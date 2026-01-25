Hà Nội

Nhan sắc 'nữ thần' golf Trung Quốc vừa đính hôn tay đua F1

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc 'nữ thần' golf Trung Quốc vừa đính hôn tay đua F1

VĐV golf người Trung Quốc Muni He chính thức đính hôn với tay đua Formula 1 Alex Albon sau nhiều năm gắn bó.

Thiên Anh
Ngày 16/1, Alex Albon (sinh năm 1996), tay đua người Thái - Anh đăng ảnh chụp cùng bạn gái Muni He lên Instagram kèm dòng chú thích dí dỏm: “Có vẻ như giờ chúng ta mắc kẹt với nhau rồi”.
Trong ảnh, Muni khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh, đánh dấu cột mốc mới sau 6 năm gắn bó.
Tin vui nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt tương tác và lời chúc mừng từ người hâm mộ cả hai làng thể thao F1 và golf. Cùng với đó, chân dung của Muni He, người bạn gái sở hữu hơn 1,3 triệu lượt theo dõi của tay đua F1 cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Sinh năm 1999 tại Thành Đô (Trung Quốc), Muni He, thường được biết đến với biệt danh “Lily”, bắt đầu chơi golf từ năm 5 tuổi theo định hướng của cha.
Sau khi theo học tại Đại học Nam California, Muni He chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp và gia nhập LPGA Tour năm 2019, sau khi xếp thứ 27 tại vòng loại cuối cùng của LPGA Qualifying Series 2018.
Trước đó, Muni từng giành danh hiệu Prasco Charity Championship 2018, chiến thắng đầu tiên của cô trên Epson Tour, giải đấu hạng dưới của LPGA.
Năm 2025, Muni tham dự 13 giải đấu, đạt thành tích tốt nhất ở vị trí T21 tại MEXICO Riviera Maya Open, và kết thúc mùa giải ở hạng 133 trên bảng xếp hạng Race to the CME Globe.
Không chỉ nổi bật trên sân cỏ, Muni He còn là gương mặt quen thuộc trong thế giới thời trang.
Tay golf trẻ thuờng được bắt gặp thi đấu và tập luyện khi diện các item từ Miu Miu, Roberto Cavalli, Bottega Veneta và Hermès.
Cô từng xuất hiện trên các tạp chí lớn như Vogue Hong Kong, Elle Singapore và hợp tác cùng những thương hiệu danh tiếng Burberry, Calvin Klein.
Thiên Anh
