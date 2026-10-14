[e-Magazine] Phoebe Phương Vy: 'Em muốn thử sức với vai diễn cá tính'

Phoebe Phương Vy yêu thích ca hát, nhảy múa, diễn xuất và trình diễn thời trang từ nhỏ. Nhận thấy em tự tin trước ống kính và hào hứng khi đứng trên sân khấu, gia đình tạo điều kiện để Phoebe Phương Vy trải nghiệm và từng bước theo đuổi đam mê.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Phoebe Phương Vy kể về những trải nghiệm khi tham gia diễn xuất, từ vai bé Thỏ trong “Sao kim bắn tim sao hỏa” đến Xuân Chang trong “Không thời gian”. Gia đình cũng chia sẻ về quá trình đồng hành, định hướng để em phát triển năng khiếu nhưng vẫn có thời gian học tập, vui chơi phù hợp với lứa tuổi.

Với Phoebe Phương Vy, vai bé Thỏ có những nét đáng yêu, gần gũi với tính cách của em. Trong khi đó, Xuân Chang mang đến cơ hội thử thách khả năng diễn xuất và thể hiện cảm xúc. Hai vai diễn giúp em trải nghiệm những dạng nhân vật khác nhau, từ đó hiểu hơn về yêu cầu của công việc diễn viên.

Năm 2024 và 2026, Phoebe Phương Vy có dịp hợp tác với nghệ sĩ Anh Tuấn trong các dự án. Qua những lần làm việc, gia đình nhận thấy em tự tin hơn, biết lắng nghe và phối hợp với ê-kíp.

Khi con vừa đi học vừa tham gia đóng phim, trình diễn thời trang, gia đình chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp, ưu tiên việc học và sức khỏe. Bố mẹ cũng bảo đảm em có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa.

Bên cạnh việc định hướng nghệ thuật, gia đình chú trọng bảo vệ đời sống riêng tư, giúp Phoebe Phương Vy tiếp nhận góp ý tích cực và không quá phụ thuộc vào lời khen hay sự so sánh từ bên ngoài. Với bố mẹ Phoebe Phương Vy, điều quan trọng không chỉ là thành tích mà còn là sự tử tế, niềm vui và quá trình trưởng thành của con.

Ngoài diễn xuất và trình diễn thời trang, Phoebe Phương Vy còn yêu thích ca hát, nhảy múa và biểu diễn trên sân khấu. Những hoạt động này giúp em có thêm cơ hội thể hiện bản thân, đồng thời khám phá những khía cạnh khác trong khả năng nghệ thuật của mình.

Trong việc lựa chọn vai diễn, trang phục hay dự án mới, gia đình tôn trọng sở thích của Phoebe Phương Vy nhưng vẫn cân nhắc độ tuổi và mức độ phù hợp. Sự đồng hành này giúp em có cơ hội trải nghiệm nghệ thuật trong khi vẫn được bảo đảm những điều kiện cần thiết cho quá trình học tập và trưởng thành.

Trong tương lai, Phoebe Phương Vy mong muốn thử sức với những vai diễn có tính cách khác biệt, tâm lý sâu sắc hoặc cá tính mạnh. Những dạng nhân vật này sẽ mang đến cơ hội để em khám phá thêm các sắc thái diễn xuất.

Bên cạnh đóng phim, Phoebe Phương Vy muốn tiếp tục tham gia ca hát, nhảy múa và trình diễn thời trang. Em kỳ vọng được trải nghiệm nhiều hơn, học hỏi từ những người làm nghề và từng bước phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực yêu thích.