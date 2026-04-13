Tesla đang phát triển SUV điện giá rẻ mới, mở rộng tệp khách hàng

Hãng Tesla được cho là đang phát triển một mẫu SUV điện hoàn toàn mới với chi phí thấp hơn, nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Nguyễn Thảo
Vidoe: Giới thiệu Tesla Model Y Performance mới.

Tesla đang phát triển một mẫu SUV điện hoàn toàn mới, kích thước nhỏ hơn và giá rẻ hơn đáng kể so với các dòng xe hiện tại, theo các nguồn tin thân cận được Reuters dẫn lại.

Trong những tuần gần đây, hãng đã làm việc với các nhà cung ứng để bàn về quy trình sản xuất và thông số kỹ thuật cho mẫu xe này. Đáng chú ý, đây sẽ là một dòng xe hoàn toàn mới, không phải phiên bản rút gọn của Model 3 hay Model Y.

Tesla đang phát triển SUV điện giá rẻ mới, mở rộng tệp khách hàng.

Theo ba nguồn tin, mẫu SUV cỡ nhỏ nhiều khả năng sẽ được sản xuất tại Trung Quốc, trước khi mở rộng sang Mỹ và châu Âu. Xe dự kiến dài khoảng 4,28 m - ngắn hơn đáng kể so với Model Y, mẫu SUV bán chạy nhất của Tesla hiện nay.

Động thái này gây chú ý khi diễn ra sau quyết định của CEO Elon Musk năm 2024 về việc hủy bỏ dự án xe điện giá rẻ từng được kỳ vọng, để chuyển hướng sang robotaxi và robot hình người. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Tesla có đang quay lại với chiến lược xe điện đại chúng, hay mẫu xe mới vẫn nằm trong chiến lược xe tự hành.

Một số nguồn tin cho biết mẫu SUV mới có thể phục vụ cả hai hướng: vừa hỗ trợ tự lái hoàn toàn, vừa giữ tùy chọn để người dùng điều khiển. Đây được xem là giải pháp linh hoạt trong bối cảnh nhiều thị trường vẫn chưa sẵn sàng về pháp lý và nhu cầu đối với xe không người lái.

Theo một số nguồn tin, mẫu SUV cỡ nhỏ nhiều khả năng sẽ được sản xuất tại Trung Quốc, trước khi mở rộng sang Mỹ và châu Âu.

Về cấu hình, Tesla được cho là sẽ cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng pin nhỏ hơn, đồng nghĩa quãng đường di chuyển ngắn hơn Model Y (hiện đạt khoảng 490-525 km). Xe cũng có thể chỉ dùng một mô-tơ điện thay vì hai, đồng thời giảm trọng lượng xuống khoảng 1,5 tấn.

Giá bán mục tiêu được cho là thấp hơn đáng kể Model 3 - hiện có giá khởi điểm khoảng 34.000 USD (895 triệu đồng) tại Trung Quốc và 37.000 USD (975 triệu đồng) tại Mỹ. Tuy nhiên, dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa rõ đã được "bật đèn xanh" để sản xuất hay chưa. Nhiều khả năng xe chưa thể ra mắt trong năm nay.

Tesla vốn có tiền lệ trì hoãn hoặc thay đổi kế hoạch sản phẩm, như siêu xe điện Roadster hay xe tải Semi được giới thiệu từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được sản xuất đại trà.

Giá bán mục tiêu được cho là thấp hơn đáng kể Model 3.

Trong bối cảnh hãng tiếp tục theo đuổi tham vọng xe tự hành, một số nhà phân tích dự báo doanh số xe điện truyền thống của Tesla có thể giảm năm thứ ba liên tiếp. Hiện hãng mới chỉ vận hành thử nghiệm quy mô nhỏ dịch vụ robotaxi tại Mỹ.

Dù vậy, việc phát triển một mẫu SUV điện giá rẻ hoàn toàn mới có thể đánh dấu bước điều chỉnh chiến lược đáng chú ý, khi Tesla tìm cách mở rộng tệp khách hàng và duy trì sản lượng trong giai đoạn chuyển tiếp sang kỷ nguyên xe tự lái.

Số hóa - Xe

Tesla ra mắt Model Y 2026 bản 7 chỗ tại Mỹ, giá bán từ 54.490 USD

Hãng Tesla đã ra mắt phiên bản 7 chỗ của Model Y 2026 tại Mỹ, nhưng đó không phải là cùng một chiếc xe với phiên bản trục cơ sở dài hơn được bán ở Trung Quốc.

1-471.jpg
Khi Tesla quảng cáo phiên bản nâng cấp của Model Y tại Mỹ, hãng đã hứa sẽ cung cấp cả phiên bản bảy chỗ ngồi. Điều này diễn ra ngay sau khi Model YL với chiều dài cơ sở lớn hơn được ra mắt tại Trung Quốc. Thông báo này khiến nhiều người tin rằng Model YL cũng sẽ sớm được bán tại Mỹ.
3-4111.jpg
Tuy nhiên, Tesla đã quyết định không làm vậy, và hãng đã ra mắt Model Y bảy chỗ ngồi như một tùy chọn cho Model Y thông thường tại Mỹ. Phiên bản 7 chỗ của Model Y chỉ là tùy chọn bổ sung cho phiên bản Premium AWD, với giá thêm 2.500 đô la.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Bán tải điện Tesla Cybertruck "lột xác" với gói độ Mansory

Chiếc Tesla Cybertruck "lột xác" toàn diện từ Mansory với ngoại thất carbon và cánh gió Ferrari; phiên bản độ cực đoan này dành cho một đại gia ở Trung Đông.

1-2858.jpg
Chiếc Tesla Cybertruck sau khi qua bàn tay Mansory đã biến hình hoàn toàn và được gọi là "Elongation". Chiếc xe là sự kết hợp của sợi carbon cùng các chi tiết khí động học tích hợp trên chiếc xe tải có hình dáng vuông vứt. Điều này dấy lên nhiều tranh cãi vì tính hiệu quả của khí động học gần như không có.
2-7851.jpg
Chiếc xe bán tải điện Tesla Cybertruck độ Mansory mới nhất này mang tên "Elongation Evo" được chế tạo cho thị trường Trung Đông. Elongation Evo hầu như giữ nguyên các bộ phận của phiên bản “thường” nhưng bổ sung sợi carbon rèn lộ thiên, khiến lớp thép không gỉ vốn đã gây tranh cãi của Cybertruck trở nên tinh tế hơn.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Bảng xếp hạng các hãng ôtô tin cậy nhất 2025, Tesla "lội ngược dòng"

Bảng xếp hạng độ tin cậy ôtô thường niên Consumer Reports công bố năm nay đã có nhiều biến động, trong bối cảnh các hãng xe đang đẩy nhanh quá trình điện hóa.

Video: Subaru có phải là một chiếc BMW?

Cụ thể ở nhóm ôtô đáng tin cậy nhất năm 2025 dẫn đầu bảng, trật tự gần như không thay đổi. Toyota, Subaru và Leuxs tiếp tục giữ ba vị trí cao nhất, khẳng định thế mạnh truyền thống về độ bền và tính ổn định. Theo sau là Honda và BMW, hoàn thiện nhóm năm thương hiệu được đánh giá cao nhất năm nay.

Xem chi tiết

