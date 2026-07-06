[GALLERY] AI giá rẻ từ Trung Quốc gây bão, người dùng đổ xô chuyển sang

Z.ai với mô hình AI GLM-5.2 đang tạo nên cơn sốt mới nhờ hiệu năng mạnh, chi phí thấp và mã nguồn mở, làm dấy lên cuộc cạnh tranh gay gắt với các ông lớn Mỹ.