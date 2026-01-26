'Em xinh' Phương Ly đốt mắt với outfit ‘bốc lửa’

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Màn lên đồ đầy 'bốc lửa' mới đây của 'em xinh' Phương Ly với thiết kế cắt xẻ táo bạo khiến khán giả không thể rời mắt.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, Phương Ly không chỉ gây chú ý với các bản hit mà còn bởi sự lột xác trong phong cách. Trong loạt ảnh mới, cô nàng khiến người đối diện không thể rời mắt với phong cách tương tự các mỹ nhân Latin vừa nóng bỏng, vừa khỏe khoắn đồng thời cũng rất nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục của Phương Ly gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp tinh tế giữa nét nữ tính và sự gợi cảm. Chiếc váy với phần cổ vuông xẻ sâu khéo léo khoe vòng một đầy đặn và làn da mịn màng, phủ một lớp nhũ lấp lánh cực kỳ bắt mắt dưới ánh đèn sân khấu. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn khiến các tín đồ thời trang không thể rời mắt chính là đôi cao gót Saint Laurent (YSL) màu đen bóng bẩy với phần gót được tạo hình logo biểu tượng. Đôi giày không chỉ giúp kéo dài đôi chân cực phẩm mà còn khẳng định gu thời trang sành điệu, "sang chảnh" của nữ ca sĩ. (Ảnh: IGNV)
Phương Ly lựa chọn tông trang điểm với điểm nhấn là phần phấn mắt xanh tone-sur-tone với váy, kết hợp cùng kiểu tóc xoăn sóng lớn và chiếc mũ nhỏ xinh xắn, tạo nên một tổng thể vừa giống một nàng búp bê đời thực, vừa có chút hơi hướng retro cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình được chia sẻ, Phương Ly tự tin tạo dáng trên mặt bàn tròn lớn trong một không gian sự kiện, khi thì rạng rỡ trên sân khấu với ánh đèn màu sắc và làn khói huyền ảo. (Ảnh: IGNV)
Nếu trước đây, nhắc đến Phương Ly là nhắc đến những bộ váy búp bê, những khung hình mộng mơ vạn người mê cùng hình tượng ngọt ngào chuẩn "vợ quốc dân", thì quyết định nhuộm da của cô nàng đã đem lại một hình ảnh khác hoàn toàn. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi này giúp Phương Ly dễ dàng chinh phục những outfit "đốt mắt" như bikini hai mảnh hay những bộ váy cắt xẻ táo bạo, điều mà trước đây cô ít khi thử nghiệm. (Ảnh: IGNV)
Không còn là cô gái "Missing You" hay "Thích Thích" ngây ngô, Phương Ly trên các sân khấu âm nhạc cũng đầy quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Các bộ trang phục biểu diễn của cô giờ đây thường ưu tiên các thiết kế corset tôn dáng, chân váy siêu ngắn phối cùng bốt cao cổ, giúp khoe trọn vẹn vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy" và đôi chân cực phẩm. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên ,hình tượng này của Phương Ly khiến nhiều người không khỏi cảm thấy tiếc nuối, một bộ phận khán giả cho rằng nước da nâu khiến Phương Ly trông “lực điền”, mất đi nét mảnh mai và thần thái dịu dàng vốn có. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#em xinh #em xinh phương ly #Phương Ly đốt mắt #vợ quốc dân #outfit bốc lửa

