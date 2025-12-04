Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

FDA cảnh báo phô mai nhiễm kim loại tại Mỹ, thu hồi hơn 1,5 triệu gói

Hơn 1,5 triệu gói phô mai của các thương hiệu lớn tại Mỹ bị thu hồi do nguy cơ nhiễm kim loại, cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Theo vietq.vn, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa ban hành lệnh thu hồi hơn 1,5 triệu gói phô mai bào phân phối tại 31 bang và Puerto Rico sau khi phát hiện nguy cơ lẫn “mảnh kim loại” trong sản phẩm.

Cụ thể, vụ thu hồi liên quan đến nhiều loại phô mai bào của Great Lakes Cheese Co. Inc, một trong những nhà sản xuất phô mai lớn nhất tại Mỹ. Lệnh thu hồi được phân loại “Class II”, nghĩa là sản phẩm có thể gây ra ảnh hưởng sức khỏe tạm thời nhưng rủi ro vẫn đủ lớn để buộc các nhà bán lẻ khẩn trương đưa hàng ra khỏi kệ.

Điều đáng chú ý là các sản phẩm bị ảnh hưởng không chỉ mang thương hiệu Great Lakes Cheese mà còn được đóng gói dưới nhiều thương hiệu riêng của các chuỗi siêu thị lớn như Walmart (Great Value), Target (Good & Gather), ALDI (Happy Farms), Publix, Sprouts và nhiều nhãn hàng bán lẻ khác. Vì vậy, người tiêu dùng rất khó tự nhận diện nếu không tra cứu mã lô và mã vạch cụ thể trong danh sách thu hồi do FDA công bố.

1-2856.jpg
Queijo ralado - Brent Hofacker/ Shutterstock.com

Lô hàng bị thu hồi bao gồm nhiều loại phô mai như Mozzarella, Italian blend, Pizza blend, cũng như các hỗn hợp với Provolone hoặc Parmesan. Sản phẩm có nhiều định dạng đóng gói khác nhau. Đáng nói, các túi phô mai này có hạn sử dụng kéo dài đến tháng 3/2026, đồng nghĩa nhiều gia đình, nhà hàng hoặc bếp ăn công nghiệp có thể vẫn đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết.

Nguy cơ chính trong vụ việc này được cho là phát hiện “mảnh kim loại hoặc thép không gỉ” lẫn trong phô mai. Dù chưa ghi nhận ca tổn thương nặng nào, FDA cảnh báo rằng việc nuốt phải các mảnh kim loại dù rất nhỏ vẫn có thể gây xước miệng, họng, tổn thương răng hoặc tác động lên dạ dày hay ruột, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em và người cao tuổi.

Các nhà bán lẻ ở Mỹ đã nhanh chóng thu hồi sản phẩm, tuy nhiên do tính chất phân phối rộng rãi và đa dạng thương hiệu, người tiêu dùng được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra sản phẩm đang có trong nhà, thay vì chờ thông báo từ nơi mua.

Hơn 1,5 triệu túi phô mai bào bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm kim loại/Nguồn Vietq
Hơn 1,5 triệu túi phô mai bào bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm kim loại/Nguồn Vietq

Theo mixvale.com, FDA đã phân loại đợt thu hồi này là loại II vào ngày 1/12. Mức độ này cho thấy khả năng xảy ra các tác dụng phụ tạm thời hoặc có thể khắc phục được về mặt y tế. Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng nên trả lại sản phẩm về nơi mua hoặc vứt bỏ.

Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương tích liên quan đến các mảnh kim loại. Great Lakes Cheese Co. vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức chi tiết về nguồn gốc của vụ ô nhiễm.

Đợt thu hồi bắt đầu vào ngày 1/12/2025, bao gồm 31 tiểu bang của Hoa Kỳ và Puerto Rico.

#phô mai nhiễm kim loại #Cảnh báo từ FDA #phô mai bào #Great Lakes Cheese

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tiêu chảy, sốt cao người đàn ông sốc nhiễm khuẩn nguy kịch do thương hàn

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, huyết áp không đo được, mạch yếu, có dấu hiệu suy đa cơ quan...

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, một ca bệnh nhiễm vi khuẩn thương hàn nguy kịch đã được cứu sống ngoạn mục nhờ sự phối hợp liên khoa và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Tưởng rối loạn tiêu hóa thông thường không ngờ bệnh nguy hiểm

Xem chi tiết

Sống Khỏe

WHO cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum từ sữa công thức ByHeart

Số trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum tại Mỹ đã tăng lên 31 bé khiến FDA mở rộng điều tra sữa công thức ByHeart nghi nhiễm khuẩn. WHO phát đi cảnh báo.

Theo tienphong.vn, chiều 20/11, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh liên quan đến sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, vốn đã được bán trên một số nền tảng thương mại điện tử trong nước.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tính đến ngày 19/11 đã ghi nhận 31 trường hợp nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng loại sữa này.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông 34 tuổi tử vong do chủ quan đắp lá thuốc, bôi cao chữa rắn cắn

Không đến bệnh viện sau khi bị rắn độc cắn mà chọn điều trị bằng cách đắp lá, người đàn ông 34 tuổi rơi vào tình trạng hoại tử, nhiễm độc nặng và tử vong.

Ngày 17/10, nam bệnh nhân 34 tuổi tử vong đáng tiếc do bỏ lỡ "giờ vàng" đến viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 11/10, người đàn ông này bị rắn hổ mang cắn vào tay phải khi đi đánh cá cùng vợ. Thay vì đến bệnh viện, anh tìm thầy lang bôi cao, rạch máu, đắp lá thuốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới