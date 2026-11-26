Hoa hậu Xuân Hạnh từng xin hai tháng học diễn trước khi nhận vai phản diện đầu tiên, đồng thời tiết lộ những câu chuyện ít chia sẻ về gia đình.

Trong chương trình The Khang Show của MC Nguyên Khang, Xuân Hạnh cho biết lời mời đóng phim truyền hình đến ngay khi cô vừa kết thúc nhiệm kỳ Miss Cosmo Vietnam 2023. Tại buổi gặp đầu tiên, nhà sản xuất giao cô một vai phản diện và hỏi: “Em có ác không?”.

“Tôi nói thật là tôi rất thích diễn xuất nhưng chưa đi học, cũng không biết mình có diễn được không. Nếu mọi người tin tưởng thì từ giờ đến lúc khai máy còn hai tháng, tôi sẽ dành thời gian đó để học”, Xuân Hạnh kể.

Ê-kíp đồng ý với đề nghị của cô. Đó là vai diễn trong phim “Người thừa kế không danh phận”, dài 80 tập, phát sóng trên VTV9 từ tháng 12/2025.

Sau bộ phim, Xuân Hạnh nhiều lần được khán giả nhận ra qua nhân vật hơn là danh hiệu hoa hậu. Có lần tham gia sự kiện cùng các người đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô thấy nhiều người chỉ trỏ và nghĩ họ nhận ra mình là hoa hậu.

Tuy nhiên, cô phát hiện mọi người đang đưa hình ảnh nhân vật trong phim lên và gọi tên vai diễn. “Tôi nghĩ ít nhất mình đã thành công một chút”, cô nói.

Hoa hậu Xuân Hạnh.

Đến nay, Xuân Hạnh học diễn được khoảng một năm. Cô cho biết không gặp khó khăn khi học thoại nhưng từng chật vật với cảnh khóc và cảnh cần thể hiện sự quyến rũ.

Để phù hợp với vai diễn, người đẹp giảm 3-5 kg, ngừng tập gym vì nhận thấy vóc dáng trên màn ảnh trông lớn hơn cả bạn diễn nam. Ở phim trường, cô ăn cơm cùng đoàn và thường là người đầu tiên đi tìm đồ ăn khi đến trường quay.

Sau phim truyền hình, Xuân Hạnh tham gia phim điện ảnh “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Sắp tới, cô tiếp tục đóng một vai phản diện. Theo Xuân Hạnh, đạo diễn chưa tin cô phù hợp với vai hiền. Trong chương trình, MC Nguyên Khang cũng cho rằng giọng trầm khiến cô “ra dáng chị đại”.

Xuân Hạnh mong muốn được thử sức với vai đả nữ, vai chính diện hoặc nhân vật hóa điên để đa dạng cảm xúc. Cô cũng sẵn sàng học võ, đu cáp cho những cảnh hành động.

Dù đang thử sức với diễn xuất, Xuân Hạnh cho biết âm nhạc mới là lĩnh vực cô đặt trọng tâm. Hai năm qua, cô học nhảy, thanh nhạc và thu nhiều bản demo nhưng chưa phát hành sản phẩm nào.

“Tôi chưa thấy mình trong đó. Khi đưa sản phẩm đến khán giả, đó phải là bản cuối cùng, không có chỗ cho bản nháp”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, nếu cùng lúc nhận lời mời đóng vai chính, ra mắt ca khúc và tham gia thêm một cuộc thi nhan sắc, Xuân Hạnh sẽ chọn đóng phim.

Theo cô, ca hát là việc bản thân có thể chủ động, còn vai diễn phụ thuộc vào casting và lựa chọn của đạo diễn. “Cơ hội đến thì mình phải lấy”, cô nói.

Trong chương trình, Xuân Hạnh cũng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Khi cô gần một tuổi, mẹ sang nước ngoài lao động vì kinh tế khó khăn. Đến năm cô 5 tuổi, mẹ mới trở về. Trong khi đó, bố cô trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và mất sớm.

Xuân Hạnh lớn lên cùng chị gái và ông bà nội. Theo người đẹp, chị gái là người chăm sóc cô nhiều nhất. Khi mới 5 tuổi, chị Xuân Hạnh đã biết tự giặt giũ, khâu vá bộ quần áo duy nhất của mình và dắt em đi nhà trẻ. “Dù là chị nhưng chị lo cho tôi không khác gì mẹ”, Xuân Hạnh nói.

Xuân Hạnh chia sẻ về chuyện nghề, gia đình với MC Nguyên Khang.

Chị gái Xuân Hạnh cũng là người thúc đẩy cô bước vào nghề. Khi đang làm đề án tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Xuân Hạnh nhận cuộc gọi thông báo lọt vào top 30 The Face Vietnam 2023. Hai ngày sau, cô phải có mặt tại TP HCM.

Chị gái Xuân Hạnh hỏi có đam mê hay không, sau đó nói: “Đam mê mà để người khác phải thúc thì gọi là đam mê gì?”. Sau cuộc trò chuyện, Xuân Hạnh đặt vé máy bay ngay.

Tại vòng chọn top 15 The Face Vietnam 2023, Xuân Hạnh lần đầu thuê người trang điểm. Cô mặc bộ váy xanh rêu mua vội hôm trước, nhưng tự nhận trang phục không tôn dáng, nhìn không giống người mẫu. Dù vậy, cô vẫn được lựa chọn vào đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương và giành ngôi Á quân.

Cuối năm 2023, Xuân Hạnh đăng quang Miss Cosmo Vietnam. Người đẹp kể mẹ cô không xem đêm chung kết vì không nghĩ con gái sẽ chiến thắng. Theo Xuân Hạnh, mẹ cô luôn để hai chị em tự quyết định, kể cả khi cô mới gọi điện thông báo đang ở sân bay để vào TP HCM dự thi.

Kết quả đăng quang của Xuân Hạnh khi đó gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số nhóm anti-fan được lập trên mạng xã hội. Người đẹp kể có thời điểm cô không đăng nhập được tài khoản, sau mới biết chị gái đã khóa giúp.

Xuân Hạnh cho biết chưa từng sử dụng tài khoản ảo để đôi co với ai. “Có những thứ khủng khiếp hơn trong cuộc đời tôi đã đối mặt rồi, thì áp lực của vương miện có là gì”, Xuân Hạnh nói.

Năm 2024, Xuân Hạnh tham gia Miss Cosmo - mùa đầu tiên của cuộc thi quốc tế tổ chức tại Việt Nam và vào top 5. Cô cho biết sẽ không thi thêm cuộc thi nhan sắc nào. Nhìn lại hành trình của mình, Xuân Hạnh cho rằng bản thân không chỉ nhờ may mắn: “Người ta nói có cơ hội thì hãy nắm lấy, còn tôi có cơ hội là nắm tất”.