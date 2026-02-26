Du khách Việt dẫn đầu châu Á về xu hướng dùng AI khi lên kế hoạch du lịch

Người Việt ngày càng tận dụng AI để lên kế hoạch du lịch, từ gợi ý điểm đến, ẩm thực đến cá nhân hóa lịch trình, mở ra xu hướng du lịch thông minh.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố ngày 10/2, du khách Việt Nam đang nổi lên như nhóm người dùng tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khi lên kế hoạch du lịch. Có tới 81% người được khảo sát cho biết sẽ sử dụng AI cho chuyến đi tiếp theo, cao nhất châu Á và vượt xa mức trung bình khu vực là 63%.

AI giúp du khách khám phá điểm tham quan, đề xuất nhà hàng, xây dựng lịch trình du lịch cá nhân hóa và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Ảnh Báo Nhân dân

Con số này phản ánh tâm thế cởi mở của người Việt trước làn sóng công nghệ mới. Trong bối cảnh AI ngày càng len sâu vào đời sống, từ công việc, giáo dục đến mua sắm và giải trí, việc tích hợp AI vào du lịch được xem là bước tiến tất yếu, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam.

Không chỉ sẵn sàng sử dụng, du khách Việt còn thể hiện mức độ tin tưởng đáng kể đối với nội dung do AI tạo ra. Theo khảo sát, 86% người tham gia bày tỏ sự tin tưởng hoặc giữ thái độ trung lập với thông tin từ AI.

Cụ thể, 59% cho biết họ có quan điểm trung lập, trong khi 28% khẳng định hoàn toàn tin tưởng. Theo đánh giá của Agoda, mức độ cởi mở này là nền tảng quan trọng để các giải pháp du lịch tích hợp AI tiếp tục mở rộng và phổ biến trong thời gian tới.

AI không còn dừng ở vai trò tham khảo mà đã trở thành công cụ thực tế trong quá trình chuẩn bị hành trình. Các tính năng gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương đang được nhiều du khách sử dụng, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin.

Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ đề xuất nhà hàng, lựa chọn ẩm thực phù hợp với sở thích cá nhân, xây dựng lịch trình du lịch theo nhu cầu và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Khoảng 30% người tham gia khảo sát cho biết họ dùng AI để tạo lịch trình cá nhân hóa và tỷ lệ tương tự sử dụng AI cho mục đích dịch thuật.

Du khách Việt dẫn đầu châu Á về xu hướng dùng AI khi lên kế hoạch du lịch. Ảnh AI

Những dữ liệu trên cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt sang mô hình “du lịch thông minh”, nơi trải nghiệm cá nhân được đặt ở trung tâm. Thay vì mất nhiều giờ tra cứu, so sánh thông tin từ nhiều nguồn, du khách có thể nhận gợi ý gần như tức thì, phù hợp với ngân sách, sở thích và quỹ thời gian.

Trong bối cảnh công nghệ tiếp tục phát triển nhanh, AI được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lý quen thuộc trong mỗi hành trình, góp phần thay đổi cách người Việt lên kế hoạch, khám phá và tận hưởng du lịch trong những năm tới.