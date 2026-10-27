Thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Oleshky bắt đầu có hiệu lực

Thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson chính thức có hiệu lực từ sáng ngày 27/10.

AP đưa tin, thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky bắt đầu có hiệu lực vào sáng 27/10 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường.

Theo thỏa thuận này, các đại diện dân sự từ Nga và Ukraine sẽ đánh giá nhu cầu của người dân tại Oleshky.

Ảnh trích từ video do Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 34 “Borysfen” của Ukraine cung cấp vào ngày 22/9/2026 cho thấy, khói bốc lên từ một khu dân cư ở thành phố Oleshky. Ảnh: Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 34 “Borysfen”/AP.

Hiện có khoảng 2.000 người đang ở Oleshky và đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men. Được biết, trước xung đột, Oleshky có khoảng 24.000 cư dân.

Thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​sẽ kéo dài đến ngày 31/10 hoặc lâu hơn.

Các nhà đàm phán tham gia vào phái đoàn cứu trợ cho biết thêm bác sĩ, thuốc men, lương thực và nước uống sẽ được đưa đến Oleshky trước khi các hành lang sơ tán được mở.

"Để đảm bảo an toàn cho người dân và việc vận chuyển các nhu yếu phẩm nhân đạo thiết yếu, công tác rà phá bom mìn được tiến hành trên các tuyến đường chính dẫn đến Oleshky. Việc di chuyển an toàn của đoàn xe cứu trợ nhân đạo đến Oleshky sẽ được tạo điều kiện thuận lợi", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã làm trung gian giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại Oleshky.

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