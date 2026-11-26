Một vụ tai nạn giao thông với Kia Seltos đang thu hút sự chú ý của người dùng ôtô, cảnh báo về những hệ lụy tiềm ẩn từ việc tự ý bọc lại ghế da không đạt chuẩn.
Ở tuổi 17, Phương Linh - con gái diễn viên Mạnh Trường khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng cao ráo và nhan sắc ngày càng nổi bật.
Đứng sau nhiều bản hit tại "Anh trai vượt ngàn chông gai", producer Nguyễn Duy Sơn tiết lộ có những bản phối khiến anh phải mất ăn mất ngủ vì áp lực tiến độ.
MC Nguyên Khang tiết lộ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sẽ tham gia đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ. Trước đó, anh chia sẻ về hành trình tổ chức chương trình.
Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như lọt Top 5 Miss International 2026. Người đẹp Moldova đăng quang ngôi vị cao nhất.
Sau nhiều năm gắn với hình tượng người đàn ông hiền lành, Lương Thế Thành thử sức với những nhân vật tham vọng, phức tạp và có nội tâm nhiều biến động.
Jennifer Barreto trở thành chủ nhân vương miện Miss Universe 2026. Đại diện Cộng hòa Dominica và Venezuela lần lượt giành danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2.
Bên cạnh chuyện tình đẹp, nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thời trang cuốn hút của nữ TikToker Meichan cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Missosology xếp đại diện Peru ở vị trí số 1 trong bảng dự đoán Miss International 2026, trong khi Á hậu Lê Phương Khánh Như vắng mặt trong Top 20.
Đêm nhạc Muôn sắc Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình thu hút 50.000 khán giả, khép lại bằng màn pháo hoa 17 phút rực rỡ trên bầu trời Hà Nội.
50.000 khán giả cùng có mặt tại sân vận động Mỹ Đình tối 24/11, tạo nên bầu không khí sôi động với những tiếng reo hò, tràng pháo tay và khoảnh khắc xúc động.
Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như tự tin, sẵn sàng cho đêm chung kết Miss International 2026, diễn ra ngày 25/11.
Hàng nghìn khán giả đổ về sân Mỹ Đình từ đầu giờ chiều để xem concert Muôn sắc Việt Nam, sự kiện mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ hôm nay (24/11). Không khí háo hức đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng giới trẻ.
Không chỉ ghi dấu ấn qua diễn xuất, Trúc Anh, Hoàng Hà, Ngọc Xuân, Lê Lưu Lư và Thu Hà Ceri còn gây chú ý bởi nhan sắc cuốn hút.
Quán quân Bông lúa vàng 2026 Trần Trí Khang kể về tuổi thơ say mê cải lương, cơ duyên kỳ lạ đến với nghề và hành trình tự học để chinh phục sân khấu.
Sau khi sinh con thứ hai, Á hậu Tường San vẫn sở hữu nhan sắc ngày càng mặn mà cùng vóc dáng thon gọn khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ.
Đại diện nước chủ nhà ở Miss Charm 2026, Trà My mong được nhớ đến không chỉ với danh hiệu mà còn bởi giá trị văn hóa, sự chân thành cô mang đến.
Đăng Khôi khép lại Silk Way Star 2026 với “Một vòng Việt Nam”, gửi lời chào bằng 12 thứ tiếng và mời bạn bè quốc tế khám phá văn hóa, du lịch Việt Nam.
Những năm qua, Bảo Thanh tập trung thời gian cho sân khấu và gia đình. Bộ phim gần nhất của nữ diễn viên lên sóng từ 2020.
Gây ấn tượng bằng âm nhạc và hình ảnh giàu tính nghệ thuật, MV "Vô lượng kiếp" của Hoàng Thùy Linh mở ra hành trình khám phá văn hóa Việt Nam.