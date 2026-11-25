Jennifer Barreto - đại diện Puerto Rico vừa đăng quang Miss Universe 2026 trong chung kết diễn ra tại quê nhà. Melissa Nunez của Cộng hòa Dominica giành danh hiệu Á hậu 1, Clara Vegas (Venezuela) là Á hậu 2. Hai vị trí còn lại trong Top 5 thuộc về Bea Millan-Windorski (Philippines) và Georgia Waddington (New Zealand).

Tân Hoa hậu Jennifer Barreto sinh năm 1998. Cô là nhà tâm lý học, nhân viên công tác xã hội lâm sàng. Jennifer Barreto đã kết hôn, có một con, từng dành 1 năm luyện tập để giảm hơn 30kg để thi nhan sắc.

Khoảnh khắc tân hoa hậu Miss Universe 2026 nhận vương miện. Ảnh: Missosology, Miss Universe.

Mùa giải thứ 75 của cuộc thi quy tụ 116 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các phần thi, ban tổ chức lần lượt công bố Top 30, Top 12 và Top 5 trước khi tìm ra chủ nhân vương miện.

Top 12 gồm các đại diện Chile, Cộng hòa Dominica, Mỹ, New Zealand, Cuba, Puerto Rico, Philippines, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Cộng hòa Dân chủ Congo và Pháp.

Danh sách Top 30 gồm New Zealand, Chile, Brazil, Ấn Độ, Hà Lan, Turks and Caicos, Peru, Cuba, Serbia, Cộng hòa Dominica, Curacao, Mỹ, Israel, Ecuador, Puerto Rico, Tanzania, Mexico, Guinea, Colombia, Ukraine, Panama, Costa Rica, Uganda, Philippines, Pháp, Ethiopia, Bỉ, Venezuela, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nicaragua.

Top 5 Miss Universe 2026 gồm đại diện Philippines, New Zealand, Venezuela, Cộng hòa Dominica và Puerto Rico. Ảnh: Miss Universe.

Theo Tiền Phong, tranh chấp quyền nhượng quyền giữa Tổ chức Miss Universe (MUO) và đơn vị liên quan đến ông Nawat Itsaragrisil, khiến 6 đại diện Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào không tham dự Miss Universe 2026.

Phía ông Phạm Duy Khánh, Trưởng ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chia sẻ trên Vietnamnet do phụ thuộc vào đơn vị chủ quản, phía tổ chức chấp nhận mất quyền dự thi Miss Universe năm nay. Theo ông, nếu tiếp tục tổ chức các mùa sau, đơn vị sẽ cố gắng làm việc trực tiếp với bên nắm bản quyền quốc tế, không qua đơn vị trung gian.

Việt Nam từng đều đặn cử đại diện tham dự Miss Universe. Đại diện gần nhất là Hương Giang tại Miss Universe 2025, nhưng cô không lọt Top 30.

Tại Miss Universe 2024 diễn ra ở Mexico, Kỳ Duyên lọt vào Top 30. Thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này thuộc về H’Hen Niê khi cô lọt vào Top 5 năm 2018.