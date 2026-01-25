Hà Nội

Người đẹp Phạm Nguyễn Lan Thy 'xuống tóc', visual khiến netizen bất ngờ

Cộng đồng trẻ

Người đẹp Phạm Nguyễn Lan Thy 'xuống tóc', visual khiến netizen bất ngờ

Phạm Nguyễn Lan Thy gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới với mái tóc ngắn, khác hẳn hình ảnh nữ tính, dịu dàng gắn liền với cô trước đó

Thiên Anh
Trong những bức ảnh được đăng tải, Lan Thy lựa chọn kiểu tóc ngắn ngang vai, được cắt layer nhẹ và tạo độ phồng tự nhiên.
Phần mái rẽ mềm mại ôm lấy gương mặt giúp Lan Thy tôn lên các đường nét thanh tú, đồng thời mang đến cảm giác hiện đại, trẻ trung.
Khác với mái tóc dài thướt tha quen thuộc, kiểu tóc mới khiến nhiều người không khỏi “dụi mắt nhìn lại” vì thoạt đầu khó nhận ra Lan Thy của trước đây.
Đi cùng mái tóc ngắn là phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Người đẹp giữ lớp nền trong veo, môi hồng tự nhiên và ánh mắt mềm mại, tạo cảm giác gần gũi, đời thường.
Trong loạt ảnh chụp tại salon hay những khoảnh khắc selfie giản dị, Lan Thy toát lên vẻ đẹp tự nhiên, không cần tạo dáng cầu kỳ vẫn đủ sức gây ấn tượng với người xem.
Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng mái tóc ngắn đã mang đến cho Lan Thy hình ảnh chín chắn và cá tính hơn.
Nếu như trước đây Lan Thy thường gắn liền với phong cách “nàng thơ” ngọt ngào, thì nay diện mạo mới lại gợi cảm giác năng động, hiện đại, thậm chí có phần phá cách.
Sự thay đổi này cho thấy Lan Thy không ngại làm mới bản thân, sẵn sàng thử nghiệm những hình ảnh khác nhau thay vì đóng khung trong một phong cách an toàn.
Trên mạng xã hội, loạt ảnh tóc ngắn của Lan Thy nhanh chóng nhận về nhiều bình luận trái chiều nhưng phần lớn là tích cực.
Không ít cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô, cho rằng kiểu tóc mới giúp Lan Thy trông cuốn hút và “rất hợp thời”. Một số khác bày tỏ sự tiếc nuối cho mái tóc dài trước đây, nhưng cũng thừa nhận rằng người đẹp vẫn giữ được nét riêng, thậm chí còn nổi bật hơn với diện mạo hiện tại.
#Thay đổi hình ảnh của người nổi tiếng #Phong cách tóc ngắn #Ảnh hưởng của ngoại hình đến hình tượng #Sự chuyển đổi phong cách thời trang #Phạm Nguyễn Lan Thy #xuống tóc

