Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Du khách Việt dẫn đầu châu Á về xu hướng dùng AI khi lên kế hoạch du lịch

Người Việt ngày càng tận dụng AI để lên kế hoạch du lịch, từ gợi ý điểm đến, ẩm thực đến cá nhân hóa lịch trình, mở ra xu hướng du lịch thông minh.

Vân Giang (Tổng hợp)

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố ngày 10/2, du khách Việt Nam đang nổi lên như nhóm người dùng tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khi lên kế hoạch du lịch. Có tới 81% người được khảo sát cho biết sẽ sử dụng AI cho chuyến đi tiếp theo, cao nhất châu Á và vượt xa mức trung bình khu vực là 63%.

anh-ai.png
AI giúp du khách khám phá điểm tham quan, đề xuất nhà hàng, xây dựng lịch trình du lịch cá nhân hóa và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Ảnh Báo Nhân dân

Con số này phản ánh tâm thế cởi mở của người Việt trước làn sóng công nghệ mới. Trong bối cảnh AI ngày càng len sâu vào đời sống, từ công việc, giáo dục đến mua sắm và giải trí, việc tích hợp AI vào du lịch được xem là bước tiến tất yếu, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam.

Không chỉ sẵn sàng sử dụng, du khách Việt còn thể hiện mức độ tin tưởng đáng kể đối với nội dung do AI tạo ra. Theo khảo sát, 86% người tham gia bày tỏ sự tin tưởng hoặc giữ thái độ trung lập với thông tin từ AI.

Cụ thể, 59% cho biết họ có quan điểm trung lập, trong khi 28% khẳng định hoàn toàn tin tưởng. Theo đánh giá của Agoda, mức độ cởi mở này là nền tảng quan trọng để các giải pháp du lịch tích hợp AI tiếp tục mở rộng và phổ biến trong thời gian tới.

AI không còn dừng ở vai trò tham khảo mà đã trở thành công cụ thực tế trong quá trình chuẩn bị hành trình. Các tính năng gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương đang được nhiều du khách sử dụng, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin.

Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ đề xuất nhà hàng, lựa chọn ẩm thực phù hợp với sở thích cá nhân, xây dựng lịch trình du lịch theo nhu cầu và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Khoảng 30% người tham gia khảo sát cho biết họ dùng AI để tạo lịch trình cá nhân hóa và tỷ lệ tương tự sử dụng AI cho mục đích dịch thuật.

anh-ai1.png
Du khách Việt dẫn đầu châu Á về xu hướng dùng AI khi lên kế hoạch du lịch. Ảnh AI

Những dữ liệu trên cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt sang mô hình “du lịch thông minh”, nơi trải nghiệm cá nhân được đặt ở trung tâm. Thay vì mất nhiều giờ tra cứu, so sánh thông tin từ nhiều nguồn, du khách có thể nhận gợi ý gần như tức thì, phù hợp với ngân sách, sở thích và quỹ thời gian.

Trong bối cảnh công nghệ tiếp tục phát triển nhanh, AI được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lý quen thuộc trong mỗi hành trình, góp phần thay đổi cách người Việt lên kế hoạch, khám phá và tận hưởng du lịch trong những năm tới.

#Xu hướng sử dụng AI trong du lịch Việt Nam #Du lịch thông minh cá nhân hóa #Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch du lịch #Tăng cường trải nghiệm du lịch qua AI #Chuyển đổi số trong ngành du lịch Việt Nam #Niềm tin và thích ứng với công nghệ AI

Bài liên quan

Du lịch

Huế có gì hấp dẫn khiến du khách quốc tế 'phải lòng'?

Vẻ đẹp trầm lắng, chất thơ và nhịp sống chậm giúp Huế lọt top điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới 2026, ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch.

Tripadvisor vừa công bố giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026, gọi tên Huế ở vị trí thứ 6 trong danh sách 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới.

hue.jpg
Ảnh Vinwonders
Xem chi tiết

Du lịch

Top 5 thành phố an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình năm 2026

Bảng xếp hạng các thành phố an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình năm 2026 vừa được công bố, với nhiều điểm đến nổi bật về an ninh, hạ tầng và trải nghiệm.

Theo Daily Mail, khi xu hướng du lịch solo ngày càng phổ biến trên toàn cầu, phụ nữ ngày càng chủ động hơn trong việc khám phá thế giới theo cách riêng. Tuy nhiên, song hành với sự tự do là yêu cầu cao về mức độ an toàn.

Một nghiên cứu quốc tế vừa công bố danh sách những thành phố an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình năm 2026, dựa trên các tiêu chí như tỷ lệ tội phạm, chất lượng giao thông công cộng, tốc độ internet và xu hướng tìm kiếm du lịch solo.

Xem chi tiết

Du lịch

Du xuân theo nhịp riêng, xu hướng tự túc lên ngôi

Kỳ nghỉ Tết 9 ngày mở ra cơ hội du xuân dài ngày, thúc đẩy xu hướng du lịch tự túc và tour linh hoạt, nơi du khách chủ động thiết kế hành trình theo sở thích.

Kỳ nghỉ dài mở rộng lựa chọn điểm đến

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày không chỉ tạo điều kiện cho các gia đình sum họp mà còn mở ra cơ hội cho những chuyến đi dài ngày hơn. Nếu trước đây nhiều người chỉ tranh thủ du xuân 2–3 ngày đầu năm thì nay, quỹ thời gian rộng rãi cho phép họ lên kế hoạch nghỉ dưỡng 4–6 ngày, thậm chí trọn vẹn một tuần.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới