một kỷ nguyên hậu smartphone.
Từ công cụ ghi chép cho bác sĩ, Abridge đang tham vọng trở thành hạ tầng AI của ngành y tế khi nhận vốn từ NVIDIA và Eli Lilly, đạt định giá 5,3 tỷ USD.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.
Dù thua lỗ gần 9 tỷ USD, SpaceX vẫn lập kỷ lục IPO 75 tỷ USD, cho thấy sức mạnh của tầm nhìn và niềm tin trong quản trị doanh nghiệp.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão được đồng nghiệp giúp đỡ khi gặp khó khăn và cẩn thận để tránh mất tiền khi chuyển khoản.