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Ford Explorer 2027 sắp chào hàng khách hàng Trung Quốc có gì hot?

Số hóa - Xe

Ford Explorer 2027 sắp chào hàng khách hàng Trung Quốc có gì hot?

Ford vừa giới thiệu bản nâng cấp của Ford Explorer tại Trung Quốc. Đây có thể là cái nhìn đầu tiên về diện mạo mà mẫu SUV này tại Mỹ và các thị trường quốc tế.

Thanh Nguyễn
Ford Explorer thế hệ hiện tại ra mắt toàn cầu vào năm 2019 cho đời xe 2020. Sau những vấn đề ban đầu liên quan đến chất lượng sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch và đứt gãy chuỗi cung ứng, mẫu SUV này đã được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2025 với một số cải tiến về thiết kế và trang bị.
Ford Explorer thế hệ hiện tại ra mắt toàn cầu vào năm 2019 cho đời xe 2020. Sau những vấn đề ban đầu liên quan đến chất lượng sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch và đứt gãy chuỗi cung ứng, mẫu SUV này đã được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2025 với một số cải tiến về thiết kế và trang bị.
Tuy nhiên, sau khoảng 7 năm có mặt trên thị trường, Ford Explorer hiện là một trong những mẫu SUV ba hàng ghế có tuổi đời lâu nhất trong phân khúc, trong khi phần lớn các đối thủ đã bước sang thế hệ mới. Đáng chú ý, bản facelift 2025 của Explorer thực tế đã xuất hiện tại Trung Quốc từ cuối năm 2022.
Tuy nhiên, sau khoảng 7 năm có mặt trên thị trường, Ford Explorer hiện là một trong những mẫu SUV ba hàng ghế có tuổi đời lâu nhất trong phân khúc, trong khi phần lớn các đối thủ đã bước sang thế hệ mới. Đáng chú ý, bản facelift 2025 của Explorer thực tế đã xuất hiện tại Trung Quốc từ cuối năm 2022.
Mới đây, Ford tiếp tục nâng cấp mẫu xe này tại thị trường tỷ dân với nhiều thay đổi ở ngoại thất và nội thất, làm dấy lên khả năng đây sẽ là thiết kế được áp dụng cho các phiên bản toàn cầu trong tương lai. Ở ngoại thất, Ford Explorer mới sở hữu cụm đèn pha thiết kế lại, lưới tản nhiệt vuông vức hơn, cản trước mới cùng dải đèn LED ban ngày kéo dài toàn chiều rộng đầu xe.
Mới đây, Ford tiếp tục nâng cấp mẫu xe này tại thị trường tỷ dân với nhiều thay đổi ở ngoại thất và nội thất, làm dấy lên khả năng đây sẽ là thiết kế được áp dụng cho các phiên bản toàn cầu trong tương lai. Ở ngoại thất, Ford Explorer mới sở hữu cụm đèn pha thiết kế lại, lưới tản nhiệt vuông vức hơn, cản trước mới cùng dải đèn LED ban ngày kéo dài toàn chiều rộng đầu xe.
Phía sau cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu mảnh hơn và cản sau có thiết kế mới. Phiên bản định hướng off-road, vẫn mang tên Timberline tại Trung Quốc, tiếp tục được trang bị các chi tiết nhận diện riêng như nhiều mảng sơn đen bóng, móc kéo lộ thiên và cản trước, lưới tản nhiệt thiết kế khác biệt.
Phía sau cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu mảnh hơn và cản sau có thiết kế mới. Phiên bản định hướng off-road, vẫn mang tên Timberline tại Trung Quốc, tiếp tục được trang bị các chi tiết nhận diện riêng như nhiều mảng sơn đen bóng, móc kéo lộ thiên và cản trước, lưới tản nhiệt thiết kế khác biệt.
Khoang nội thất của Ford Explorer thế hệ mới cũng được hiện đại hóa với bố cục kỹ thuật số hoàn toàn, bổ sung màn hình dành cho hành khách phía trước. Bệ trung tâm được thiết kế cao hơn so với phiên bản lắp ráp tại Mỹ, giúp tăng thêm không gian chứa đồ.
Khoang nội thất của Ford Explorer thế hệ mới cũng được hiện đại hóa với bố cục kỹ thuật số hoàn toàn, bổ sung màn hình dành cho hành khách phía trước. Bệ trung tâm được thiết kế cao hơn so với phiên bản lắp ráp tại Mỹ, giúp tăng thêm không gian chứa đồ.
Dù có diện mạo mới, Explorer tại Trung Quốc vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 2.3L tăng áp quen thuộc, sản sinh công suất 286 mã lực và mô-men xoắn 445 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Thị trường này không phân phối phiên bản động cơ V6 cũng như biến thể hybrid.
Dù có diện mạo mới, Explorer tại Trung Quốc vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 2.3L tăng áp quen thuộc, sản sinh công suất 286 mã lực và mô-men xoắn 445 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Thị trường này không phân phối phiên bản động cơ V6 cũng như biến thể hybrid.
Ford chưa xác nhận liệu thiết kế mới của Explorer tại Trung Quốc có được áp dụng cho các thị trường khác hay không. Theo một số dự đoán, nếu được đưa ra toàn cầu, mẫu xe có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2027. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Ford sẽ giữ diện mạo này riêng cho thị trường Trung Quốc trước khi phát triển một thế hệ Explorer hoàn toàn mới.
Ford chưa xác nhận liệu thiết kế mới của Explorer tại Trung Quốc có được áp dụng cho các thị trường khác hay không. Theo một số dự đoán, nếu được đưa ra toàn cầu, mẫu xe có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2027. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Ford sẽ giữ diện mạo này riêng cho thị trường Trung Quốc trước khi phát triển một thế hệ Explorer hoàn toàn mới.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Ford Explorer ST thế hệ mới.
Thanh Nguyễn
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