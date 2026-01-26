Hot girl làng game Lyly Suri ‘chốt đơn’ lấy chồng, fan liên tục chúc mừng

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Làng game Việt rộn ràng chúc phúc khi hot girl Lyly Sury bất ngờ tung những hình ảnh trong lễ dạm ngõ, chính thức 'chốt đơn' cùng TikToker Soanh Trần.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng và đặc biệt là những người yêu mến làng game Việt được một phen "dậy sóng" khi nữ streamer, MC xinh đẹp Lyly Suri (tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly) bất ngờ công bố tin hỷ. Trên trang cá nhân, cô nàng đã đăng tải những hình ảnh rạng rỡ trong lễ dạm ngõ cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy hạnh phúc: "Dạ thưa anh chị em Ly lấy chồng". (Ảnh: FBVN)
Dựa trên những hình ảnh được chia sẻ, lễ dạm ngõ của Lyly Suri được tổ chức vào ngày 24/1. Trong ngày trọng đại này, nữ streamer xuất hiện cực kỳ dịu dàng và tinh khôi trong bộ Áo dài trắng ren truyền thống, kết hợp cùng khăn voan cài đầu. (Ảnh: FBVN)
Buổi lễ được trang trí theo phong cách thanh lịch với tông màu trắng chủ đạo, điểm xuyết nhiều hoa tươi, tạo nên không khí vừa sang trọng vừa ấm cúng. (Ảnh: FBVN)
"Nửa kia" của Lyly Suri không ai khác chính là Soanh Trần (tên thật là Sơn Anh), một nam TikToker nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi. Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự tương xứng về ngoại hình. (Ảnh: FBVN)
Trong khi Lyly Suri xinh đẹp như nàng thơ thì chú rể cũng rất bảnh bao trong bộ Áo dài nam cách tân màu trắng đồng điệu. (Ảnh: FBVN)
Tình yêu của Lyly Suri và Soanh Trần luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cặp đôi bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2025 sau những video tương tác đầy tình tứ trên mạng xã hội. Lyly từng chia sẻ cả hai đã dành thời gian trò chuyện, "rep story" của nhau trước khi chính thức đi chơi buổi đầu tiên. (Ảnh: FBVN)
Chỉ vài ngày trước lễ dạm ngõ, Lyly Suri đã đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 1 năm gắn bó bên Soanh Trần với dòng trạng thái xúc động: "Anh thương em được 1 năm rồi anh chị". (Ảnh: FBVN)
Dù gặp không ít ý kiến trái chiều hay những tin đồn về người cũ, Soanh Trần luôn thể hiện sự bảo vệ và cưng chiều dành cho bạn gái. Lyly cũng từng khẳng định Soanh Trần là người đàn ông lý tưởng mà cô luôn tìm kiếm. (Ảnh: FBVN)
Ngay sau khi bài viết "chốt đơn" được đăng tải, hàng nghìn lượt tương tác và bình luận chúc phúc đã đổ dồn về phía cô dâu mới. Đồng nghiệp trong giới streamer và các fan hâm mộ đều bày tỏ sự vui mừng khi thấy "Thần tiên tỷ tỷ" của làng Liên Quân Mobile cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên. (Ảnh: FBVN)
Lễ dạm ngõ ngày 24/01 vừa qua chính là sự khởi đầu cho một chương mới đầy viên mãn của Lyly Suri và Soanh Trần. Người hâm mộ hiện đang rất mong chờ một "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi trai tài gái sắc này trong thời gian tới. (Ảnh: FBVN)
