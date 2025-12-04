FDA cảnh báo phô mai nhiễm kim loại tại Mỹ, thu hồi hơn 1,5 triệu gói

Hơn 1,5 triệu gói phô mai của các thương hiệu lớn tại Mỹ bị thu hồi do nguy cơ nhiễm kim loại, cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Theo vietq.vn, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa ban hành lệnh thu hồi hơn 1,5 triệu gói phô mai bào phân phối tại 31 bang và Puerto Rico sau khi phát hiện nguy cơ lẫn “mảnh kim loại” trong sản phẩm.

Cụ thể, vụ thu hồi liên quan đến nhiều loại phô mai bào của Great Lakes Cheese Co. Inc, một trong những nhà sản xuất phô mai lớn nhất tại Mỹ. Lệnh thu hồi được phân loại “Class II”, nghĩa là sản phẩm có thể gây ra ảnh hưởng sức khỏe tạm thời nhưng rủi ro vẫn đủ lớn để buộc các nhà bán lẻ khẩn trương đưa hàng ra khỏi kệ.

Điều đáng chú ý là các sản phẩm bị ảnh hưởng không chỉ mang thương hiệu Great Lakes Cheese mà còn được đóng gói dưới nhiều thương hiệu riêng của các chuỗi siêu thị lớn như Walmart (Great Value), Target (Good & Gather), ALDI (Happy Farms), Publix, Sprouts và nhiều nhãn hàng bán lẻ khác. Vì vậy, người tiêu dùng rất khó tự nhận diện nếu không tra cứu mã lô và mã vạch cụ thể trong danh sách thu hồi do FDA công bố.

Queijo ralado - Brent Hofacker/ Shutterstock.com

Lô hàng bị thu hồi bao gồm nhiều loại phô mai như Mozzarella, Italian blend, Pizza blend, cũng như các hỗn hợp với Provolone hoặc Parmesan. Sản phẩm có nhiều định dạng đóng gói khác nhau. Đáng nói, các túi phô mai này có hạn sử dụng kéo dài đến tháng 3/2026, đồng nghĩa nhiều gia đình, nhà hàng hoặc bếp ăn công nghiệp có thể vẫn đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết.

Nguy cơ chính trong vụ việc này được cho là phát hiện “mảnh kim loại hoặc thép không gỉ” lẫn trong phô mai. Dù chưa ghi nhận ca tổn thương nặng nào, FDA cảnh báo rằng việc nuốt phải các mảnh kim loại dù rất nhỏ vẫn có thể gây xước miệng, họng, tổn thương răng hoặc tác động lên dạ dày hay ruột, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em và người cao tuổi.

Các nhà bán lẻ ở Mỹ đã nhanh chóng thu hồi sản phẩm, tuy nhiên do tính chất phân phối rộng rãi và đa dạng thương hiệu, người tiêu dùng được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra sản phẩm đang có trong nhà, thay vì chờ thông báo từ nơi mua.

Hơn 1,5 triệu túi phô mai bào bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm kim loại/Nguồn Vietq

Theo mixvale.com, FDA đã phân loại đợt thu hồi này là loại II vào ngày 1/12. Mức độ này cho thấy khả năng xảy ra các tác dụng phụ tạm thời hoặc có thể khắc phục được về mặt y tế. Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng nên trả lại sản phẩm về nơi mua hoặc vứt bỏ.

Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương tích liên quan đến các mảnh kim loại. Great Lakes Cheese Co. vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức chi tiết về nguồn gốc của vụ ô nhiễm.

Đợt thu hồi bắt đầu vào ngày 1/12/2025, bao gồm 31 tiểu bang của Hoa Kỳ và Puerto Rico.