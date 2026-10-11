[e-Magazine] Mộc Anh: ‘Quán quân Hãy nghe tôi hát là bước khởi đầu mới’

Quán quân Hãy nghe tôi hát 2026 là dấu mốc đặc biệt trong hành trình Mộc Anh bền bỉ theo đuổi nghệ thuật sau khi vào TP HCM lập nghiệp. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ ca sĩ nhìn lại những áp lực trong cuộc thi, quãng thời gian từng muốn dừng lại và kế hoạch làm mới mình sau khi đạt danh hiệu.

- Khi tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất Hãy nghe tôi hát 2026, khoảnh khắc đầu tiên chị nghĩ đến điều gì?

- Thật sự lúc đó tôi có khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm lại cảm xúc. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình.

Gia đình đã biết và ủng hộ tôi theo nghệ thuật từ rất lâu. Suốt nhiều năm qua, tôi luôn mong có một ngày mình làm được điều gì đó để gia đình cảm thấy tự hào và yên tâm hơn với con đường mà tôi đã chọn.

Vì vậy, khi tên mình được xướng lên ở vị trí Quán quân, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: “Cuối cùng, mình cũng làm được rồi!”.

- Nhìn lại hành trình tại Hãy nghe tôi hát 2026, tiết mục nào khiến chị áp lực nhất? Vì sao?

- Có lẽ là “Bài ca đất Phương Nam”. Đây cũng là tiết mục mở đầu hành trình của tôi tại chương trình nên áp lực rất lớn.

Tôi yêu ca khúc này và bản thân cũng đã sống ở miền Nam trong một thời gian dài, nên tôi có rất nhiều tình cảm với con người và vùng đất này. Tôi muốn khi mình hát lên, khán giả không chỉ nghe một bài hát mà còn cảm nhận được cái tình, sự chân chất, phóng khoáng và nghĩa tình của người miền Nam.

Vì là tiết mục đầu tiên nên tôi càng muốn làm thật tốt. Nhìn lại, tôi thấy đây cũng chính là tiết mục đã mở cho tôi một trang mới, giúp tôi tự tin hơn rất nhiều ở những vòng sau.

- Sau cuộc thi, chị nhận ra điều gì ở bản thân mà trước đây chính chị cũng chưa nhìn thấy rõ?

- Tôi nhận ra mình mạnh mẽ và có khả năng bước ra khỏi vùng an toàn nhiều hơn tôi từng nghĩ.

Trước đây tôi thường nghĩ mình phù hợp với những gì gần gũi và quen thuộc. Nhưng cuộc thi buộc tôi phải thử rất nhiều màu sắc, cách hát và cách thể hiện khác nhau.

Có những lúc tôi cũng lo mình làm không tốt, nhưng cuối cùng tôi vẫn dám bước lên sân khấu và thử sức.

Tôi nghĩ điều quý giá nhất mình nhận được sau cuộc thi không chỉ là danh hiệu, mà là niềm tin rằng nếu mình thật sự cố gắng thì mình vẫn có thể làm được những điều mà trước đây từng nghĩ là quá sức.

- Chị bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 2016, sau đó vào TP HCM lập nghiệp. Giai đoạn nào trong 10 năm qua khiến chị nhớ nhất?

- Có lẽ tôi nhớ nhất những năm đầu bước vào TP HCM lập nghiệp.

Đó là khoảng thời gian tôi vừa háo hức vừa nhiều lo lắng. Thành phố rất rộng, cơ hội nhiều nhưng để có một chỗ đứng cho mình thì không hề dễ dàng.

Tôi đã phải tự học cách thích nghi, tự bước đi và đôi khi cũng phải tự động viên mình sau những lần không được như mong muốn.

Nhìn lại 10 năm, tôi thấy mình may mắn vì đã không bỏ cuộc. Mỗi giai đoạn, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên Mộc Anh của ngày hôm nay.

Có lẽ nếu không đi qua những năm tháng đó thì tôi cũng không thể có đủ trải nghiệm để đứng trên sân khấu Hãy nghe tôi hát ngày hôm nay.

- Đã bao giờ chị nghĩ đến chuyện dừng lại với ca hát? Điều gì khiến chị tiếp tục?

- Có chứ. Tôi nghĩ người làm nghề lâu năm chắc chắn sẽ có những lúc mệt mỏi và tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay không.

Tôi cũng từng trải qua những giai đoạn cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả vẫn chưa đến. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thật sự muốn bỏ cuộc, bởi hành trình làm nghề đã mang đến cho tôi rất nhiều giá trị trong cuộc sống.

Nghề không chỉ cho tôi cơ hội được sống với đam mê, mà còn nuôi tôi trưởng thành và có được cuộc sống hôm nay.

Tôi luôn biết ơn “chén cơm tổ”, biết ơn sân khấu và khán giả đã yêu thương, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Chính những điều đó giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng, trân trọng nghề và đi xa hơn trên con đường mình đã chọn.

- Danh hiệu Quán quân mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng kéo theo kỳ vọng. Chị có áp lực phải chứng minh mình sau chiến thắng này?

- Có chứ, nhưng tôi nghĩ đó là một áp lực tích cực.

Sau khi đạt danh hiệu Quán quân, chắc chắn khán giả sẽ kỳ vọng nhiều hơn và bản thân tôi cũng kỳ vọng ở chính mình nhiều hơn.

Tôi không muốn mọi người nhớ đến Mộc Anh chỉ vì một danh hiệu, mà muốn khán giả tiếp tục nhớ đến mình qua những sản phẩm và những phần trình diễn sau này.

Vì vậy, thay vì nghĩ mình phải chứng minh thật nhanh, tôi muốn mình đi chậm nhưng chắc, làm nghề nghiêm túc hơn và để âm nhạc trả lời cho những kỳ vọng đó.

- Sau Hãy nghe tôi hát 2026, chị muốn thay đổi điều gì trong âm nhạc để khán giả thấy một Mộc Anh khác trước?

- Tôi vẫn muốn giữ chất riêng của mình, đặc biệt là sự tình cảm và mộc mạc trong cách hát, nhưng tôi muốn Mộc Anh có nhiều màu sắc hơn.

Tôi muốn thử những cách hòa âm mới, những ca khúc có màu sắc hiện đại hơn và đặc biệt là khai thác được nhiều khía cạnh khác trong giọng hát của mình.

Tôi không muốn thay đổi chỉ để trở nên khác biệt, mà muốn khán giả thấy rằng Mộc Anh của hôm nay đã trưởng thành hơn Mộc Anh của những năm trước.

Tôi mong sau này khi nghe một ca khúc, khán giả vẫn nhận ra đó là Mộc Anh, nhưng lại thấy cô ấy có thêm nhiều điều mới mẻ để khám phá.

- Dự án cụ thể nào chị muốn thực hiện đầu tiên sau khi trở thành quán quân?

- Điều tôi muốn làm đầu tiên là một sản phẩm âm nhạc thật sự mang dấu ấn của Mộc Anh.

Tôi muốn chọn một ca khúc phù hợp với câu chuyện và màu sắc của mình, được đầu tư chỉn chu từ phần hòa âm, hình ảnh đến cách kể câu chuyện trong MV. Tôi cũng muốn đây là sản phẩm cho thấy rõ nhất sự trưởng thành của mình sau Hãy nghe tôi hát 2026.

Tôi không muốn làm một sản phẩm chỉ để đánh dấu mình là Quán quân, mà muốn nó trở thành bước khởi đầu cho một chặng đường mới của Mộc Anh.

Tôi nghĩ mình vẫn còn rất nhiều điều muốn thử và nhiều màu sắc muốn khám phá. Danh hiệu Quán quân với tôi không phải điểm kết thúc, mà là một cột mốc để bắt đầu lại với tâm thế tự tin hơn.

- Cảm ơn ca sĩ Mộc Anh đã dành thời gian chia sẻ!