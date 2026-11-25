Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sẽ góp mặt trong đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ của MC Nguyên Khang. Chương trình còn có NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Thủy, diễn viên Lê Khánh cùng các ca sĩ Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Mai Thiên Vân, Thảo Trang, Hồ Quang Hiếu và các gương mặt trẻ như Ôn Vĩnh Quang, Tố My, Ngọc Phụng, NiNi và K.Dee.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tham gia đêm nhạc do MC Nguyên Khang tổ chức vào tối ngày 5/12 tại TP HCM.

Nguyên Khang cho biết nhiều nghệ sĩ nhận lời tham gia đêm nhạc vì tình cảm và sự gắn bó với anh. Anh kể người phụ trách âm nhạc đã đồng hành cùng mình nhiều năm, từng có thời điểm muốn bỏ nghề vì thu nhập bấp bênh. Khi đó, Nguyên Khang đã động viên người bạn tiếp tục theo đuổi công việc. Vì vậy, khi được mời tham gia đêm nhạc, người này chỉ nói: “Anh em cứ đi cùng nhau”. “Đó là sự tin tưởng chứ không phải vì tiền”, nam MC chia sẻ.

Đêm diễn chọn những ca khúc gắn với ký ức tuổi trẻ của nhiều thế hệ khán giả. Một số tiết mục từng phát trên kênh online được phối lại, biểu diễn cùng ban nhạc sống. “Tôi luôn ấp ủ một ngày đưa những giai điệu ấy ra khỏi màn hình, để khán giả được ngồi trước sân khấu, nghe giọng ca mình yêu mến và cùng sống lại những ký ức đẹp”, Nguyên Khang nói.

Nguyên Khang dẫn chương trình cùng MC Hoàng Oanh. Anh cho biết đã cân nhắc giữa Hoàng Oanh và Khánh Vy, người thường dẫn cặp với anh thời gian gần đây. Anh chọn Hoàng Oanh vì hai người dẫn cùng nhau từ Hòa âm ánh sáng năm 2015, đã quen cách phối hợp và ứng biến trên sân khấu.

Chương trình diễn ra tối ngày 5/12, tại TP HCM, dự kiến đón khoảng 450 khán giả. Nguyên Khang chọn quy mô nhỏ cho đêm diễn tự tổ chức đầu tiên để nghệ sĩ và khán giả gần nhau hơn.

Với Nguyên Khang, chuyển từ làm chương trình ghi hình sang tổ chức biểu diễn trực tiếp là thử thách mới. “Khi tự sản xuất, tôi phải học nhiều thứ ngoài chuyên môn của một MC, từ tài chính, kỹ thuật, âm nhạc đến quản lý sản xuất. Có những áp lực chỉ khi trực tiếp đứng ra đầu tư, mình mới thực sự hiểu”, anh bày tỏ.

Nguyên Khang nói thêm: “Trước đây, kiếm được 5 đồng thì tôi chi 4 đồng cho sản xuất. Giờ quy mô lớn hơn, kiếm 10 đồng tôi chi 9 đồng để tái đầu tư. Tôi muốn chương trình chỉn chu nên phải mời ê-kíp tốt nhất, mà ê-kíp tốt thì chi phí không thể thấp”.

Đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ được tổ chức nhân dịp Nguyên Khang có 20 năm hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình và The Khang Show tròn 5 năm. Nguyên Khang cho biết The Khang Show giúp anh duy trì kết nối với khán giả và công việc ổn định, trong bối cảnh anh không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình như trước.