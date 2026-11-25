Missosology xếp đại diện Peru ở vị trí số 1 trong bảng dự đoán Miss International 2026, trong khi Á hậu Lê Phương Khánh Như vắng mặt trong Top 20.

Mỹ nhân Peru dẫn đầu bảng dự đoán của Missosology

Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố bảng dự đoán cuối cùng (Final Hot Picks) về cuộc thi Miss International 2026, trước thềm chung kết. Đại diện Peru được xếp ở vị trí đầu tiên, trở thành ứng viên được chuyên trang đánh giá cao nhất trong danh sách lần này.

Xếp ngay sau Peru là đại diện Philippines. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cộng hòa Dominica, Ấn Độ và Campuchia. Đây là những thí sinh nằm trong nhóm 5 ứng viên được Missosology đánh giá cao nhất trước đêm thi quyết định.

Trong Top 10 dự đoán, các đại diện Guatemala, Moldova, Phần Lan, Colombia và Tanzania lần lượt giữ những vị trí còn lại. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như không xuất hiện trong Top 20.

Dù vậy, cần phân biệt bảng Final Hot Picks với kết quả cuộc thi. Đây là dự đoán của Missosology, không phải thứ hạng do ban tổ chức Miss International công bố. Vị trí dẫn đầu của Peru phản ánh đánh giá tích cực từ chuyên trang, nhưng không đồng nghĩa người đẹp này chắc chắn giành vương miện. Tương tự, việc Khánh Như vắng mặt trong Top 20 cũng chưa thể phản ánh kết quả chung cuộc của đại diện Việt Nam.

Missosology công bố bảng Final Hot Picks Miss International 2026, trong đó đại diện Peru dẫn đầu, còn Á hậu Lê Phương Khánh Như không góp mặt trong Top 20. Ảnh: Missosology.

Đại diện Peru – Valentina Andreón – được Missosology xếp ở vị trí số 1 trong bảng dự đoán cuối cùng Miss International 2026. Ảnh: Miss International.

Hành trình của Khánh Như trước chung kết Miss International 2026

Tại Miss International 2026, Lê Phương Khánh Như tham gia nhiều hoạt động, từ thuyết trình dự án cộng đồng, giao lưu với thí sinh quốc tế đến trình diễn trang phục dân tộc. Người đẹp cũng có cơ hội thể hiện khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm dẫn chương trình.

Ngày 22/11, đại diện Việt Nam tham gia phần thuyết trình về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Theo Dân Việt, cô giới thiệu Digital Wings, dự án cộng đồng do mình sáng lập với thông điệp “Trao công nghệ – Mở ước mơ”. Dự án hướng đến thu gom, sửa chữa và tái sử dụng máy tính để trao tặng các trường học khó khăn, đồng thời hỗ trợ học sinh tiếp cận kỹ năng số, kiến thức an toàn trên mạng và tiếng Anh.

Khánh Như còn tham gia chương trình giao lưu tài năng ngày 13/11. Theo VietnamPlus, cô lựa chọn ca khúc “Rewrite the stars” và chủ động mời các thí sinh khác cùng hòa giọng. Kinh nghiệm hoạt động với vai trò MC chuyên nghiệp cũng giúp người đẹp có thêm lợi thế trong những hoạt động giao tiếp quốc tế.

Ở phần giới thiệu văn hóa, đại diện Việt Nam trình diễn trang phục dân tộc Vũ điệu Đông Hồ, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam. Qua thiết kế này, cô có thêm cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa trong khuôn khổ cuộc thi.

Á hậu Lê Phương Khánh Như. Ảnh: FB Khánh Như.

Tại bán kết Miss International 2026, Khánh Như lần lượt tham gia hai phần thi áo tắm và ứng xử. Trong phần Swimsuit, người đẹp thể hiện phong thái tự tin với cách trình diễn nhẹ nhàng.

Tiếp đó, cô bước vào phần giao lưu cùng Giám đốc Truyền thông Miss International – ông Stephen Inventor-Diáz. Đại diện Việt Nam chủ động nhắc đến Kinro Kansha no Hi – Ngày Tạ ơn Lao động của Nhật Bản, diễn ra vào ngày 23/11 hằng năm.

Trước đêm chung kết, Khánh Như chia sẻ trên trang cá nhân về những trải nghiệm trong hành trình dự thi. Cô cho biết bản thân may mắn khi được gặp gỡ các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, tìm hiểu những câu chuyện và nét văn hóa khác nhau. Người đẹp cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những kỷ niệm có được trong thời gian tham gia cuộc thi.

Đại diện Việt Nam viết: “Đêm chung kết đang đến rất gần. Như sẽ mang theo tất cả sự chuẩn bị, quyết tâm và niềm tự hào dân tộc để bước lên sân khấu, nỗ lực hết mình trong từng khoảnh khắc và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hy vọng mọi người tiếp tục dành tình yêu thương và cổ vũ cho Như trong chặng đường cuối cùng này”.

Chung kết Miss International 2026 diễn ra vào 15h30 ngày 25/11 (giờ Việt Nam).